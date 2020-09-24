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Все мы с нетерпением ждали начала официальных продаж GeForce RTX 3080. На прошлой неделе первые экземпляры стали появляться в российской рознице, но приобрести их оказалось не так-то просто. Однако, нашему читателю повезло - в новостях мы уже писали, что он купил видеокарту одним из первых в России. Я связался с Дмитрием, он же PandaNaoki, и мы решили сделать небольшой обзор карты. Это будет не сухая редакционная статья с кучей технической информации, а именно отзыв обычного пользователя с тестами в реальных задачах.

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Карты от MSI в наличии не оказалось, однако Дмитрию удалось приобрести версию от Gigabyte: GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G за 83 000 рублей. Упаковка платы стандартная – черная коробка, в которой находится сама героиня обзора в антистатическом пакете:

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Версия Gaming OC отличается разогнанной до 1800 МГц частотой ядра (1710 МГц в стоке). В играх она бустится примерно до 2000-2050 МГц.

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По габаритам видеокарта просто огромна: она занимает аж 3 слота расширения, а длина составляет целых 320 мм. Карточка покупалась на замену GTX 1080 Ti, но в старый корпус она, к сожалению не поместилась:

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Дмитрию пришлось заказать новый кейс, ну а пока мы проведём тесты в "полевых условиях" – на открытом стенде.

Конфигурация компьютера следующая:

Процессор Intel Core i9-9900K 4.7GHz

Материнская плата Asus Prime Z370-A

Оперативная память G.Skill 2х16Gb DDR4-3600@CL16-19-19-39

SSD M.2 (PCI-E x4) Samsung 960 PRO 512Gb

SSD Samsung 840 EVO 500Gb

Ну и видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G

Взглянем с помощью утилит, для подтверждения:

Для начала погоняли "бублик" – в FurMark была зафиксирована максимальная температура в 67 градусов. При этом частота ядра бустилась до 1995 МГц.

Все картинки кликабельны

Далее, перейдем к бенчмарку от 3DMark: получаем почти 17 тысяч баллов в Time Spy, и более 8 тысяч в Time Spy Extreme.

В FireStrike набрали 30 974 балла, а в тесте PortRoyal (RTX) - 11 742 очка.

Теперь перейдем к игровым тестам в разрешениях 2K и 4K.

Assassin's Creed Odyssey

Максимальные настройки, разрешение 2560 x 1440:

То же самое в 3840 х 2160:

Можно без проблем играть при нативных 4К.

Far Cry 5

Всё на максимум, 2К-разрешение:

И в 4К:

Игра не самая требовательная: получаем средний fps в 98 кадров.

Horizon: Zero Dawn

Максимальные настройки, разрешение 2560 x 1440:

И в 3840 x 2160:

Shadow of the Tomb Raider

Здесь пресетов будет побольше. Сначала просто максимальные настройки в 2К:

Теперь дополнительно включаем трассировку лучей:

Далее – с включенными DLSS 2.0 и трассировкой:





То же самое провернём для 4К-разрешения, сначала просто максимальные настройки:

Врубаем лучи:

С включенными DLSS 2.0 и трассировкой:

Вот такие получились результаты. Видеокарту забрали из магазина только вчера, поэтому не было времени провести больше тестов.

Ну а теперь немного субъективных впечатлений от владельца карты.

Дмитрий увлекается стримингом (кстати, подписывайтесь на его Twitch-канал PandaNaoki), поэтому мощная видеокарта ему жизненно необходима: "Я играл и планирую дальше играть в 2К-разрешении. На RTX 3080 в играх FPS вырос где-то в полтора-два раза по сравнению с 1080 Ti".

"В Overwatch на максималках теперь нет просадок ниже 144 даже в замесах – можно задуматься о мониторе 240 Гц. Также понравился новый модуль для кодирования NVENC с улучшенным качеством видео, благодаря которому можно стримить, не используя процессор. Фишки вроде подавления шума и замены фона – тоже, думаю, буду использовать на стримах. Пока ещё не удалось попробовать, но по обзорам выглядит заманчиво" – отмечает Дмитрий.

В подтверждение прикладываем статистику FPS в Overwatch при кодировании на RTX 3080 для настроек под Twitch (6 мбит/с, 1080p@60fps):





***

По итогам тестирования, с уверенностью можно сказать – эра 4К-гейминга потихоньку наступает. Увеличение производительности позволяет комфортно играть с GeForce RTX 3080 в разрешении 2160р. Останавливает только цена, которая превышает рекомендуемую почти на 20 000 рублей. В наших реалиях нужно подождать хотя бы месяц, пока пройдёт дефицит.