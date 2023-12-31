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Gorovic
Investing: Складным телефонам предрекают «новую жизнь» в 2024 году
Крупные производители смартфонов, за исключением Apple, делают ставку на то, что в 2024 году "раскладушки" смогут оживить тусклый рынок мобильной связи

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Несмотря на то, что складные смартфоны ещё не стали массовым трендом, их производители продолжают работать над тем, чтобы сделать их более массовыми и доступными для пользователей, отмечает издание Investing.

Компании Samsung, Huawei, Oppo и Xiaomi продолжают выпуск своих линеек складных устройств и активно развивают технологии, используемых в них.

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Samsung остаётся лидером рынка складных смартфонов и продолжает улучшать свою серию Galaxy Z Fold и Flip. В декабре 2023 года была представлена новая модель Samsung Galaxy Z Fold 5, которая отличается более толстым стеклом, улучшенной системой охлаждения и более быстрым процессором. Также было анонсировано обновление линейки Galaxy Z Flip 5, которое включает более мощный аккумулятор и улучшенную камеру.

Huawei также не останавливается в своем стремлении создавать "раскладушки" и продолжает выпуск своей серии Mate X. Последняя, очень не дешевая модель Huawei Mate X2 отличается уникальным механизмом складывания и улучшенной системой камер. Однако из-за санкций США компания столкнулась с трудностями в получении необходимых компонентов, что стало сказываться на количестве произведённых устройств.

Oppo и Xiaomi также продолжают разработку своих складных устройств. Oppo представила свой Find N в начале 2023 года, который отличается более компактным форм-фактором и более плавным складыванием. Xiaomi же анонсировала Mi Mix Fold в апреле 2023 года, у которого гибкий экран и мощный процессор Qualcomm Snapdragon 888.

Несмотря на то, что складные смартфоны ещё не стали массовым трендом, они имеют несколько преимуществ перед обычными смартфонами. Во-первых, они предоставляют больший экран без увеличения размеров устройства. Во-вторых, они могут использоваться в качестве мини-компьютера и даже планшета, что добавляет им универсальности и практичности.

Однако складные смартфоны также имеют некоторые недостатки. Первый из них - это цена. Как правило, они не просто дороже, а намного дороже стандартных смартфонов с аналогичными характеристиками. Второй недостаток - надёжность. Из-за сложности механизмов складывания такие смартфоны чаще ломаются.

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Тем не менее, производители продолжают работать над улучшением своих складных устройств. Со временем цена на них может упасть, а надёжность - повыситься, что, очевидно, сделает их более привлекательными для покупателей.

#складные смартфоны #складные телефоны
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