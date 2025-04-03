Xiaomi выпустила три новых модели умных выключателей Smart Switch с поддержкой технологии IoT Mesh 2.0.

Компания Xiaomi выпустила в Китае три новых модели умных выключателей Xiaomi Smart Switch, расширяя линейку продуктов для «умного дома». Устройства предназначены для упрощения интеграции систем домашней автоматизации и отличаются удобством установки.

Новые выключатели поддерживают технологию Xiaomi IoT Mesh 2.0, которая обеспечивает стабильное взаимодействие с другими устройствами в сети. Пользователи могут настраивать автоматизированные сценарии для выполнения различных задач. Производитель заявляет, что устройства рассчитаны на 800 000 циклов работы.

Конструкция выключателей позволяет интегрировать их как в новые здания, так и в существующие помещения без необходимости модификации электропроводки. Устройства поддерживают OTA-обновления.

Выключатели представлены в трех вариантах:

Однокнопочная версия: 69 юаней (8 евро).

Двухкнопочная версия: 79 юаней (9 евро).

Трехкнопочная версия: 99 юаней (12 евро).

Все модели совместимы с приложением Xiaomi Home, через которое можно управлять освещением как вручную, так и дистанционно. Устройства уже доступны для краудфандинга в Китае, а их выход на международный рынок ожидается в ближайшее время.