Интерес к ковбойской эстетике и футуристическим технологиям регулярно побуждает кинематографистов объединять эти, казалось бы, несовместимые направления. В результате рождаются истории, где классические дуэли происходят на других планетах, а вместо верных коней герои седлают космические корабли или роботов.

Ниже собрана подборка примечательных фантастических вестернов, которые позволяют взглянуть на привычный жанр с неожиданного ракурса. Список выстроен по возрастанию оценок зрителей, от спорных экспериментов до всеми признанных шедевров.

7. Обливион (Oblivion, 1994)

Full Moon Entertainment

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Кинопоиск: 4.9

События разворачиваются в тридцать первом веке, на отдаленной пограничной планете где запрятаны залежи драгоценного ресурса. В тихий городок Обливион прибывает банда жестоких инопланетных головорезов во главе с рептилоидом. Сын погибшего местного шерифа, выросший убежденным пацифистом, вынужден переступить через свои принципы ради спасения поселения.

Этот комедийный проект подкупает своей нарочитой дешевизной, абсурдным юмором и безумным смешением атрибутов ковбойских историй с элементами космооперы из девяностых. Зрители любят его за ностальгическую трэш-атмосферу, карикатурных пришельцев и участие узнаваемых актеров вроде Эндрю Дивоффа и Джорджа Такэи.

6. Ковбои против пришельцев (Cowboys & Aliens, 2011)

Universal Pictures

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Кинопоиск: 5.9

Очнувшись в пустыне Нью-Мексико с амнезией и странным металлическим наручием, главный герой набредает на мрачный шахтерский городок Абсолюшен. Местный влиятельный полковник и другие жители относятся к чужаку враждебно, но им приходится объединить силы, когда на поселение нападают летающие тарелки инопланетных захватчиков. Используя технологичный браслет, герой возглавляет отряд ковбоев, индейцев и бандитов, чтобы дать бой незваным гостям из космоса.

Фильм привлекает серьезным подходом к своей заведомо безумной концепции, превращая абсурдное столкновение жанров в суровый, сухой боевик. Здесь детально воссоздан антураж грязной Америки девятнадцатого века, а брутальный дуэт Дэниэла Крэйга и Харрисона Форда вытягивает даже самые стандартные сюжетные повороты.

5. Чужая земля (Outland, 1981)

The Ladd Company

Кинопоиск: 6.1

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Новый федеральный маршал Уильям О'Нил прибывает на титановую шахту, расположенную на безжизненном спутнике Юпитера Ио. Он сталкивается с чередой загадочных самоубийств среди рабочих, которые перед смертью теряли рассудок. Проведя расследование, шериф обнаруживает, что руководство колонии снабжает шахтеров запрещенным стимулятором ради рекордной выработки.

Картина завораживает гнетущей атмосферой индустриального космоса и одиночества, а Шон Коннери отлично справляется с ролью принципиального законника, оставшегося без поддержки. Это отличный футуристический парафраз классических ковбойских историй, где вместо пыльного города на Диком Западе зритель наблюдает за тесными, клаустрофобными коридорами космической станции.

4. Мир Дикого Запада (Westworld, 1973)

Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Кинопоиск: 6.7

Высокотехнологичный парк развлечений Делос предлагает богатым туристам погрузиться в атмосферу Древнего Рима, Средневековья или Дикого Запада. Двое друзей отправляются в ковбойскую зону, чтобы безнаказанно стрелять, пить и развлекаться с андроидами, в точности копирующими людей. Однако компьютерный сбой превращает послушных роботов в смертоносных преследователей, и безжалостный стрелок-андроид начинает настоящую охоту на испуганных гостей.

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Фильм привлекает пророческими для своего времени идеями о бунте искусственного интеллекта и харизматичным, пугающим образом Юла Бриннера в черной ковбойской шляпе. Это динамичный фантастический триллер, который отлично держит напряжение и служит прародителем как легендарного Терминатора, так и популярного телесериала от HBO.

3. Дикий, дикий Запад (Wild Wild West, 1999)

Warner Bros.

Кинопоиск: 6.8

В послевоенную эпоху девятнадцатого века, в США начинают бесследно исчезать выдающиеся ученые страны. Президент поручает расследование двум суперагентам с абсолютно разными методами работы: лихому стрелку Джиму Весту и гениальному изобретателю Артемусу Гордону. Им предстоит объединить усилия, чтобы остановить безумного доктора Лавлэйса, создавшего гигантского механического паука для захвата власти над штатами.

Этот блокбастер любят за сумасшедший визуальный стиль в духе стимпанка, обилие нелепых гаджетов и юмор, построенный на контрасте характеров главных героев. Фильм подкупает своей детской непосредственностью, яркой актерской игрой Уилла Смита и Кеннета Браны, а также масштабными декорациями.

2. Миссия Серенити (Serenity, 2005)

Universal Pictures

Кинопоиск: 7.2

Капитан космического транспортного судна Малкольм Рейнольдс зарабатывает на жизнь мелкими кражами и контрабандой на окраинах галактики. На борту его корабля укрываются беглый врач и его психически нестабильная сестра Ривер, обладающая телепатическими способностями. Правительство Альянса отправляет на их поиски безжалостного оперативника, готового уничтожить любого на пути к беглянке.

Проект подкупает своей теплой ламповой атмосферой, хлесткими ироничными диалогами и обаятельными персонажами, которые ощущаются как настоящая семья. Для любителей фантастики это самобытный пример того, как можно гармонично перенести дух пыльного приграничного ковбойского салуна в холодные глубины космоса.

1. Назад в будущее 3 (Back to the Future Part III, 1990)

Universal Pictures

Кинопоиск: 8.2

Узнав из старой газеты о гибели своего друга, гениального доктора Эмметта Брауна, Марти Макфлай решает нарушить запреты и отправляется в прошлое. Он перемещается в 1885 год — в эпоху Дикого Запада, чтобы спасти ученого от нелепой пули местного бандита Бьюфорда Таннена. Однако ситуация осложняется тем, что у машины времени поврежден бензобак, а сам Док умудряется влюбиться в прекрасную школьную учительницу Клару.

Фильм завершает культовую трилогию на высокой ноте, предлагая зрителю классическую романтическую историю, динамичные погони на поездах и массу уморительных отсылок к первым частям. Это невероятно душевное кино, где научно-фантастический сюжет идеально сочетается с эстетикой старых приключенческих вестернов.