Leopard 2PL - это современная модификация немецкого основного боевого танка Leopard 2, который был разработан в Германии в 1970-х годах компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW). 2PL стали модернизировать в связи с обновлением существующих версий Leopard 2A4 ( уже снят с производства) и Leopard 2A5 до более современных стандартов "2PL" специально для Польши. В итоге Leopard 2PL получил улучшенную систему управления огнем, броню и вооружение.

Основное предназначение

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Танк Leopard 2PL предназначен для освоения и удержания местности, а также поддержки огня палубных вооружений механизированных и моторизованных подразделений в любых погодных условиях и в любое время суток.

История происхождения Leopard 2PL

История происхождения Leopard 2PL связана с постоянным совершенствованием технических возможностей танка Leopard 2. Первоначальная идея создания Leopard 2 возникла в ответ на потребности Германской армии в получении нового танка, способного соперничать с современными боевыми танками других стран.

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Первые модели Leopard 2 были внедрены в годы "Холодной войны", а впоследствии танк был подвергнут ряду модификаций, чтобы соответствовать новым требованиям и угрозам. Далее 2PL стали дорабатывать в ответ на необходимость, как мы указали выше, модернизации существующих Leopard 2A4 и Leopard 2A5. Это нужно было делать, чтобы повышать боеспособность машины в современных боевых условиях. Модификация включает в себя улучшение различных аспектов танка, включая броню, оружие, системы управления огнем и электронику.



Интересно происхождение названия танка. Название "PL" в Leopard 2PL указывает на то, что это модифицированная версия танка, разработанная с учетом потребностей и спецификаций Польши. Однако несмотря на название, танк остается немецким Leopard 2.

Как Германия передавала Польше свои танки

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В 2002 году Германия передала Польше в общей сложности 128 танков Leopard 2A4 из запасов немецкой армии. В 2013 году министерство обороны Германии подписало контракт с Польшей на продажу еще 14 танков Leopard 2A4, а также 105 более новых танков Leopard 2A5 и бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2 из армейских запасов. В 2015 году министерство обороны Польши выбрало немецкую компанию Rheinmetall в качестве фаворитного претендента на модернизацию старых танков Leopard 2A4. Модернизированная версия была разработана компанией Rheinmetall в сотрудничестве с рядом польских компаний. Версия получила название "Леопард" 2PL и в первые публично представлена в 2016 году, а в 2018 году был подписан контракт на модернизацию 142 польских танков Leopard 2A4 до стандарта Leopard 2PL. Первые модернизированные танки были поставлены войскам Польши в 2020 году, а закончить их планируют к концу 2023 года.

В настоящее время Польша также располагает одиннадцатью танковыми батальонами. Два из них перевооружены на танки Leopard 2A5. Еще два оснащены танками Leopard 2A4, которые подлежат модернизации до стандарта Leopard 2PL. Также имеются четыре батальона, оснащенные танками PT-91 Twardy, и три батальона, оснащенные более старыми танками Т-72М1. Всего в польских войсках имеется 233 танка ПТ-91 и 120 танков Т-72М1. Еще 470 танков Т-72М1 находятся на хранении.

Модернизация Leopard 2PL

Модернизация Leopard 2PL во многом аналогична ОБТ Rheinmetall Revolution. Он получил улучшенную броневую защиту, улучшенное орудие, улучшенные прицелы и некоторые другие системы. Однако, несмотря на все улучшения, польский Leopard 2PL не так боеспособен, как модернизированный Leopard 2A7, который поступил на вооружение немецкой армии в 2014 году. Leopard 2PL проигрывает Leopard 2A7 в ключевых областях защиты, огневой мощи, точность и бортовые электронные системы.

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Польский Leopard 2PL имеет улучшенную бронезащиту. На башне установлен комплект композитной брони Advanced Modular Armor Protection (AMAP), разработанный немецкой компанией IBD Deusebroth. Эта броня является частью пакета обновления Rheinmetall Revolution. Здесь используются новые материалы нанокерамики и современные титановые и стальные сплавы. Эта броня обеспечивает более высокий уровень защиты от широкого спектра угроз. Бронированная башня Leopard 2PL обеспечивает более высокую защиту, чем башня Leopard 2A5, однако она не может соответствовать уровню защиты Leopard 2A7. Комплект брони модульный, поэтому поврежденные бронемодули можно заменить в полевых условиях. Планируется, что бронемодули AMAP будут производиться в Польше по лицензии.

ОБТ (образец боевой техники) Leopard 2PL лишь немного тяжелее своего предшественника. Его масса составляет 60 т по сравнению с 56,6 т оригинального Leopard 2A4. На лоб и борта башни было добавлено около 3 тонн дополнительной брони. Однако броня к корпусу не добавлялась, чтобы удержать массу в пределах 60 тонн. Некоторые источники сообщают, что на пол корпуса также была добавлена броня для улучшения защиты от мин и самодельных взрывных устройств. В остальном броня корпуса никак не улучшалась. Кроме того, польские танки Leopard 2A4 имеют корпуса производства начала 1980-х годов. Но похоже, эти корпуса не выдержат современных боеприпасов APFSDS. Члены экипажа Leopard 2PL сидят на новых противоударных сиденьях. Танк также оснащен более эффективной автоматической системой пожаротушения.

Пушка Leopard 2PL

Танк Leopard 2PL сохранил гладкоствольную пушку калибра 120 мм/L44 от своего предшественника. Однако орудие было модифицировано компанией Rheinmetall для совместимости с недавно разработанными боеприпасами высокого давления, такими как программируемые осколочно-фугасные боеприпасы воздушного взрыва DM11 и бронебойные снаряды высокой мощности DM53 и DM63. Программируемые снаряды позволяют поражать цели за укрытиями и внутри зданий. Эти многоцелевые снаряды DM11 также могут быть использованы против живой силы противника, бронетехники и низколетящих вертолетов. Орудие также может стрелять любыми другими стандартными 120-мм танковыми боеприпасами НАТО. Заряжается орудие вручную заряжающим. Всего внутри танка находится 42 снаряда, 15 патронов хранятся в башне и готовы к использованию. Остальные патроны хранятся внутри корпуса. Турель башни отделена от боевого отделения и имеет выдувные панели.

Прицелы и система управления огнем

Leopard 2PL имеет улучшенные прицелы и систему управления огнем. Командир использует панорамный прицел, оснащенный тепловизором польского производства и включающий лазерный дальномер. Пост командира оснащен рядом цифровых экранов, на которых отображается различная информация.

Похоже, что у Leopard 2PL есть возможность поражения охотников-убийц, которая присутствует на всех современных основных боевых танках. Для поиска целей командир использует панорамный прицел. После выбора цели пистолет автоматически наводится на цель, и наводчик завершает процесс прицеливания и стрельбы. В это время командир ищет следующую цель. Такой способ поражения целей позволяет быстрее обнаруживать и поражать цели.

Водитель получил новый ночной прицел для вождения в темное время суток и камеру заднего вида, значительно облегчающую движение задним ходом.

Система связи

Несмотря на все улучшения, системы связи Leopard 2PL остались неизменными. На этом танке также отсутствует система управления полем боя.

Экипаж

Этот основной боевой танк управляется экипажем из четырех человек, включая командира, наводчика, заряжающего и водителя

Двигатель

Leopard 2PL сохранил двигатель своего предшественника. На нем установлен дизельный двигатель MTU MB 873 Ka501 с турбонаддувом мощностью 1 500 л.с. Этот танк также оснащен вспомогательной силовой установкой (ВСУ) Steyr, которая приводит в действие все системы при выключении основного двигателя. Такая же ВСУ используется на Leopard 2A7. Проходимость аналогична предшественнику. Танк может быть оснащен комплектом для глубокого преодоления бродов и преодоления мелких рек, озер и других водных преград глубиной до 4 м.

Заключение

В заключении об основном боевом танке Leopard 2PL можно сказать, что данная модификация значительно укрепляет обороноспособность Польши. Улучшенные технические характеристики делают Leopard 2PL более эффективным на поле боя, повышая боеспособность польской армии в современных военно-политических условиях.

Продажи Leopard 2PL на экспорт могут зависеть от политических и стратегических ситуаций. Однако, известно, что ряд стран выражали немалый интерес к приобретению различных модификаций танка "Leopard 2".

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Важно отметить, что первая версия Leopard 2 находится на вооружении 14 европейских стран, в частности Турции, Канады, Сингапура и других. В основном используется версия Leopard 2A7V с боевой массой 66,5т.