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Сегодня попробуем собрать оптимальный игровой ПК, который без проблем потянет грядущую Cyberpunk 2077, а также другие игровые хиты 2020 года, такие как Horizon: Zero Dawn и Death Stranding. За комплектующими я отправился в Ситилинк.

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Процессор: AMD Ryzen 5 3600 OEM - 15 490 руб.

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Золотой стандарт для любого игрового компьютера - самый популярный процессор на рынке. Его хватит для комфортного гейминга ещё на несколько лет.

Материнская плата: Asus TUF B450-Pro Gaming - 9890 руб.

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Отличная материнская плата для Ryzen c хорошей элементной базой, продвинутой системой охлаждения, а также крутым разгонным потенциалом. B450-чипсет будет поддерживать Ryzen 4000, так что в дальнейшем можно будет без проблем проапгрейдиться.

Кулер: DeepCool GAMMAXX 400 EX - 2 499 руб.

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Фишка этой "башни" - два вентилятора, которые создают хороший воздушный поток при минимальных оборотах и шуме. Берём.

Оперативная память: CRUCIAL Ballistix BL2K8G32C16U4B DDR4 - 2x 8ГБ 3200 - 6 290 руб.

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Для Ryzen нужна высокоскоростная память. Поэтому берём 2 плашки с частотой 3200 МГц, которые легко гонятся до 3600 с таймингами CL16.

Видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 2060 Super, GV-N206SWF2OC-8GD - 33 230 руб.

До выхода новых видеокарт или существенного изменения цен на нынешние, для этой конфигурации оптимальным вариантом будет GeForce RTX 2060 Super. У неё есть аппаратная поддержка трассировки лучей, которую в этом году завезут в консоли нового поколения, а значит, и в большинство ААА-проектов, в том числе и Cyberpunk 2077. Комплектуем нашу систему версией от Gigabyte.

SSD: WD Blue SN550 WDS100T2B0C 1ТБ - 10 390 руб.

Выбираем Western Digital c памятью 3D TLC. У диска отличные характеристики: максимальная скорость чтения - 2400 МБ/с, записи - 1950 МБ/с. А объём в 1ТБ - необходимым минимум для игрового ПК в 2020 году, ведь современные игры уже начали "весить" под 200 Гб.

Блок питания Seasonic S12III-650 650W Bronze - 5 850 руб.

БП стоит выбрать такой, которому вы готовы доверить сохранность железа стоимостью тысячу баксов. Мощности в 650 В будет предостаточно. Но это не единственный параметр, на который нужно обращать внимание. Он должен быть тихим, надёжным и иметь высокий КПД. Интересно, что выбранная нами модель - начальная в линейке Seasonic. Компания принципиально не выпускает дешёвые блоки питания, из-за этого пришлось бы снизить планку качества.

Корпус: AeroCool Aero One Eclipse - 5 210 руб.

Здесь уже дело вкуса и предпочтений. Для этой сборки я взял крутой, но относительно недорогой AeroCool. Модель с эффектным дизайном, закалённым стеклом и отличной продуваемостью.

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Итого, оптимальный игровой ПК на осень 2020 года обошёлся нам в 88 849 рублей (или 1208 $). Он без каких-либо проблем потянет все современные игровые хиты, в том числе и Cyberpunk 2077.

Пишите в комментариях, что бы вы изменили в этой сборке?