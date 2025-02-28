После утечек информации о внутренних встречах и планах, Meta провела расследование и уволила около 20 сотрудников.

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В Meta снова чистка рядов: компания уволила «примерно 20» сотрудников за передачу конфиденциальной информации третьим лицам. Официальный представитель Meta Дэйв Арнольд (Dave Arnold) подтвердил, что расследование продолжается, и на этом сокращения могут не закончиться, сообщает TechCrunch. «Мы ясно даём понять сотрудникам с первого дня, что разглашать внутреннюю информацию запрещено, независимо от их намерений», — заявил Арнольд.

Причина столь жёстких мер кроется в растущем числе утечек о будущих продуктах и закрытых совещаниях, включая недавно прошедшую встречу с Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg). После появления в СМИ деталей его выступления внутри компании напомнили, что «сливать информацию — это плохая идея». Технический директор Эндрю Босворт (Andrew Bosworth) даже намекнул, что Meta «усилила свои старания в поимке нарушителей». Судя по всему, он не шутил.

Атмосфера внутри компании, мягко говоря, напряжённая. Сначала Цукерберг объявил о радикальном пересмотре политики модерации контента, затем свернул DEI-программы (инициативы по разнообразию и инклюзивности), а после заявил, что недавние увольнения коснулись в основном «слабых сотрудников». Теперь же добавился ещё один повод для беспокойства: Meta публично сообщила о новых увольнениях, но не уточнила, что именно утекло и кто кому передал информацию.

Интересно, что сам Босворт, который активно борется с утечками, недавно поделился с коллегами забавным наблюдением. «Есть одна странная штука с этими сливами, — сказал он на внутреннем собрании в начале февраля. — Некоторые думают, что если информация просочится, на нас надавят, и мы что-то изменим. На самом деле всё наоборот».