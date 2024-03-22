В Android 15 появится возможность архивировать установленные приложения.

Вышла вторая предварительная версия Android 15 для разработчиков (Android 15 DP2), которая включает в себя интегрированную функцию архивирования приложений.



Вместо "Открыть" теперь рядом с кнопкой "Удалить" находится новая кнопка под названием "Архивировать". При нажатии на нее появляется всплывающее сообщение "Архивировать [название приложения]", однако системные приложения заархивировать нельзя.

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На главном экране и в панели запуска приложений кнопка отображается серым цветом и имеет значок облака со стрелкой (вверх или вниз). При нажатии на кнопку запускается процесс загрузки из Google Play. Также можно вернуться в раздел "Информация о приложении" и нажать на "Восстановить". Android 15 запоминает предоставленные вами ранее разрешения после восстановления приложения.







