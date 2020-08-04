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Как легко создать свой циферблат для Xiaomi Mi Band 4

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Я отходил около года с Mi Band 4, однако стандартные циферблаты меня не устраивали. Деятельность народных умельцев тоже хотелось немного "доработать напильником". Так я и научился методом проб и ошибок (то есть методом тыка), сам создавать "обложки" и редактировать имеющиеся. Нигде в интернете я не встречал подробного гайда, поэтому решил написать его собственноручно. Тем более, что Mi Band 4 является одним из самых популярных браслетов в России, с огромной базой пользователей.

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Для начала, скачиваем программу WF Builder и распаковываем архив. Теперь нам нужен любой циферблат для примера, я дам вам ссылку на один из моих. Кладём этот bin-файл в ту же папку, куда мы распаковали программу.

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Кликаем на само приложение, затем "открыть BIN" и указываем файл циферблата:

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Программа распакует всё содержимое bin-файла в одноимённую папку, а затем откроет циферблат для просмотра. Должно получиться примерно так: 

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Здесь появляется огромный простор для творчества: заходите в папку с циферблатом и редактируете нужные картинки, как вам заблагорассудится. Разобраться, какая картинка к чему относится, я думаю, труда не составит - всё интуитивно понятно. Например, файлы 0001 - 0010 отвечают за цифры "часов", а 0011 - 0020 - за "минуты":

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Редактировать их можно в любом графическом продукте, я использую Photoshop. Главное, не забывайте, что сохранять файлы нужно обязательно в PNG

На первое время, рекомендую выбрать наиболее близкую вам "рыбу" циферблата, которую вы отредактируете по своему усмотрению. Огромное количество "вочфейсов" можно найти в специализированной теме на форуме 4PDA. Я сам выкладывал там свои творения.

Затем переходим к редактированию непосредственно в программе. С помощью нижней части регулируем нужные нам параметры, переключаясь между вкладками. Здесь что-то разжёвывать не вижу смысла, потыкаете и разберетесь сами:

Для нашего примера я поменял местами дату и день недели, просто изменив их координаты по оси Y, на экране изменения отображаются мгновенно:

Когда вы завершили редактирование, встаёт вопрос: а как, собственно, теперь эту папку с кучей PNG-файлов упаковать обратно в BIN? Тут два варианта, палитра (Palette) и RAW (как есть):

Чем же эти типы сборки отличаются?

  • "Палитра" ограничивает количество оттенков цвета при сборке, но при этом файл циферблата весит гораздо меньше. Этот метод я рекомендую использовать для простых "вочфейсов" с небольшим количеством цветов. Обычно объем получившегося файла не превышает 100 Кб. 
  • "Как есть" лучше подходит для сложных изображений, например, если у вас есть градиенты или различные цветовые формы. При этом файл циферблата весит гораздо больше.

В любом случае, я не рекомендую превышать объем файла bin в 250-300 Кб. Из-за особенностей браслета, его слабое железо начинает тормозить при обработке сложных "обложек".

Окей, наш циферблат мы собираем "палитрой". Помимо основного файла, программа также создаёт для него статичное и анимированное превью:

И как же теперь загрузить его на браслет? Сначала скидываем на телефон получившиеся файлы через USB-кабель. 

Затем устанавливаем приложение "MiBand4 - Циферблаты" из Google Play. Скорее всего, оно у вас уже имеется. В "аппе" нажимаем слева кнопку меню, затем "установить свой циферблат".

Указываете путь к bin-файлу и вуаля! Циферблат появляется в MiFit (во вкладке администратор):

Теперь можно заливать его на браслет. На этом всё, желаю удачи в создании своих кастомных "вочфейсов"!

***

Также не пропустите мою статью, где я делюсь впечатлениями от перехода на Mi Band 5 с "четверки".

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xiaomi лайфхак mi band 4 гайд watchface циферблат
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