Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Выбор процессора - непростая задача даже для опытного пользователя ПК. Из-за обвала рубля, рынок комплектующих сильно штормит, цены неадекватны. Не так-то просто определить выгодные варианты. В этой статье мы приведем 5 процессоров, актуальных и выгодных для покупки в ноябре 2020 года. Рассмотрим все ценовые диапазоны.

реклама

Для недорогой сборки альтернатив практически нет. Ryzen 1200 пропал из продажи, а 10-е поколение Intel стоит слишком дорого. Поэтому i3-9100F будет оптимальным вариантом. Главный недостаток - это устаревшая платформа LGA1151.

анонсы и реклама <b>RTX 3070 в продаже</b> RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

реклама

Перспектив нормального апгрейда практически нет, через несколько лет проще будет поменять весь комплект (ЦП + материнская плата). Зато здесь и сейчас вы получаете достойную производительность - 4 ядра для игр вполне достаточно.

Базовая мощность: AMD Ryzen 5 2600

Несмотря на то, что это уже позапрошлое поколение, Ryzen 2600 до сих пор актуален. Она подойдет как для работы (6 ядер и 12 потоков), так и для игр в Full HD с видеокартой среднего ценового сегмента.

реклама

Проц отлично гонится, при заявленных частотах 3,4 и 3,9 ГГц в режиме "турбо", он легко берет планку 4,1 - 4,2 ГГц. Однако, стоит позаботиться об охлажении: берите кулер башенного типа хотя бы с 4 тепловыми трубками. Например, DeepCool GAMMAXX C40.

Игровой трудяга: AMD Ryzen 5 3500X

реклама

Данный вариант лучше подойдет тем, кто планирует собирать ПК для игр. При аналогичной стоимости с 2600, он обладает более современной архитектурой Zen 2, но не поддерживает технологию SMT. Это значит, что каждое из 6 ядер процессора может выполнять лишь один поток вычисления, а не два.

Впрочем, как показывает практика, для игр гораздо важнее производительность на ядро. И вот здесь 3500X слегка переигрывает своего собрата 2600. Плюсом идет возможность апгрейда на Ryzen 5000-й серии - главное приобрести материнскую плату "на вырост". То есть, как минимум на чипсете B550.

Наилучший выбор по соотношению цена/производительность - это i5-10400F. Он идеально подойдет для предтоповой видеокарты и не станет "бутылочным горлышком". Проблема лишь одна - чтобы полностью раскрыть данный процессор, необходимо брать дорогостоящую плату на Z490. Более дешевые модели на H410 и B460 искусственно ограничат производительность ОЗУ частотой 2666 МГц.

Сразу предвосхищаю вопрос - зачем в этом пункте Ryzen? Действительно, народный 3600 существенно подорожал, сейчас за него просят около 18 тысяч рублей. Но если взглянуть чуть шире, то обнаруживается, что старшая модель 3600X стоит всего на тысячу дороже.

В таком случае, за разницу можно и переплатить, ведь в линейке AMD данные ЦП стоят 200 и 250 баксов соответственно. Расхождение в частотах между ними - 200 МГц, что существенно (4,2 против 4,4 ГГц в турбобусте). Если вы планируете апгрейд с Ryzen первого поколения, то это будет довольно выгодная покупка. Главное - не забудьте обновить BIOS до последней версии.

i7-10700F отлично подойдет для топовой видеокарты, например GeForce RTX 3080 или Radeon RX 6800 XT.

AMD уже показали новое поколение Ryzen, которое выйдет 5 ноября. Но когда процессоры появятся на прилавках российских магазинов - пока неясно. А самое главное, непонятно по какой цене. Поэтому пока выбираем 8-ядерник от Intel. Если вы планируете разгон, то можно также рассмотреть KF версию с разблокированным множителем. Покупать что-то более мощное (вроде i9-10900) для повседневного пользования - смысла нет.

***

Делитесь в комментариях, какой процессор вы бы выбрали при сборке нового ПК?