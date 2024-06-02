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Gorovic
Google представила 7 новых функций для Android
В мобильной ОС Google появилась интеграция с приложениями некоторых автопроизводителей для использования смартфона в качестве ключа от автомобиля, а также возможность редактировать свои сообщения в течение 15 минут.

Google продолжает активно работать на своей мобильной операционной системой Android, регулярно выпуская обновления как самой ОС, так и отдельных приложений и сервисов. На этот раз компания представила сразу семь новых функций.

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Одним из ключевых обновлений стала возможность редактирования отправленных сообщений в приложении "Сообщения". Теперь пользователи смогут вносить правки в RCS-сообщения в течение 15 минут после их отправки. Для этого нужно долгим прикосновением нажать на сообщение и выбрать иконку карандаша в верхней части экрана. Эта долгожданная функция, код которой впервые появился в прошлом году, станет доступна на всех устройствах с Android 8 и новее, поддерживающих RCS. Кстати, аналогичные опции уже реализованы в WhatsApp и iMessage.  

Еще одним удобным нововведением стала возможность быстрого подключения планшетов и ноутбуков к мобильной точке доступа смартфона всего одним касанием, без необходимости ввода пароля. Кроме того, теперь можно легко переключать подключенные устройства во время звонков в Google Meet. Данные опции будут доступны на Android 11 и выше, начиная с 10 июня.

Дополнительно появился виджет Google Home Favorites для быстрого управления часто используемыми устройствами умного дома. Его можно разместить на главном экране Android. Аналогичный виджет стал доступен и на часах с Wear OS 3. А в приложении Wallet на часах теперь можно привязать аккаунт PayPal.

Расширилась и поддержка цифровых автомобильных ключей на Android 12 для ряда автопроизводителей, включая Mini, Mercedes-Benz и Polestar. Уже с 13 мая функция доступна для Mini в США, с 10 июня будет работать с Mercedes-Benz, а с 17 по 21 июня откроется доступ для Polestar.

И наконец, в Gboard появятся новые стикеры и их комбинации, созданные при помощи Emoji Kitchen. Их можно будет использовать в переписке начиная с 10 июня.

#google #android
Источник: theverge.com
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