Основной боевой танк AMX-30 является значимым символом военной мощи Франции и занимает важное место в истории танкостроения.

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История создания AMX-30 начинается в 1963 году, когда он был впервые представлен. Танк разработан французской компанией GIAT Industries (ныне Nexter Systems) и испанской компанией Santa Bárbara Sistemas в рамках сотрудничества между Францией и Испанией.

AMX-30 был введен на вооружение армии Франции в 1966 году и быстро привлек внимание многих стран, благодаря своей передовой конструкции и возможностям. Танк оснащен 105-мм гладкоствольной пушкой, обладает хорошей маневренностью и обеспечивает высокий уровень защиты для экипажа, благодаря использованию композитных материалов в бронировании.

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Одной из выдающихся особенностей танка AMX-30 была его прекрасная управляемость и возможность пересечения сложной местности. Это позволяло танку оперативно маневрировать на поле боя и оставаться эффективным в различных боевых условиях.

Со временем AMX-30 прошел несколько модернизаций, включая улучшение бронирования, электроники и систем управления огнем. Эти усовершенствования позволили продлить срок службы танка и сохранить его боевую эффективность на протяжении десятилетий.

Различные версии AMX-30 были экспортированы в разные страны по всему миру и активно использовались во время вооруженных конфликтов и учений. Важно отметить, что танк AMX-30 был вовлечен в различные военные действия, такие как конфликт между Марокко и Алжиром, а также другие региональные конфликты.

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Однако, со временем, развитие новых технологий и появление более современных боевых танков привело к тому, что AMX-30 был заменен последующими моделями. Несмотря на это, некоторые страны продолжают использовать AMX-30 в качестве обучающей и резервной боевой техники, а также производят модернизированные версии для соответствия современным боевым условиям.



Технические характеристики AMX-3

AMX-30 имеет сварной корпус и литую башню. При его разработке основное внимание уделялось огневой мощи и мобильности, а не защите. Его могли пробить все современные противотанковые средства. AMX-30 считался наименее защищенным основным боевым танком, когда-либо построенным. Командирский купол обеспечивает панорамный обзор, а сама машина оснащена системой защиты от NBC и автоматическими системами пожаротушения. Броня AMX-30 очень тонкая и защищает только от малокалиберных пушек и осколков артиллерийских снарядов.

AMX-30 оснащен нестабилизированной французской нарезной пушкой CN105F1 калибра 105 мм, которая сравнима с британской L7, но имеет более длинный ствол на 56 калибров. AMX-30 стреляет APFSDS, HE, HEAT, HE-FRAG, зажигательными, дымовыми и осветительными снарядами. Он также совместим со всеми стандартными боеприпасами NATO калибра 105mm. Всего производит 47 выстрелов. Эффективная дальность стрельбы по MBTs составляет около 1 800 метров.

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Дополнительное вооружение состоит из 20-мм пушки с независимым возвышением и 7,62-мм пулеметом, установленным на крыше. Первые серийные основные боевые танки AMX-30 были оснащены 12,7-мм пулеметами вместо 20-мм пушек.

Экипаж машины состоит из четырех человек, включая командира, наводчика, заряжающего и водителя. AMX-30 оснащен многотопливным дизельным двигателем Hispano-Suiza HS-110 мощностью 720 л.с. Двигатель работает в паре с автоматической коробкой передач. Танк также оснащен комплектом для глубоководного перехода вброд и может преодолевать водные преграды глубиной до 4 метров.



Варианты AMX-30

AMX-30B2. Улучшенный вариант AMX-30B2 с улучшенной броневой защитой и новой системой управления огнем. Поступил на вооружение в 1982 году. Этот MBT также оснащен новым дизельным двигателем Hispano-Suiza HS-110-S2. Всего было модернизировано 700 боевых машин по этому стандарту.

AMX-30S. Экспортный вариант AMX-30S, разработанный для военных операций в пустыне. У него пониженный класс двигателя и есть защитные экраны от песка.

AMX-30E. Эти испанский вариант машины лицензионного производства. Он претерпел некоторые модификации для удовлетворения специфических требований испанской армии. Производство в Испании началось в 1974 году и было преращено в 1984 году. В общей сложности для испанской армии было построено 299 танков AMX-30E. Сняты с вооружения в 2002 году.

AMX-30D. Бронированная эвакуационная машина AMX-30D. Ее французское обозначение - AMX-30 Char de Depannage, что буквально означает «танк помощи». Она была разработана для поддержки танков AMX-30 и другой бронетехники. AMX-30 был первым серийным вариантом, принятым на вооружение в 1973 году. Производство продолжалось до 1981 года. Всего французской армии было поставлено 145 единиц, и еще 90 были построены для экспортных заказчиков.

AU-F1 GCT. 155-мм самоходная гаубица AU-F1 GCT. Первый опытный образец был построен в 1972 году. Производство началось в 1977 году и прекратилось в 1993 году. Всего для французской армии было произведено 250-273 таких артиллерийских системы. Они экспортировались в Ирак, Кувейт и Саудовскую Аравию.

AMX-30 EBG. Бронированная инженерная машина AMX-30 EBG. Она также известна просто как EBG. Оснащена бульдозерным отвалом и манипулятором, принята на вооружение в 1989 году. Всего была построена 71 единица. В 2018 году только 18 из этих транспортных средств были в эксплуатации. Еще несколько транспортных средств находились на длительном хранении. Планируется, что они останутся в эксплуатации до 2025 года.

AMX-30 EBG SDPMAC. Бронемашина для преодоления минных полей AMX-30 EBG SDPMAC. У нее нет манипулятора, но она оснащена израильской пусковой установкой CARPET и 20 ракетами, оснащена бульдозерным отвалом. Танк создает безопасные полосы в минных полях для проезда других транспортных средств, расчищает полосу длиной 100 м, ширина которой составляет 8-10 метров. Был принят на вооружение в 2008 году. В 2018 году только 6 из этих машин были в рабочем состоянии.



AMX-30 EBG Vulcain - это новейшая инженерная бронированная машина, оснащенная экскаваторной тягой. Впервые о ней было сказано в 2020 году.

AMX-32 - дальнейшее развитие основного боевого танка AMX-30, оснащенного улучшенной броневой защитой. Этот прототип предназначался для экспортного рынка, однако заказов на его производство не поступало.

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В заключение скажем, что история танка AMX-30 отражает развитие военной техники и стратегий военного промысла. Даже после того, как он ушел с передовых позиций, AMX-30 остается важным элементом в истории танкостроения и имеет огромное значение для понимания развития бронетехники в мире.