Вступление. Теория.

Вот наконец и наступила долгожданная смена консольного поколения, от которого зависит в принципе вся игровая индустрия, ведь при разработке игр учитываются спецификации и возможности именно игровых консолей. Ждали мы этого события целых семь лет, с 2013 года. Microsoft решила выпустить в новом поколении сразу две версии игровых консолей нового поколения: бюджетный вариант без привода с меньшей мощностью - Xbox Series S, и флагманскую версию с приводом с большей мощностью - Xbox Series X. Мой выбор пал на младший вариант. Что из себя представляет Xbox Series S? Это полностью готовое к употреблению современное игровое устройство за 299 долларов или 26990 рублей, которое предоставляет доступ ко всем современным (и будущим) играм и актуальным технологиям, включая поддержку аппаратной трассировки лучей, которая уже поддерживается в ряде вышедших игр, вроде Watch Dogs: Legion. Но давайте обо всем по порядку. Для начала предлагаю ознакомиться с основными спецификациями консоли.

ЦП. 8-ядерный процессор на архитектуре Custom ZEN 2 с тактовой частотой @ 3,6 ГГц (3,4 ГГЦ с SMT)

ГП. 4 ТЕРАФЛОПС, 20 CU с тактовой частотой @1,565 ГГц на архитектуре RDNA 2

ОЗУ. 10 ГБ GDDR6, 128-битная шина, 224 ГБ/с

ПЗУ. NVMe-накопитель на 512 ГБ, пропускная способность 2,4 ГБ/с (необработанные данные), 4,8 ГБ/с (сжатые данные, со специализированным аппаратным блоком распаковки) с возможностью расширения

И вот с этого момента предлагаю остановиться на каждом пункте чуть более подробно.

Начнем с процессора. Прошлое поколение предлагало нам крайне слабые мобильные процессоры с архитектурой AMD Jaguar, обладающими восемью логическими ядрами и работающие на крайне низких частотах порядка 1.6-1.7 ГГц в зависимости от модели консоли. Производительность этих процессоров даже на момент выхода была катастрофически низкой и неконкурентоспособной. По сути в консолях стояли условные AMD Athlon 5150, с той лишь разницей, что десктопный AMD Athlon 5150 включает в себя 4 ядра, тогда как в консолях их количество было увеличено вдвое, до 8. В современных же консолях мы имеем дело с актуальными высокопроизводительными процессорами на архитектуре AMD ZEN 2, работающими на вполне себе вменяемых частотах. Что нам это дает, наглядно демонстрируют кроссплатформенные проекты, которые на консолях прошлого поколения, включая Xbox One X с достаточно мощной графической подсистемой на 6 Терафлопс, работают заметно хуже, чем на Xbox Series S.

Прошлое поколение даже при потенциальной возможности более мощной графической подсистемы обеспечить нас более высокой частотой кадров просто не позволяло этого сделать из-за упора в крайне слабый процессор. Из-за чего пришлось довольствоваться и мириться с зачастую невысоким и нестабильным фреймрейтом.

Центральный процессор нынешнего же поколения консолей более не ограничивает нас в возможности пожертвовать графическими настройками и разрешением с целью получить более высокий фреймрейт в играх вплоть до значения в 120 кадров в секунду. И примеры таких игр уже есть. Например, DiRT 5, Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Warzone, Gears 5 (мультиплеерный режим). И это прекрасно. С учетом современных методов реконструкции изображения и того факта, что консоли как правило используются в связки с телевизорами на достаточном удалении, жертвы эти зачастую вполне простительны.

На графической подсистеме предлагаю остановиться более подробно. Дело в том, что в Xbox Series S мы имеем дело с довольно скромным, на первый взгляд, решением, особенно если сравнивать его теоретические показатели с более мощным «на бумаге» Xbox One X из прошлого поколения. Чем многие «дилетанты» зачастую и занимаются, делая акцент на том, что консоль из прошлого поколения «даже более мощная». Но давайте начистоту - мы с вами все-таки более грамотные люди и понимаем, что сравнивать разные с архитектурной точки зрения решения простым сравнением количества Терафлопс - глупость полнейшая. В Xbox One X мы имеем дело с GCN 2.0. В Xbox Series S мы имеем дело с RDNA 2.0. Между ними - пропасть. Начиная со значительно возросшего показателя IPC, заканчивая поддержкой большого числа современных технологических решений, позволяющих выполнять свою работу еще более эффективно при тех же вводных данных. Взять, к примеру, Variable Rate Shading, позволяющую, при прочих равных, получить более 10% прироста производительности без видимой потери в качестве изображения. Фактически же мы получаем доступ ко всем актуальным на данный момент технологическим решениям, в числе которых: Mesh Shading, VRR, Hardware Accelerated DirectX Raytracing (DXR), VRR/FreeSync, ALLM, DLI, DirectML, полная поддержка DirectX 12 Ultimate. Сложив все это вместе, становится понятно и очевидно, что сравнивать это с консолями прошлого поколения, даже если это Xbox One X, не имеет никакого смысла.

По поводу DirectML стоит сделать отдельную ремарку. Акцент на этом был сделан уже сейчас, DirectML уже сейчас позволяет на аппаратном уровне добавлять старым играм Auto HDR. В будущем же мы получим аналогичную DLSS технику реконструкции кадров из более низкого разрешения (в AMD ее прозвали «AMD Super Resolution»), намеки на которую ходили уже очень давно. Более того, нам уже показывали пример работы реконструкции изображение силами DirectML на примере Forza Horizon 3.

Во время анонса видеокарт AMD RX 6000 серии было сказано, что подобная техника в разработке. Так что со временем можно ожидать, что некоторый недостаток разрешения рендеринга на Xbox Series S сойдет на нет. Мы просто перестанет это замечать.

Еще одним пунктом, заслуживающего внимания, служит подсистема памяти консоли. В ее основе лежит NVMe накопитель, работающий через PCI-E 4.0 интерфейс с полной аппаратной поддержкой DirectStorage API и технологии Sampler Feedback Streaming (SFS), входящих в архитектуру под названием Xbox Velocity Architecture. Данная архитектура позволяет крайне эффективно использовать все возможности и ресурсы NVMe накопителя, значительно сокращающая время доступа к данным и требования к объему оперативной памяти, а также практически полностью нивелировать зависимость от центрального процессора благодаря аппаратному декомпрессору. Все это вместе не просто сокращает время загрузок, а делает процесс доступа к необходимым данным быстрым и незаметным для игрока в реальном времени. Дженсен Хуанг на своей презентации видеокарт на архитектуре Ampere представил свою альтернативу под названием RTX IO, которая базируется на том же самом DirectStorage API, но доступна эта технология станет только в следующем году.

К еще одной особенности консоли нового поколения можно отнести качественный аппаратный звук. В Microsoft это прозвали как Spatial Sound. Помимо кастомного аппаратного DSP-процессора помогать в этом будет и специально разработанный звуковой движок Project Acoustics. Если кратко, то Project Acoustics использует примерно тот же метод построения реалистичного пространственного звука, что и Ray Tracing для построения реалистичного освещения. В реальном времени учитываются геометрия, свойства материалов, расстояние, задержки, препятствия, а также свойства переотражения и затухания самих звуковых волн. В результате мы получаем реалистичное пространственное, а главное - физически корректное звуковое сопровождение.









Распаковка. Впечатления.

Поставляется консоль в достаточно небольшой коробке, которая без проблем влезет почти куда угодно. На самой коробке изображена консоль с геймпадом и основная ключевая информация. Распаковка же происходит не совсем стандартно. Коробка свободно «раскрывается» по типу шкатулки и держится в закрытом состоянии лишь благодаря трем плотным большим прямоугольным наклейкам. Наклейки имеют удобные язычки, чтобы их легко было подцепить.

Сидят эти наклейки очень надежно, нужно прилегать немалое усилие, чтобы их отодрать, причем даже если вы будете делать это медленно и аккуратно, скорее всего, коробка немножко, но пострадает, настолько цепко они держатся за коробку. Отклеив наклейки откидываем верхнюю часть коробки и наблюдаем перед собой красиво и празднично уложенную консоль, встречающую нас чуть ли что не бантиком с надписью «Power your dreams».

На самом деле все это вызывает весьма приятные чувства, все-таки распаковка нового устройства, а особенно устройства, которое выходит раз в 5-7 лет - это тоже часть праздника, и здесь этот праздник ощущается. Сделано все приятно, красиво и качественно, все аккуратно упаковано и уложено. В нише над консолью запрятаны кабель питания, высокоскоростной кабель HDMI и геймпад с батарейками в комплекте (лежат отдельно). Снимаем праздничный «бантик» (его можно просто стянуть, либо раскрыть, потянув за расположенный сбоку язычок), разворачиваем защитный слой и добираемся наконец до самой консоли.

Она классная. Очень. Пластик очень приятный на ощупь, он мягенький (но плотный), матовый, и не ощущается дешевым, напротив, дарит чувство более дорогого и солидного устройства. На моем предыдущем Xbox One X пластик был более грубым и ощущался более дешевым. Более того, Xbox Series S и ощущается в руках абсолютным монолитом, он крепко сбит и отлично собран, сколько я с ним не возился, как не вертел, чувство полного монолита. Такого не было у того же Xbox One X, тот ощущался более хрупким, да и было ощущения, что внутри внешнего корпуса есть отдельные комплектующие. А если взять Xbox One X одной рукой за один край, то и дело кажется, что он сейчас пополам сложится.

На Xbox Series S такого ощущения нет, словно держишь в руках просто цельный кусок какого-то монолитного предмета. Выполнено все действительно классно и с вниманием к деталям. На боковой и нижней частях имеются небольшим продолговатые мягкие ножки, консоль можно ставить как горизонтально, так и вертикально. На нижней части (при горизонтальном расположении) прямо по центру через всю консоль проходит горизонтальная линия, заканчивающаяся надписью «Hello from Seattle».

Приятная мелочь, хотя какой цели служит эта линия я так и не понял, возможно просто дизайнерское решение, чтобы как-то разбавить сплошную белую плоскость консоли при вертикальной установке. В вертикальном положении консоль стоит, к слову, весьма крепко и достаточно устойчиво, способствует этому широкий относительно его длины (глубины) корпус и хороший для ее габаритов вес. Впрочем, ставить ее вертикально, если в доме есть какие-то дети, животные, или само место не сулит стопроцентной ее безопасности, я бы не стал.

К слову о габаритах и весе. Она очень маленькая, прямо-таки кроха. В живую она ощутимо меньше, чем может показаться на фотографиях и картинках из интернета. Она весьма небольшая в глубину и ширину, но при этом достаточно высокая, получается такой своеобразный толстенький кирпичик, или, скорее даже, бетонный блок. Вообще, несмотря на кажущуюся простоту формы, в живую эта «коробочка» смотрится очень даже стильно и красиво.

Весит она около 2 килограммов, это немного в целом, но в контексте ее габаритов это ощущается как увесисто. Это, в частности, позволяет ей устойчиво стоять в вертикальном положении и в целом добавляет солидности.

Набор разъемов стандартный, USB, HDMI, Ethernet, слот под карту памяти. Смысла не вижу зацикливаться на этом отдельно. Отмечу лишь, что оптического разъема больше нет, что обидно, потому что есть масса устройств и сценариев, когда требуется выводить звук высокого качества в стерео на внешнее устройство. Например, стерео ЦАП, стереоусилители мощности (стерео наушники, активные стереопары). Оптика в таких случаях всегда была идеальным решением, потому что она есть почти везде (если мы говорим о стерео устройстве), в отличие от HDMI (вы почти не найдете ни стереоусилителей, ни стерео ЦАП, ни активной стереопары, у которых имелся бы HDMI вход). При этом оптика в стерео способна выводить несжатый звук без потерь в режиме 192/24, то есть для стерео большего просто не нужно. Теперь же человеку придется думать о каких-то обходных решениях. Начиная с вывода звука через телевизор, заканчивая каким-то непонятными HDMI-сплиттерами.

Беря в руки геймпад испытываешь примерно те же ощущения, что и с консолью – достаточно мягкий, приятный матовый пластик. Хотя по существу он примерно такой же, как и у геймпада от Xbox One X. Однако есть отличия, на обратной стороне, на курках и немножко шифтах (или бамперах, простите, не разбираюсь в данной терминологии) он имеет текстурированный рельеф, причем весьма крупный и грубый.

И вот это решение уже достаточно спорное. Я пока не берусь говорить об ощущениях в долгосрочной перспективе, нужно долго и основательно им попользоваться, но ощущения данная текстура вызывает странные и есть подозрение, что со временем это может вызывает даже раздражение (как в буквальном, так и переносном смысле). Представьте, что вы играете, держа в руках, скажем, расческу или крупную наждачку. Утрирую, конечно, но суть моих мыслей, полагаю, вы уловили. Хотя, у меня внезапно возникло даже более понятное, логичное и похожее по ощущениям сравнение - гантельный гриф с перфорацией. У кого есть подобное или хотя бы держал в руках, тот примерно поймет, что я имею в виду. В остальном же геймпад отличный, он, как и консоль, отлично собран и крепко сбит. Ничего не люфтит, не скрипит. Кнопки, как мне показалось, нажимаются чуть-чуть помягче и чуточку потише, чем на геймпаде от Xbox One X, а может и так же, по памяти сравниваю - утверждать не могу. Сам по себе геймпад немного отличается своей геометрией (он стал более гладким и округлым) и размерами, хоть и не сильно, в целом в руке лежит как родной, крестовина теперь круговая и она довольно громко щелкает при нажатии. Хотя, я бы даже сказал, что она не щелкает, а кликает. Ощущения от новой крестовины больше стали походить на клики мышки, чем на нажатия на привычную кнопку. На самом деле приятно, но звук все же громкий, спящим людям может помешать. Шифты (бамперы?) наоборот, ранее кликали, сейчас скорее щелкают. Также стоит отметить отдельную кнопку для снимков и записи игрового процесса, которой очень не хватало в прошлом. В общем и целом, повторюсь, геймпад отличный, он определенно нравится мне больше, чем прошлый, по эргономике, по ощущениям от нажатий, но в особенности мне нравится его мягкий матовый пластик - в руке он лежит гораздо приятнее, чем грубый скользкий пластик от геймпада прошлого поколения. Вопросы остаются пока что лишь к текстурированной поверхности - время покажет, каково оно будет в будущем. Кстати, чуть не забыл, возможно мне показалось, но вибрация у нового геймпада менее агрессивная, чем была у старого. Вес геймпада с батарейками составляет 288 грамм.

Цвет, что у консоли, что у геймпада - белый. Я бы даже сказал, что белоснежный. Фотографии этого могут не передавать в полной мере, но в живую цвет прямо белый-белый. И да, белый - единственный на данный момент вариант цвета для Xbox Series S. Точно так же, как черный - единственный вариант для Xbox Series X.

И так, первое включение, и… Тишина. Полная тишина. Она бесшумная. Нет, не тихая. Нет, не очень тихая. Она абсолютно бесшумная. Да, конечно, консоль сейчас ничем не нагружена, но тот же Xbox One X было слышно сразу же после включения. Тихо, но его было слышно. Здесь полнейшая тишина. Она не издает вообще никакого шума. Я не утрирую и не преувеличиваю.

При первом запуске консоль встретила меня стильно проявившимся под приятную мелодию логотипом Xbox на черном фоне и на некоторое время в таком состоянии «провисела», после чего появился экран настройки, предлагающий мне загрузить приложение на смартфон для осуществления дальнейшей настройки консоли. На экране тем временем отображается QR-код для приложения и персональный сгенерированный консолью код, который потребуется для синхронизации с приложением. Можно ли пройти настройку более традиционными методами, я не в курсе, не проверял.

Пройдя первичную настройку (предварительно необходимо будет обновить прошивку консоли и геймпада), мы, наконец, попадаем на стартовый экран и видим, как кажется по началу, новый дашборд, но по факту это тот же самый давно всем привычный еще по прошлому поколению дашборд, но обновленный и видоизмененный. Не уверен точно, что это изменение коснулось только нового поколения, возможно дашборд обновился в целом как таковой независимо от платформы. Он стал чуть более структурированным и менее перегруженным. Пункты меню теперь пролистываются не горизонтально, перелистывая экран, а вертикально.

Это, на мой взгляд, стало удобнее и быстрее. Он в целом стал более компактным и интуитивным, что определенно добавляет удобства. Он также стал более красочным и праздничным, что придает определенного настроения. Фон теперь динамический. Кроме того, насколько я понял, облик дашборда теперь можно тонко под себя подстраивать и кастомизировать. Из приятных мелочей - обратил внимание на опцию отключения звука «колокольчика» при включении, чего я не помню ранее, а также игры, которые имеют оптимизацию под консоли нового поколения, имеют соответствующий значок, который отображается на иконке самой игры прямо в библиотеке. Например, из игр в моей библиотеки такой значок имеет Forza Horizon 4. Это удобно.

Собственно, именно эту игру я и поставил на закачку, на пару с Gears of War: Ultimate Edition, который я так в свое время и не прошел - самое время наверстывать. Свободного места на диске, к слову, всего 364 ГБ, что явно огорчит любителей «устанавливать все игры». В особенности тех, кто любит сетевые игры. Объем памяти можно расширить, докупив фирменную проприетарную карту памяти (по факту являющуюся обычным NVMe M.2 2230 в корпусе, точно так же, как и внутренняя память консоли). На данный момент доступен всего один такой накопитель от Seagate объемом 1ТБ и какой-то баснословной стоимостью. На данный момент в российских магазинах данная карта памяти предлагается в среднем от 25-27 тысяч рублей, что сопоставимо со стоимостью самой консоли. Подключить к консоли можно и внешний накопитель через USB, но устанавливать игры, разработанные под новое поколение на внешний накопитель нельзя. Только игры по обратной совместимости. Связано это, очевидно, с тем, что игры под новое поколение используют (и требуют для своей нормальной работы) архитектуру Xbox Velocity Architecture.

Дождавшись закачки и установки, я запустил игру и поиграл в нее. Что я могу сказать. Форза как Форза. Та же самая Форза, в которую я точно так же играл и на Xbox One X, только загружается она теперь быстрее, этого не отнять. Хотя, как мне кажется, на Xbox One X картинка все же была более четкой и сглаженной даже в режиме производительности. Не уверен, т.к. сравниваю «по памяти», но первое впечатление именно такое. И да, консоль как была абсолютно бесшумной, таковой оставалась и при игре в Forza Horizon 4.

И вот с этого момента на данном этапе рассказывать особенно больше и нечего. Консоль отличная на данный момент и на перспективу, но рассказывать больше особенно нечего. Дело в том, что на текущий момент времени игровой опыт, функционал и в целом возможности практически никак не изменились с момента Xbox One X. Все примерно то же самое. Да, игры работают с более высокой и/или стабильной частотой кадров, зачастую могут иметь более высокие настройки графики, и они заметно быстрее загружаются благодаря SSD (запускается консоль тоже очень быстро, буквально за секунды), но, в целом, глобально, игр под новое поколение пока еще нет. Все текущие проекты - это кроссген игры и игры, работающие по обратной совместимости с прошлого поколения. Функционал и дашборд, как уже было указано выше, не изменились, либо изменились незначительно. Добавилась функция Quick Resume – удобно, наверное, но я даже пробовать не стал, потому что мне данная функция неинтересна. Я не играю в сетевые игры, и я не буду жонглировать несколькими играми. Да и количество доступной памяти на диске не особенно-то и располагает к установке большого числа игр для этого. Впрочем, кто знает, может со временем и я начну прыгать между условными покатушками в Forza, пострелушками в Gears и какой-нибудь сессионной сетевой игрой вроде World of Tanks. Кстати, насколько я понимаю, все это пока вроде бы официально не озвучено, но поговаривают, что часть свободного места на диске зарезервировано как раз для нужд Quick Resume. И это не очень удобно, ведь явно эта функция не всем может быть необходима, а мириться со свободным пространством придется всем без исключения. В итоге новое поколение консолей (касается любой, не только Series S) на данный момент является и воспринимается скорее чем-то вроде обычного апгрейда, нежели чем-то совершенно новым.

Лучшая игровая платформа ближайших лет.

Так почему же я считаю именно эту консоль - лучшей игровой платформой ближайших лет? Все дело в совокупности потребительских качеств. За 299 долларов или 26990 рублей мы получаем актуальное устройство с возможностью играть в любые актуальные игры современности, а вкупе с подпиской Xbox Game Pass мы получаем доступ к обширной библиотеке самых разных игр на целый год по цене одной полноценной игры в магазине. Игры же от Microsoft и вовсе появляются там сразу же в день выхода и остаются навсегда. Купив данную подписку, мы получаем доступ ко всем будущим и уже вышедшим играм от Microsoft, вроде новых частей серии Forza, Gears, а также ряда множества других игр внутренних студий и партнеров, вроде ZeniMax Media (DOOM, Wolfenstein, The Elder Scrolls, Fallout) или будущего STALKER 2.

Прибавляем к этому прекрасно работающую систему обратной совместимости с доступом к играм всех платформ прошлого поколения (Xbox Original, Xbox 360, Xbox One), причем не просто возможность запускать эти игры, а запускать эти игры с улучшенными графическими настройками, в более высоком разрешении, с более высокой частотой кадров и технологией Auto HDR, и мы получаем поистине ультимативное игровое устройство, альтернатив которому просто не существует.

При этом мы будем иметь дело с крайне компактным, легким и фактически бесшумным устройством, не требующим никаких дополнительных действий для работы. Поставил, подключил, включил – играешь.

Вот поэтому я считаю именно эту консоль - лучшей игровой платформой на ближайшие пару лет. У нее просто нет никаких альтернатив.

Но почему тогда не Xbox Series X, спросите вы? Потому что за почти двукратную доплату сверху мы не получим ничего нового, кроме несколько более увеличенного разрешения, что с учетом современных методик реконструкции кадров и будущего аналогичного DLSS решения от AMD становится, мягко говоря, гораздо менее целесообразным и интересным решением, нежели Xbox Series S. Тем более если мы играем на телевизоре и не высматриваем количество пикселей с лупой возле его экрана. Xbox Series X - это решение для энтузиастов, которым важно иметь все самое лучшее, не обращая внимания на целесообразность или оптимальность своего выбора. Проще говоря, Xbox Series X - это примерно то же самое, что Geforce Titan из мира видеокарт - солидное решение, оно даже чуточку быстрее, но и гораздо дороже. Является ли такое решение оптимальным? Конечно же нет.

Что же касается PS5, то тут и говорить не о чем. На данный момент эта консоль не представляет практически никакого интереса. Аналога Xbox Game Pass нет, есть лишь некий PlayStation Plus Collection, дающий доступ к всего лишь порядка 20 играм с прошлого поколения, что вообще не идет ни в какое сравнение с тем, что предлагает Xbox Game Pass. Обратная совместимость работает лишь только с прошлым поколением, игнорируя все предыдущие, что также значительно сужает список потенциально доступных игр. При этом сами игры зачастую стоят даже дороже, чем они же, но для Xbox Series. Кроме того, на данный момент у PS5 имеется ряд технических и программных проблем, которые, по-видимому, еще не успели решить. Что же у нас остается в сухом остатке? Эксклюзивы. Да. Вот только по-настоящему машина эксклюзивов начнет разгоняться лишь через пару лет, а пока что мы имеем дело лишь с единичными и возможно далеко не самыми интересными примерами, большинство из которых и вовсе выходят на других платформах (как минимум - на PS4). Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать с вами вполне логичный вывод: PS5 может быть интересна, но лишь спустя пару лет, а то и позднее. А потому, Xbox Series S по-прежнему остается единственным безальтернативным ультимативным решением на данный момент.

Что же до ПК, то здесь я сильно распыляться даже не хочу. На данный момент это будет как минимум значительно дороже. Одна только видеокарта с поддержкой DXR будет стоить дороже, чем вся консоль. И этого уже достаточно, чтобы на этом и закончить.