NVIDIA сокращает объёмы поставок GPU — рост цен на видеокарты неизбежен
Несмотря на то, что третий квартал является пиковым для рынка графических адаптеров, NVIDIA сообщает о снижении объёма поставок графических процессоров для своих AIB-партнёров, сообщает ресурс Mydrivers.
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Источник изображения: NVIDIA
Согласно данным источника, ряд производителей уже обсудил планы с NVIDIA на будущее, и они не слишком благоприятны для конечного покупателя: в третьем квартале текущего года отгрузка чипов NVIDIA сократится на 70 % по сравнению с предыдущим периодом, в результате чего цены на видеокарты в августе неизбежно устремятся вверх.
При этом причины сокращения объёмов не называются, однако ресурс предполагает, что это может быть связано со скорым дебютом новых графических адаптеров серии GeForce RTX 30 поколения Ampere. Стоит напомнить, что ранее уже сообщалось о постепенном прекращении производства ряда моделей видеокарт GeForce RTX 20.
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В настоящий момент NVIDIA опережает AMD на несколько месяцев: первые видеокарты GeForce RTX 30 должны появиться уже в августе-сентябре, в то время как дебюта графических продуктов с архитектурой RDNA 2 стоит ожидать не ранее октября.
Конечному же покупателю остаётся либо активировать режим «ждуна», тем более, что выход новинок уже не за горами, либо поспешить с покупкой видеокарты пока ещё актуального поколения, пока цены ещё остаются приемлемыми.
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