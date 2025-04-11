Intel IPO — это по сути увеличение FPS без риска на основе заводских настроек разгона, которые повышают производительность ПК, сохраняя гарантию. Пока программа доступна только в Китае.

Источник изображения: Intel

Компания Intel представила в Китае новую инициативу под названием IPO (Intel Performance Optimizations), которая позволяет пользователям получать повышенную производительность процессоров и оперативной памяти без риска потери гарантии. Программа ориентирована на геймеров и энтузиастов, предлагая преднастроенные профили разгона, обеспечивающие стабильную работу системы.

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IPO представляет собой набор оптимизированных настроек, которые увеличивают частоту процессора и оперативной памяти, сохраняя при этом стабильность системы. Например, один из профилей, доступных в Китае, увеличивает тактовую частоту процессора на 200 МГц и повышает скорость оперативной памяти DDR5 с 8000 до 8400 МГц, что, по заявлению производителей, может привести к увеличению производительности в играх до 10%.

В отличие от традиционного ручного разгона, который может привести к аннулированию гарантии, программа IPO предоставляет пользователям возможность улучшить производительность без подобных рисков. При этом гарантия на компоненты сохраняется, поскольку настройки разгона предоставляются производителем или официальными партнерами.

Эксперты считают, что запуск IPO может быть стратегическим шагом Intel в условиях растущей конкуренции и технологических ограничений на китайском рынке, и, предоставляя пользователям возможность безопасного разгона, компания тем самым стремится укрепить свои позиции среди геймеров и энтузиастов.

Программа IPO пока доступна только на китайском рынке и распространяется через определенных производителей и сборщиков ПК, таких как Maxsun и iGame. Intel не сообщила о планах расширения программы на другие регионы. Хотя IPO официально не представлена за пределами Китая, в будущем Intel может рассмотреть возможность внедрения подобной программы и на других рынках, особенно если инициатива окажется успешной и востребованной среди пользователей.