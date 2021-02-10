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Первое поколение процессоров семейства Ryzen появилось не так уж давно - всего лишь в 2017 году, а на рынке уже вовсю продается пятое поколение, основанное на третьей итерации архитектуры ZEN. Впрочем, речь не о нем. Несмотря на то, что, пожалуй, именно третья версия привнесла самые значимые изменения и рост производительности, думаю, что наиболее знаковыми было все-таки появление самой архитектуры процессоров ZEN как таковой, а также его первое существенное обновление в лице второй итерации архитектуры. Я застал первое поколение и успел попробовать большинство из представленных моделей процессоров, начиная с младшего Athlon 200GE и заканчивая старшим Ryzen 7 2700X. Так что мне было особенно любопытно самолично пощупать и сделать выводы о том, что такое ZEN 2 в сравнении с ZEN 1 на практике в повседневных условиях. Что касается непосредственно Ryzen 3 3100, то он заинтересовал меня с самого анонса. Насколько я помню, младшая линейка Ryzen 3 трехтысячной серии появилась не сразу, на рынке к тому моменту уже были представлены в свободной продаже старшие представители линейки трехтысячной серии, которыми многие уже успели обзавестись. И тем интереснее было появление даже не столько младшей линейки, а конкретно процессора Ryzen 3 3300X, который в отличие от всех прочих моделей состоял из одного единственного CCD и одного единственного CCX, что означало отсутствие межъядерных задержек при обращении к кеш-памяти, что в итоге позволило ему в ряде ситуаций не только обходить своего же родственного Ryzen 3 3100 на равных частотах, но и конкурировать со старшим Ryzen 5 3600.

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Что до моего выбора, то мне просто было интересно лично прочувствовать этот переход от первого поколения ко второму, меня не интересуют рекорды и максимальная производительность, поэтому меня изначально заинтересовала именно самая младшая модель. Ее мне будет достаточно, чтобы сравнить и понять, что в принципе дает эта самая смена первого поколения на второе. Тем более, что его результаты будет интересно сравнивать напрямую с точно таким же по конфигурации, но стоящим на одну линейку выше процессором из прошлого поколения в лице Ryzen 5 1500X, о котором я уже писал здесь ранее. Конечно, я рассматривал и старший вариант, но посчитал, что в моих повседневных бытовых задачах это будет просто лишняя переплата (старший процессор стоит почти на треть дороже).

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Тестировать процессор я буду в тех же самых условиях и программах тех же версий, что и прочие ранее уже протестированные мною процессоры. Это позволит нам сравнить их все между собой и наглядно увидеть разницу между разными поколениями. Причем не только семейства Ryzen. К сожалению, не все процессоры и не во всех программах я в свое время успел протестировать, поэтому в разных графиках набор процессор может разниться. Кроме того, внимательно обращайте внимание на частоты процессоров, т.к. они тоже могут отличаться в зависимости от графика. Ну и напоследок стоит отдельно отметить, что здесь не будет традиционных для обзоров процессоров игровых тестов. Для этого нужно иметь доступ ко всему парку процессоров непосредственно на момент тестирования и видеокарта, которая точно не будет каким-либо образом ограничивать результаты. А этого у меня нет. Исключение составляет пара-тройка старых игр и игровых бенчмарков, которые не предъявляют высоких требований к видеокарте, имеют единственную актуальную версию и дают стопроцентную повторяемость.

Методика, описание, список софта и пр. будет полностью повторять тест процессора Ryzen 5 1500X.

Разгоном процессора я не занимался. Это банально нецелесообразно с точки зрения имеющегося у меня охлаждения и моих повседневных задач. Вместо этого я предпочел вручную зафиксировать частоту на отметке в 3800 МГц и на этой частоте заняться поиском минимального рабочего напряжения. В выборе между максимальной производительностью или тишиной, более низкими температурами и сниженным энергопотреблением я предпочитаю выбирать последний вариант. Однако тесты я проводил в штатном режиме, при котором процессор бустит в среднем примерно до 3900 МГц что в однопоточной, что в многопоточной нагрузке. Напряжение при этом варьируется в пределах 1.25-1.28 вольта. Температура поднимается примерно до значений порядка 70-74 градусов. На частоте 3800 МГц удалось снизить напряжение до значения в 1.038-1.050 вольта под нагрузкой. Температуры в таком режиме держатся в диапазоне 60-65 градусов. Энергопотребление, если верить показаниям HWiNFO64, достигает 40 ватт.

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Что оказалось куда более важным - это, конечно же, оперативная память. И здесь все вышло не совсем красиво. На данный момент память у меня набрана четырьмя планками по 8 ГБ из двух разных комплектов, то есть в сумме 32 ГБ памяти в двухканальном режиме. Проблема в том, что получить более или менее хорошие частоты и тайминги с ними мне не удалось и пришлось ограничиться режимом работы в 2933 МГц с 16 таймингами. Это весьма плачевный результат, в особенности для ZEN 2 и конкретно для Ryzen 3 3100, из результатов будет очевидно, что именно оперативная память в большой степени ограничивает потенциальную скорость этого процессора в ряде задач. Все прочие процессоры семейства AMD Ryzen у меня имели более выгодное сочетание частоты и таймингов. И, как мне показалось, ZEN 2 стал более зависимым от оперативной памяти, вернее от высокой частоты ее работы, что в конечном итоге еще сильнее усугубляет ситуацию в моем случае. В моих повседневных задачах я этого вообще никак не замечу, но вот результаты тестов и позиция процессора из-за этого будут не такими радужными, какими могли бы быть. И, честно говоря, я просто поторопился. У меня было два варианта решения этой проблемы:

На время тестов повысить напряжение памяти до высоких значений, чтобы получить более качественные результаты. Оставить только две наиболее поддающиеся разгону планки памяти, а я уже точно знаю, что один из моих комплектов может работать как минимум при значениях 3200CL14.

Но из-за лени и спешки я не выбрал ни один из данных вариантов и просто продолжал тестирование процессора при значениях 2933CL16. Ничего не стану говорить в свою защиту. Сглупил.

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Итоговая тестовая конфигурация выглядит следующим образом:

Ryzen 3 3100 + be quiet! Pure Rock Slim

ASUS TUF B350M-Plus Gaming (Bios ver. 5602, AGESA 1.0.0.6)

32GB (4x8) @2933CL16 Kingston HyperX (HX424C15FB2K2/16 + HX430C15FB3K2/16)

GTX 1650 (WHQL 460.89)

SSD WDS500G2B0A 500GB

По возможности я постараюсь оставлять какие-то свои комментарии под результатами, если в этом будет какая-либо необходимость. Для удобства результаты процессора Ryzen 3 3100 будут выделены на графике зеленой рамочкой.

Бенчмарки

В однопоточном тесте CPU-Z Ryzen 3 3100 вплотную приблизился к результату старшего процессора двухтысячной серии (ZEN+ архитектура) Ryzen 7 2700X, работающего на заметно более высоких частотах процессора (4300 МГц против 3900 МГц) и более оптимальных значениях оперативной памяти. Наглядная демонстрация возросшего показателя IPC обновленной архитектуры.





В многопоточном тесте CPU-Z младший представитель ZEN 2 оказался между Ryzen 5 1500X и Ryzen 5 1600. По факту же результат, если брать во внимание тактовые частоты, примерно на том же уровне, что и у Ryzen 5 1500X.





В бенчмарке Fritzh Chess результат процессора Ryzen 3 3100 уже оказался в более существенном отдалении от Ryzen 5 1500X, пожалуй здесь, в отличие от многопоточного теста CPU-Z, списать разницу только на 100 МГц форы нельзя.





В многопоточном тесте wPrime Ryzen 3 3100 снова и ожидаемо быстрее, чем Ryzen 5 1500X. Намного ли с учетом тактовых частот - вопрос.





Рендеринг, визуализация

В однопоточном тесте Cinebench R15, как и в случае с однопоточным тестом CPU-Z, мы можем наблюдать преимущество эффективности более свежей архитектуры, Ryzen 3 3100 невзирая на более низкие частоты процессоры и памяти сумел обойти старшего представителя архитектуры прошлого поколения в лице Ryzen 7 2700X.





В многопоточном тестировании Cinebench R15 у младшего процессора, ожидаемо, нет никаких шансов против процессоров с гораздо большим числом потоков. Но зато в конкуренции с равными себе Ryzen 3 3100 показал вполне ощутимый отрыв. На самом деле Ryzen 3 3100 практически догоняет стоковый результат штатного Ryzen 5 1600, который набирает примерно 1100 баллов в этом тесте.





В однопоточном тесте Cinebench R20 процессор вновь демонстрирует наглядное преимущество более современной архитектуры, заметно опережая процессоры прошлого поколения. Обратите внимание, что в данном тесте Ryzen 5 1600 работал на той же частоте, что позволяет нам более наглядно сопоставлять их результаты, делая поправку на разницу в оперативной памяти. К сожалению, к моменту выхода Cinebench R20 у меня уже не было Ryzen 7 2700X, поэтому сравнения с ним здесь и далее мы не увидим. Конечно, любой заинтересовавшийся без проблем найдет результаты любого процессора, включая Ryzen 7 2700X, в интернете. Я же использую только собственные результаты по объективным причинам. Кстати в данном случае для наглядности я добавил результат Athlon 200GE, на котором я временно сидел как раз до того, как приобрел Ryzen 3 3100. Так что мы может наблюдать тот уровень прогрессии, что я получаю в реальном времени переходя с одного процессора на другой. Конечно же более заметной эта прогрессия будет в многопоточном режиме.





О чем и было упомянуто выше, на Ryzen 3 3100 я получаю более чем двукратное преимущество над Athlon 200GE, что, конечно, ожидаемо, на стороне Ryzen 3 3100 абсолютно все факторы: тактовая частота процессора, количество потоков, режим работы оперативной памяти и, конечно же, более свежая архитектура. Также обращаю ваше внимание, что, как и выше, Ryzen 5 1600 работает на той же частоте, что позволяет нам сопоставлять его результат с результатом Ryzen 3 3100, не забывая, что мы сравниваем процессоры с разным числом потоков.





В бенчмарке визуализатора Corona Ryzen 3 3100 не показал какого-либо существенного преимущества над Ryzen 5 1500X с учетом разницы в 100 МГц.





В визуализаторе V-Ray ситуация та же самая, что и в визуализаторе Corona. Ryzen 3 3100 с преимуществом в 100 МГц чуточку быстрее, чем Ryzen 5 1500X.





В программе увеличения разрешения изображения ситуация уже несколько более интересная. Ryzen 3 3100 явно справляется с работой быстрее, чем Ryzen 5 1500X и показывает по сути тот же самый результат, что и Ryzen 5 1600, хоть и имеет на 100 МГц более высокую частоту, но более медленную память, не будем забывать.





Пожалуй, это самый лучший из полученных мною показателей в плане эффективности для процессора Ryzen 3 3100. Обратите внимание, что здесь он работает на частоте 3800 МГц, потому что этот тест я делал уже в самом конце после того, как настроил систему под себя для повседневного использования. И тем интереснее, потому что в данном случае мы наблюдаем явное, наглядное и весьма показательное преимущество Ryzen 3 3100 над Ryzen 5 1500X при равных частотах в задаче декодирования видеофайлов. В данном случае речь идет о формате H.264 в контейнере MKV.





Игры

Тот самый DOOM 3 2004 года выпуска. Данная игра в основном реагирует на частоты процессора и памяти. Архитектурные различия здесь не столь важны. Поэтому Ryzen 7 2700X оказался заметно быстрее.





Еще одна игра реагирующая не столько на архитектурные преимущества, сколько на тактовые частоты процессора и оперативной памяти. Ryzen 3 3100 с преимуществом в 100 МГц незначительно обошел Ryzen 5 1500X, но уступил работающему на более низких частотах процессора и памяти Core i7-6700. Не думаю, что причина здесь в какой-то особенно большей эффективности архитектуры Skylake над ZEN 2, скорее здесь решает лучшая оптимизация старой версии игрового движка старой игры под процессоры архитектуры Core (ZEN тогда, очевидно, еще в природе не существовало) и менее ощутимая зависимость от частоты оперативной памяти.





Ситуация в целом напоминает предыдущие, хотя здесь отставание Ryzen 5 1500X от Ryzen 3 3100 оказалось куда более заметным. Core i7-6700 снова оказался чуточку быстрее. Но еще быстрее оказался Ryzen 7 2700X.

Выводы

Какие же выводы можно сделать по итогу тестов. Однозначные и не очень. Если опустить мало о чем говорящие тесты в ряде старых игр, то Ryzen 3 3100 демонстрирует высокую эффективность архитектуры, явно превосходя процессоры основанные на прошлой архитектуре, но, вместе с этим и бОльшую зависимость от оперативной памяти, что ставит потенциального покупателя в определенные рамки. Без хорошей оперативной памяти можно и не получить какого-то ощутимого преимущества от смены архитектуры, в особенности если противопоставить процессоры ранней архитектуры с хорошо разогнанной и настроенной памятью. Впрочем, если у человека уже была хорошо отстроенная система с хорошим процессором и хорошей памятью, то вряд ли он будет смотреть в сторону самого младшего процессора и уж тем более он не станет выбрасывать свою хорошую память, так что потенциальный апгрейд в любом случае сулит прирост производительности. Кроме того, ZEN 2, как правило, позволяет добиться еще лучших показателей при настройке оперативной памяти, если того позволит материнская плата.





На лавры профессиональных обзоров не претендую, исключительно домашний бытовой тест.