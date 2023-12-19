Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Продажи Apple Watch Series 9 и Ultra 2 будут остановлены из-за патентного спора

Компания Masimo доказала плагиат своей технологии. С 21 декабря продажи Watch Series 9 и Ultra 2 полностью прекращаются.
[ ] для раздела Блоги
4
4

реклама

Apple прекращает продажу последних версий своих умных часов из-за патентного спора, убрав с рынка некоторые из своих самых продаваемых устройств.

Продажи Apple Watch Series 9 и Ultra 2 будут остановлены в официальном интернет-магазине компании с 21 декабря, а в физических розничных точках (США) - начиная с кануна Рождества, говорится в заявлении компании в понедельник.

реклама




Разразившийся скандал, о котором пишут буквально все СМИ мира, может нанести бизнесу Apple миллиардный ущерб. Речь идет о самых продаваемых моделей Apple Watch с датчиком кислорода в крови - функцией, впервые добавленной в линейку в 2020 году. По заявлению компании Masimo, это она изобрела данную технологию.

Комиссия по международной торговле в октябре постановила, что Apple нарушила патент Masimo и ей придется прекратить продажу устройств, нарушающих авторские права. Патент касается того, как именно часы рассчитывают насыщение крови человека кислородом.

реклама



Полным ходом идет проверка, которая не завершится до 25 декабря, а пока Apple предписано прекратить продажи.


Конкуренция

Функции здравоохранения становятся все более важным аргументом в пользу Apple Watch, что ставит компанию в положение конкурента в отношении производителей медицинского оборудования. Что и произошло. Компания Masimo, базирующаяся в  Калифорнии, производит широкий спектр технологий мониторинга здоровья.

«Комиссия по международной торговле (ITC) обнаружила, что Apple украла запатентованную технологию пульсоксиметрии Masimo, которая измеряет уровень кислорода в крови», — заявили в Masimo. «ITC провел тщательный юридический процесс, и его экспертное мнение по этому вопросу следует уважать, защищая права интеллектуальной собственности и поддерживая общественное доверие к патентной системе Соединенных Штатов».

реклама




Бизнес Apple может серьезно пострадать

Модели Series 9 и Ultra 2 обеспечивают подавляющую часть продаж часов Apple. Компания не сообщает, какой доход приносит эта линейка продуктов, но это основная часть ее бизнеса по производству носимых устройств, товаров для дома и аксессуаров, который приносит более 40 миллиардов долларов в год.

По оценкам аналитиков, только Apple Watch позволили заработать около 17 миллиардов долларов в 2023 финансовом году, завершившемся в сентябре.

Остановка продаж также повлияет на некоторые старые модели Apple Watch, включая Series 8, которые Apple продолжает продавать в восстановленном состоянии на своем веб-сайте. Функция кислорода в крови впервые была добавлена в Apple Watch Series 6.

реклама




Падение акций Apple на фоне скандала

Эта новость, ранее сообщенная на 9to5Mac, привела к падению акций Apple на 1,6% на Нью-йоркской бирже в понедельник, хотя на прошлой неделе акции достигли рекордного максимума.


Когда будут прекращены продажи

Устройства будут удалены из интернет-магазина Apple в 15:00 по Нью-Йоркскому времени, в четверг. Apple заявила, что это не повлияет на часы, уже проданные покупателям. Модель SE, в которой отсутствует функция кислорода в крови, также остается в продаже. Компания заявила, что предоставит дополнительную информацию 25 декабря, когда период проверки завершится.

Сотрудник администрации Байдена сообщил, что проверка была поручена торговому представителю США Кэтрин Тай. По словам чиновника, она тщательно рассматривает все факторы спора. Крайний срок — Рождество, поскольку эти проверки длятся 60 дней, а приказ на проверку был издан 26 октября.


Что сейчас происходит в Apple

Представитель Apple заявил, что решение ITC ошибочно и его следует отменить. Компания планирует обжаловать это решение.

Одновременно два директора, курирующие разработку Apple Watch, покидают компанию. Стив Хотеллинг, ключевой свидетель по иску Masimo, уходит в отставку, а Тан Тан, руководитель отдела дизайна Apple Watch, планирует отъезд в феврале. Правда, по слухам, говорят, что их уход из компании никак не связан с ситуацией, но опровержений этому нет.

Понуждение Apple прекратить продажу своего основного продукта в США является беспрецедентным явлением, особенно в самый важный для компании финансовый квартал. Интересно, что эта ситуация не совсем нова - в прошлом Apple прекращала продажи старых iPhone в Германия, и также из-за проблем с патентом.


Apple отчаянно спасает бизнес

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Apple, которой осталось всего несколько дней до запрета ее умных часов, планирует спасательную операцию для бизнеса стоимостью 17 миллиардов долларов. Компания собирается внести исправления в программное обеспечение, изменить алгоритм, измеряющий уровень кислорода в крови пользователя и использовать другие возможные обходные пути, например договориться с Masimo. Но на данный момент Apple сосредоточена именно на модификации своей технологии и попытках завоевать расположение регулирующих органов.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

apple smart watch ultra 2 masimo watch series 9
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
2
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
4
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
21
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
8
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
21
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Месторождение-гигант запустят в России в 2024 году
1
Индия взыщет с немецкой компании, присвоившей активы «Газпрома», убытки в размере 2-3 млрд долларов
1
Искусственный интеллект в баре Kirin создает новые напитки
2
КнААЗ готовит к передаче в войска эскадрилью Су-57
+
Более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
20
Россия предлагает ограничить деятельность Starlink на глобальном уровне – как тебе такое Илон Маск
3
У Илона Маска появился сильный конкурент – спутниковый интернет HughesNet быстрее и дешевле Starlink
1
В Москве достроят самый высокий жилой небоскреб на континенте
4
Шойгу: число контрактников увеличат до 745 тысяч до конца 2024 года
+
Defence24: новый немецкий танк KF51 Panther будет производиться в Венгрии
2
В 2024 Дальняя авиация ВКС России получит боевые самолёты с новыми качествами
1
Инсайд: AirPods четвёртого поколения будут иметь новый дизайн и функции Pro-версии
+
Reuters: испытание Северной Кореей ракеты "Хвасон-18" стало ответом на враждебность со стороны США
+
MSI представила PCIe 5.0 накопители Spatium M570 Pro Frozr с крупным пассивным охлаждением
+
Систему ударных БПЛА с возможностью подзарядки в полете разработали в России
2
Президент Украины заявил о просьбе Генштаба ВСУ призвать полмиллиона человек
12
Acer представила ноутбук Swift Go 14 с поддержкой искусственного интеллекта
1
Ученые создали искусственную ДНК с новыми строительными блоками
3
В Индонезии заявили, что коррупцию среди чиновников развели их жёны
+
Китайский космический самолет выпустил в космос загадочные объекты
+

Популярные статьи

На самом краю Солнечной системы может скрываться планета, похищенная нашей звездой 5 млрд лет назад
7
Вспоминаю 6 видеокарт NVIDIA, которые прошли мимо меня из-за неприлично высокой стоимости
16
"Дурная кровь": очень неплохой фильм про очень плохую девочку...
3
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
72
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Декабрь)
14
Между Китаем и США разгорается война за редкоземельные металлы Вьетнама
1
The Day Before - история обмана
2
Почему действия Китая в Южно-Китайском море вызывают у Запада обеспокоенность
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
2
О причинах, по которым СССР вынужден был испытать самую мощную бомбу в мире
8

Сейчас обсуждают

Сергей Воробьёв
06:04
Фанбоям очередной урок
The Day Before - история обмана
Eisbrecher
06:00
18-19 градусов на ссд... ты там в валенках и в шапке-ушанке играешь? :D
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
Евгений Шрайнер
05:32
Всего 4, и даже без энергоэффективных......... Еше бы 4 или хотя бы 2 отсыпали энергоэффективных ,оно бы более менее тянуло игрухи и мастхев был бы
Процессор Intel Core i3-14100 будет стоить 150 долларов
unhurtable
05:22
Автор, у меня для тебя новость - уже пару десятилетий в МИРЕ растет зависимость ибо Китай этакая огромная фабрика куда стащили множество производств.
Канада потребует, чтобы все новые автомобили были с нулевым уровнем выбросов к 2035 году
Alina Semenova
04:55
Слова Михалкова необходимо понимать с точки зрения профессионального, а не просто "Эльдар Рязанов плохой". Он прав, что там очень мало кинематографических элементов. Но тем не менее Эльдар Рязанов дос...
Никита Михалков: "Это не кино": Режиссер критикует фильмы Эльдара Рязанова
VL86f
04:30
Потому что "vim в терминале и к нему нужно тонны мануала прочитать и всё равно не понятно будет"
И снова возвращаюсь к работе над меню "Пуск" в дистрибутиве Chimbalix
Winssy
04:27
Нормальный качественный 500вт блок не просто отдаст все заявленные 500вт, а еще сверху накинет 50-60вт. Заблуждение о том, что все блоки не способны отдать свою номинальную мощность, пошли от владельц...
Собираем игровой компьютер с лучшим соотношением цены и производительности в декабре 2023 года
Winssy
03:58
Просто не нужно покупать дешманские блоки, в которых от 600вт есть только наклейка. Твоей системе вполне хватит блока с честными 500вт. 120вт процессор 13400 + 180вт видеокарта 3060 + 15вт 5 вентилято...
Собираем игровой компьютер с лучшим соотношением цены и производительности в декабре 2023 года
Fetaminaza
03:57
плешивый копрофаг посягнул на святое
Никита Михалков: "Это не кино": Режиссер критикует фильмы Эльдара Рязанова
nukemall
03:41
Типичная виртуальная реальность созданная журнашлюхами - эти тупые животные сами придумали "невероятно дальнобойные пушки ужасной наты", сами же их в воображении и побеждают. В реальности М777 довольн...
САУ "Коалиция-СВ" неофициально появилась на передовой, и щелкает, как орешки, хваленые гаубицы M777
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем