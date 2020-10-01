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«Жадная» сборка игрового ПК за 60 000 – выжимаем максимум из каждого рубля

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RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях)
MSI RTX 2070 дешевеет не смотря на падение рубля
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Ситуация в России нестабильная. Доллар и евро продолжают расти, цены на комплектующие тоже. Тем не менее, осень - это традиционное время для апгейда ПК. Ждать условную RTX 3060 уже бессмысленно, возможно, к зиме прайсы взлетят ещё сильнее. Давайте попробуем собрать игровой ПК прямо сейчас. Будем максимально использовать комплектующие по "старым" ценам и экономить на всём, на чём целесообразно это делать.

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Цены на популярнейший Ryzen 3600 бьют все мыслимые "рекорды" - процессор от AMD сейчас стоит более 17 000 рублей! Поэтому сердцем нашей сборки будет ЦП от Intel. К счастью, он пока не успел подорожать - быстрее берём!

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Материнская плата: ASRock B460M-HDV

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Здесь и раздумывать нечего - так как процессор неразгоняемый, ему будет достаточно самой бюджетной материнской платы на чипсете B460. AsRock - фирма проверенная.

Переплачивать за Z-чипсет и возможность разгона ОЗУ лично я не вижу смысла - материнка обойдётся в 2 раза дороже, не говоря уже о стоимости высокопроизводительной оперативки. А прирост в играх будет не более 10%.

Оперативная память: 16Gb DDR4 2666MHz Samsung

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Вот здесь мы и сэкономим. Наша материнская плата не поддерживает ОЗУ частотой более 2666 МГц, поэтому комплектуем систему самой бюджетной памятью от Samsung. Да, частоту мы увеличить никак не сможем, но занизить тайминги - это вполне по силам.

Видеокарта nVidia GeForce RTX2060 Gigabyte PCI-E 6144Mb

Я нашёл одну из самых недорогих моделей RTX 2060 с нормальным охлаждением. Версия от Gigabyte вполне неплоха. А вот RTX 3060 ждать нет смысла. К октябрю доллар, скорее всего скакнет выше 80, да и понятие "рекомендованной" цены российские магазины трактуют совсем не в пользу покупателя. Поэтому пока довольствуемся прошлым поколением видеокарт. 

SSD: 500Gb SSD Samsung 860 EVO

На твердотельном накопителе сильно экономить не стоит - он должен быть от надёжной и проверенной временем фирмы. Samsung 860 EVO - один из лучших SATA SSD. А вот в объёме ужаться можно, возьмем минимально необходимый минимум для игр в 2020 году. В NVMe тоже нет смысла - мы уже выясняли, что для игр прирост будет мизерный:

Кулер: Zalman CNPS9X Optima

Отличный вариант по соотношению цена/качество. Относительно тихий вентилятор со скоростью вращения до 1500 об/мин , хорошая производительность - основные плюсы данной модели. Ну и бонусом идёт подсветка.

Блок питания: 600W Cougar STE 600

Здесь мы также балансируем между адекватной стоимостью и качеством. Блогер Ремонтяш сильно нахваливал этот блок питания: он достаточно тихий, уверенно держит напряжения и имеет хороший КПД. Мощности в 600 Вт для нашей системы будет достаточно - опять-таки, с запасом не берём (с целью сэкономить).

Корпус: Zalman ZM-T6 Black

А вот на чём действительно можно хорошо сэкономить, так это на корпусе. Берём самый бюджетный вариант от проверенной фирмы Zalman - да, это "консервная банка", но для нашего ПК будет вполне достаточно.


***

Вот сборка и готова. Давайте подобьём общую стоимость системы:

Упс, в бюджет немного не вписались. В данном случае можно поступить "по-еврейски" и чуть удешевить сборку. Как вариант, взять кулер попроще, материнскую плату на чипсете H410 или менее надёжный БП. Хотя последнее я бы не советовал, ведь как известно - скупой платит дважды.

Пишите в комментариях, какую системы вы собрали бы с бюджетом в 60 000 рублей?

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Теги

intel nvidia geforce rtx 2060 samsung 860 evo asrock b460m-hdv 10400f zalman zm-t6 black cougar ste 600 zalman cnps9x
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