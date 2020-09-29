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Остаётся более месяца до презентации линейки RDNA 2. Тем временем, сайт Newegg Insider случайно опубликовал характеристики новейших видеокарт от AMD – информация уже удалена из статьи. Об этом пишет TechRadar.

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В рамках своего последнего руководства по покупке видеокарт, Newegg перечислил предполагаемые спецификации видеокарт AMD Radeon RX 6000-й серии.

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Они предполагают, что AMD готовит три графических процессора к запуску 28 октября – RX 6700 XT, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6900 XT.

Флагманская модель RX 6900 XT будет оснащена 5120 потоковыми процессорами, 16 Гб памяти GDDR6 на 256-битной шине памяти и пропускной способностью памяти в 512 Гбит/с. Таким образом, AMD пытается обогнать конкурента в лице GeForce RTX 3080, у которой всего лишь 10 Гб видеопамяти.

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Согласно сайту, Radeon RX 6800 XT предположительно будет иметь 3840 потоковых процессоров, 12 Гб памяти GDDR6 и максимальную пропускную способность 385 Гбит/с.

Младшая версия Radeon RX 6700 XT, как сообщается, будет поддерживать 2560 потоковых процессор и всего лишь 6 Гб памяти GDDR6 – то есть на 2 Гб меньше, чем у прошлогодней RX 5700 XT.

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Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6700 XT будут иметь тепловой 300 Вт, 200 Вт и 150 Вт соответственно.

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Предполагается, что все три видеокарты AMD на базе RDNA 2 будут иметь базовую частоту 1500 МГц, что кажется маловероятным. В последних утечках, найденных в коде бета-версии MacOS 11, были совсем другие данные – тактовые частоты варьировались между 2050 до 2500 МГц.

Ожидается, что компания AMD официально представит новые карты на мероприятии 28 октября.