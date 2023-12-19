Apple прекращает продажу последних версий своих умных часов из-за патентного спора, убрав с рынка некоторые из своих самых продаваемых устройств.

Продажи Apple Watch Series 9 и Ultra 2 будут остановлены в официальном интернет-магазине компании с 21 декабря, а в физических розничных точках (США) - начиная с кануна Рождества, говорится в заявлении компании в понедельник.

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Разразившийся скандал, о котором пишут буквально все СМИ мира, может нанести бизнесу Apple миллиардный ущерб. Речь идет о самых продаваемых моделей Apple Watch с датчиком кислорода в крови - функцией, впервые добавленной в линейку в 2020 году. По заявлению компании Masimo, это она изобрела данную технологию.

Комиссия по международной торговле в октябре постановила, что Apple нарушила патент Masimo и ей придется прекратить продажу устройств, нарушающих авторские права. Патент касается того, как именно часы рассчитывают насыщение крови человека кислородом.

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Полным ходом идет проверка, которая не завершится до 25 декабря, а пока Apple предписано прекратить продажи.



Конкуренция

Функции здравоохранения становятся все более важным аргументом в пользу Apple Watch, что ставит компанию в положение конкурента в отношении производителей медицинского оборудования. Что и произошло. Компания Masimo, базирующаяся в Калифорнии, производит широкий спектр технологий мониторинга здоровья.

«Комиссия по международной торговле (ITC) обнаружила, что Apple украла запатентованную технологию пульсоксиметрии Masimo, которая измеряет уровень кислорода в крови», — заявили в Masimo. «ITC провел тщательный юридический процесс, и его экспертное мнение по этому вопросу следует уважать, защищая права интеллектуальной собственности и поддерживая общественное доверие к патентной системе Соединенных Штатов».

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Бизнес Apple может серьезно пострадать

Модели Series 9 и Ultra 2 обеспечивают подавляющую часть продаж часов Apple. Компания не сообщает, какой доход приносит эта линейка продуктов, но это основная часть ее бизнеса по производству носимых устройств, товаров для дома и аксессуаров, который приносит более 40 миллиардов долларов в год.

По оценкам аналитиков, только Apple Watch позволили заработать около 17 миллиардов долларов в 2023 финансовом году, завершившемся в сентябре.

Остановка продаж также повлияет на некоторые старые модели Apple Watch, включая Series 8, которые Apple продолжает продавать в восстановленном состоянии на своем веб-сайте. Функция кислорода в крови впервые была добавлена в Apple Watch Series 6.

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Падение акций Apple на фоне скандала

Эта новость, ранее сообщенная на 9to5Mac, привела к падению акций Apple на 1,6% на Нью-йоркской бирже в понедельник, хотя на прошлой неделе акции достигли рекордного максимума.



Когда будут прекращены продажи

Устройства будут удалены из интернет-магазина Apple в 15:00 по Нью-Йоркскому времени, в четверг. Apple заявила, что это не повлияет на часы, уже проданные покупателям. Модель SE, в которой отсутствует функция кислорода в крови, также остается в продаже. Компания заявила, что предоставит дополнительную информацию 25 декабря, когда период проверки завершится.

Сотрудник администрации Байдена сообщил, что проверка была поручена торговому представителю США Кэтрин Тай. По словам чиновника, она тщательно рассматривает все факторы спора. Крайний срок — Рождество, поскольку эти проверки длятся 60 дней, а приказ на проверку был издан 26 октября.



Что сейчас происходит в Apple

Представитель Apple заявил, что решение ITC ошибочно и его следует отменить. Компания планирует обжаловать это решение.

Одновременно два директора, курирующие разработку Apple Watch, покидают компанию. Стив Хотеллинг, ключевой свидетель по иску Masimo, уходит в отставку, а Тан Тан, руководитель отдела дизайна Apple Watch, планирует отъезд в феврале. Правда, по слухам, говорят, что их уход из компании никак не связан с ситуацией, но опровержений этому нет.

Понуждение Apple прекратить продажу своего основного продукта в США является беспрецедентным явлением, особенно в самый важный для компании финансовый квартал. Интересно, что эта ситуация не совсем нова - в прошлом Apple прекращала продажи старых iPhone в Германия, и также из-за проблем с патентом.



Apple отчаянно спасает бизнес

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Apple, которой осталось всего несколько дней до запрета ее умных часов, планирует спасательную операцию для бизнеса стоимостью 17 миллиардов долларов. Компания собирается внести исправления в программное обеспечение, изменить алгоритм, измеряющий уровень кислорода в крови пользователя и использовать другие возможные обходные пути, например договориться с Masimo. Но на данный момент Apple сосредоточена именно на модификации своей технологии и попытках завоевать расположение регулирующих органов.