Крупные производители смартфонов, за исключением Apple, делают ставку на то, что в 2024 году "раскладушки" смогут оживить тусклый рынок мобильной связи

Несмотря на то, что складные смартфоны ещё не стали массовым трендом, их производители продолжают работать над тем, чтобы сделать их более массовыми и доступными для пользователей, отмечает издание Investing.

Компании Samsung, Huawei, Oppo и Xiaomi продолжают выпуск своих линеек складных устройств и активно развивают технологии, используемых в них.

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Samsung остаётся лидером рынка складных смартфонов и продолжает улучшать свою серию Galaxy Z Fold и Flip. В декабре 2023 года была представлена новая модель Samsung Galaxy Z Fold 5, которая отличается более толстым стеклом, улучшенной системой охлаждения и более быстрым процессором. Также было анонсировано обновление линейки Galaxy Z Flip 5, которое включает более мощный аккумулятор и улучшенную камеру.

Huawei также не останавливается в своем стремлении создавать "раскладушки" и продолжает выпуск своей серии Mate X. Последняя, очень не дешевая модель Huawei Mate X2 отличается уникальным механизмом складывания и улучшенной системой камер. Однако из-за санкций США компания столкнулась с трудностями в получении необходимых компонентов, что стало сказываться на количестве произведённых устройств.

Oppo и Xiaomi также продолжают разработку своих складных устройств. Oppo представила свой Find N в начале 2023 года, который отличается более компактным форм-фактором и более плавным складыванием. Xiaomi же анонсировала Mi Mix Fold в апреле 2023 года, у которого гибкий экран и мощный процессор Qualcomm Snapdragon 888.

Несмотря на то, что складные смартфоны ещё не стали массовым трендом, они имеют несколько преимуществ перед обычными смартфонами. Во-первых, они предоставляют больший экран без увеличения размеров устройства. Во-вторых, они могут использоваться в качестве мини-компьютера и даже планшета, что добавляет им универсальности и практичности.

Однако складные смартфоны также имеют некоторые недостатки. Первый из них - это цена. Как правило, они не просто дороже, а намного дороже стандартных смартфонов с аналогичными характеристиками. Второй недостаток - надёжность. Из-за сложности механизмов складывания такие смартфоны чаще ломаются.

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Тем не менее, производители продолжают работать над улучшением своих складных устройств. Со временем цена на них может упасть, а надёжность - повыситься, что, очевидно, сделает их более привлекательными для покупателей.