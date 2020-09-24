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5 лучших модов для The Witcher 3, полностью преображающих любимую игру

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Даже спустя 5 лет после выхода, Ведьмак 3 остаётся одной из самых популярных игр на ПК. Согласно статистике Steam, в сентябре 2020 средний онлайн составил около 20 тысяч активных игроков. После выхода сериала от Netflix игра обрела вторую жизнь, да и с 2015 года проектов такого масштаба и проработки больше не выходило. За это время энтузиасты сделали множество крутых модификаций, которые полностью преображают знакомую игру. Я выбрал 5 самых крутых.

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1. HD Reworked Project 12.0 Ultimate

Буквально на днях стала доступна для загрузки финальная версия этого мода. Автор вручную переработал тысячи игровых объектов, уделяя внимание буквально каждому камушку. Меняются абсолютно все текстуры, в том числе и в локациях дополнений "Каменные сердца" и "Кровь и вино". При этом FPS практически не страдает - максимум 3-5% разницы.

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Это самый популярный мод для The Witcher 3 на ресурсе NexusMods. Однозначный мастхэв - даю ссылку на скачивание. Ну и видео для сравнения:

2. Brutal Blood и Ultra Gore 2

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Сделал данные моды одним пунктом, так как они хорошо дополняют друг друга. Первый отвечает за увеличение "кровищи" на экране, а второй включает расчленёнку в 100% случаях. Зрелищность боёв повышается многократно. 

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"Брутальная кровь" также исправляет баги ванильной версии системы кровопускания и добавляет много нового: продвинутые лужи, брызги от меча, выпадающие внутренние органы и отдельные эффекты для каждой отрубаемой части тела.

3. Better FX

Модификация на улучшенные эффекты. Под слово "эффекты" подпадаёт почти всё, что в игре движется: огонь, искры, дым, пыль, дождь, туман, снег, бомбы и знаки. FPS может немного уменьшиться, ибо данный мод неплохо "поджирает" ресурсы видеокарты.

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Также делюсь ссылкой на NexusMods

4. Wiedzmin Lighting Mod

Из всех модов на освещение больше всех порадовала версия от Wiedzmin. Она не самая популярная, но мне в нёй нравится баланс реалистичности и фентезийности. Совсем яркие цвета из игры убираются, но не настолько, чтобы она стала слишком белёсой. 

Здесь уже дело вкуса, поэтому прикреплю сравнение с Phoenix Lighting Mod:

А дальше уже выбирайте сами.

5. Colored Map Markers и All Quest Objectives On Map

Также объединил два мода одним пунктом, оба отвечают за модификацию карты местности. Первый разукрашивает маркеры разными цветами, чтобы они не сливались друг с другом. Второй же отображает на карте сразу все цели для активных квестов. Вы также можете изменить текущую отслеживаемую цель, не заходя в меню заданий - это очень удобно.

***

Ну а на сегодня всё. Пишите в комментариях, какие ещё интересные моды для Ведьмака 3 я пропустил?

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