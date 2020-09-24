Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Даже спустя 5 лет после выхода, Ведьмак 3 остаётся одной из самых популярных игр на ПК. Согласно статистике Steam, в сентябре 2020 средний онлайн составил около 20 тысяч активных игроков. После выхода сериала от Netflix игра обрела вторую жизнь, да и с 2015 года проектов такого масштаба и проработки больше не выходило. За это время энтузиасты сделали множество крутых модификаций, которые полностью преображают знакомую игру. Я выбрал 5 самых крутых.

реклама

1. HD Reworked Project 12.0 Ultimate

Буквально на днях стала доступна для загрузки финальная версия этого мода. Автор вручную переработал тысячи игровых объектов, уделяя внимание буквально каждому камушку. Меняются абсолютно все текстуры, в том числе и в локациях дополнений "Каменные сердца" и "Кровь и вино". При этом FPS практически не страдает - максимум 3-5% разницы.

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Это самый популярный мод для The Witcher 3 на ресурсе NexusMods. Однозначный мастхэв - даю ссылку на скачивание. Ну и видео для сравнения:

2. Brutal Blood и Ultra Gore 2

реклама

Сделал данные моды одним пунктом, так как они хорошо дополняют друг друга. Первый отвечает за увеличение "кровищи" на экране, а второй включает расчленёнку в 100% случаях. Зрелищность боёв повышается многократно.

реклама

"Брутальная кровь" также исправляет баги ванильной версии системы кровопускания и добавляет много нового: продвинутые лужи, брызги от меча, выпадающие внутренние органы и отдельные эффекты для каждой отрубаемой части тела.

3. Better FX

Модификация на улучшенные эффекты. Под слово "эффекты" подпадаёт почти всё, что в игре движется: огонь, искры, дым, пыль, дождь, туман, снег, бомбы и знаки. FPS может немного уменьшиться, ибо данный мод неплохо "поджирает" ресурсы видеокарты.

реклама

Также делюсь ссылкой на NexusMods.

4. Wiedzmin Lighting Mod

Из всех модов на освещение больше всех порадовала версия от Wiedzmin. Она не самая популярная, но мне в нёй нравится баланс реалистичности и фентезийности. Совсем яркие цвета из игры убираются, но не настолько, чтобы она стала слишком белёсой.

Здесь уже дело вкуса, поэтому прикреплю сравнение с Phoenix Lighting Mod:

А дальше уже выбирайте сами.

5. Colored Map Markers и All Quest Objectives On Map

Также объединил два мода одним пунктом, оба отвечают за модификацию карты местности. Первый разукрашивает маркеры разными цветами, чтобы они не сливались друг с другом. Второй же отображает на карте сразу все цели для активных квестов. Вы также можете изменить текущую отслеживаемую цель, не заходя в меню заданий - это очень удобно.

***

Ну а на сегодня всё. Пишите в комментариях, какие ещё интересные моды для Ведьмака 3 я пропустил?