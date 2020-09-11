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Курс рубля продолжает штормить, а значит в ближайшее время нас ждёт подорожание электроники. Если вы хотите приобрести игровой ПК, нужно делать это уже сейчас. Cегодня мы с вами подберём игровую сборку, ограничившись бюджетом в 1000 долларов. Попробуем выбрать оптимальные компоненты за эту цену. Подбирать железо для нашего ПК я буду в популярном магазине Ситилинк.

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Процессор: AMD Ryzen 5 3600X, BOX - 20 590 руб.

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"Ядром" нашей системы будет один из самых популярных процессоров на рынке. Немного переплатим за литеру Х, так как лишние 200 МГц частоты не помешают. Итого, в режиме Turbo он будет выдавать 4,4 ГГц. Так как в разгоне "райзенов" 3000-й серии особо нет смысла, ограничимся стандартным боксовым кулером. Его должно хватить.

Материнская плата ASROCK B450M-HDV R4.0 - 4 950 руб.

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Переплачивать за "материнку" нет никакого смысла - количество FPS она нам не добавит. Выбираем самый дешёвый и простой вариант, который поддерживает последние Ryzen.

Оперативная память: CORSAIR Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3600C18 DDR4 - 2x 8ГБ 3600 - 11 460 руб.

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Берём оперативку с частотой 3600 МГц - золотой стандарт для последней ревизии процессоров AMD. Данная память имеет RGB-подсветку, которая украсит наш системник изнутри и будет приковывать взгляды (так как далее мы используем корпус со стеклянной крышкой).

Видеокарта: PALIT nVidia GeForce RTX 2060 STORMX 6G - 27 220 руб.

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Отличный вариант для нашей системы. Системы охлаждения с тремя вентиляторами - никому не нужный маркетинговый бред. Переплаты в несколько тысяч они не стоят, поэтому берём самую доступную версию видеокарты RTX 2060 - она ничем не хуже. Может быть, шумит чуточку сильнее, но в процессе игры вы этого не заметите.

SSD: PATRIOT Burst PBU120GS25SSDR 120ГБ - 1 490 руб.

Объёма в 120 Гб будет вполне достаточно для Windows 10 и всех программ. А для игр мы дополнительно укомплектуем систему HDD-диском.

Жесткий диск: TOSHIBA P300 HDWD120UZSVA 2ТБ - 4 290 руб.

Внушительного объёма 2 ТБ хватит для хранения любых данных - в том числе и современных игрушек. Последние уже стали весить под 200 Гб каждая, поэтому лишняя ёмкость не помешает.

Блок питания: AEROCOOL VX PLUS 500W - 2080 руб.

Согласно калькулятору БП, наша система будет потреблять в нагрузке 328 Вт. Таким образом, мощности в 500 Вт хватит с запасом. Комплектуем нашу систему достойной моделью от AeroCool.

Корпус: AEROCOOL Cylon Mini - 2410 руб.

Огромный гроб с комплектующими - не наш выбор. Красивая компактная модель с RGB-подсветой на передней панели - то, что нужно. Боковая панель прозрачная, благодаря этому дизайн этого корпуса становится еще эффектнее.

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Ну вот, наша сборка и готова. Потратили мы на неё 74 490 рублей или 983 доллара, то есть в бюджет вписались с запасом.

Такой ПК будет радовать своего владельца отличной игровой производительностью ещё долгие годы.



