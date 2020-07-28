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Заказывал я китайскую версию с Али, посылка обошлась примерно в 2100 руб. Напомню, что "китай" ничем, кроме коробки, не отличается от международной. Точно также обновляется и работает на русском языке.

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Правда, с последним возникли небольшие проблемы - де-факто в прошивке русский есть, но официально пока не поддерживается. В приложении Mi Fit доступны лишь китайский и английский. Чтобы его включить, нужно установить приложение Notify & Fitness и принудительно выставить русский язык. Думаю, это скоро поправят.

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Из сразу бросившегося в глаза: Наконец сделали нормальную зарядку: капсулу теперь можно не вынимать из ремешка. Ура!

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Спортом я не занимаюсь, поэтому в браслете меня интересуют в основном уведомления, пройденное за день расстояние и собственно часы.

Внешне сам трекер почти не изменился. Экран немного увеличился в размерах, появились модные нынче скругленные углы. Яркость примерно такая же. Gorilla Glass не завезли: царапаться будет легко, как и предыдущая модель. Хотя капсула почти не поменялась, старые ремешки от Mi Band 3 и 4 не подойдут (пробовал). Визуально сложно найти разницу:

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Что касается уведомлений, то китайцы опять неприятно удивили. Из-за разных размеров шрифтов на кириллице и латинице, входящие сообщения сейчас выглядят примерно так:

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Понятно, что в ближайшее время это должны пофиксить, но в целом всё равно отвратительно: Xiaomi позиционирует себя как крупную международную компанию, а в итоге выпускают откровенную "подвальщину". К слову, на "четверке" такой проблемы не было.

Что касается основной функции, а именно часов, но здесь виден явный прогресс по сравнению с предыдущей версией. На стандартных циферблатах теперь можно менять отображаемую информацию (шаги, пульс, заряд, калории и так далее). Я вывел на главный экран погоду, это очень удобно:

Сторонние циферблаты тоже начали потихоньку появляться, в Google Play уже есть бета-версия приложения "MiBand 5 - Циферблаты". Выбор пока не особо большой, стоит немного подождать.

Из новых фишек мне понравился режим "Дыхание". В начале упражнения замеряется пульс. Затем, в течение минуты предлагается размеренно делать вдохи и выдохи, а в конце Mi Band покажет, как изменился ритм сердца. После чтения комментариев к своим статьям реально помогает расслабиться.

Про заряд пока сложно что-либо сказать, браслетом я пользуюсь меньше недели. Mi Band 4 у меня "жил" в среднем около 20 дней, надеюсь, что и "пятерка" будет работать примерно также. К слову, ненужные мне функции вроде ежеминутного измерения пульса и анализа сна я сразу выключаю - заряд они кушают некисло.

Резюмируя. Продукты Xiaomi точно не стоит покупать на старте продаж, как это сделал я. Баги и глюки обеспечены. Если у вас уже есть "четверка" или продукт конкурента, обновляться я бы пока не советовал. Стоит подождать осени. К этому времени программисты Xiaomi устранят критичные недоработки в прошивке, а умельцы нарисуют кучу крутых циферблатов.