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dima0782
Xiaomi представила новые умные выключатели Smart Switch
Xiaomi выпустила три новых модели умных выключателей Smart Switch с поддержкой технологии IoT Mesh 2.0.

Компания Xiaomi выпустила в Китае три новых модели умных выключателей Xiaomi Smart Switch, расширяя линейку продуктов для «умного дома». Устройства предназначены для упрощения интеграции систем домашней автоматизации и отличаются удобством установки.

Новые выключатели поддерживают технологию Xiaomi IoT Mesh 2.0, которая обеспечивает стабильное взаимодействие с другими устройствами в сети. Пользователи могут настраивать автоматизированные сценарии для выполнения различных задач. Производитель заявляет, что устройства рассчитаны на 800 000 циклов работы.

Конструкция выключателей позволяет интегрировать их как в новые здания, так и в существующие помещения без необходимости модификации электропроводки. Устройства поддерживают OTA-обновления.

Выключатели представлены в трех вариантах:

  • Однокнопочная версия: 69 юаней (8 евро).
  • Двухкнопочная версия: 79 юаней (9 евро).
  • Трехкнопочная версия: 99 юаней (12 евро).

Все модели совместимы с приложением Xiaomi Home, через которое можно управлять освещением как вручную, так и дистанционно. Устройства уже доступны для краудфандинга в Китае, а их выход на международный рынок ожидается в ближайшее время.

#xiaomi #выключатели
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Nvidia&Intel Hater
16:26
с шешуном ты общаешься.или сам шешун.ибо у тебя мозг уровня имбецила шеши.Тупой и еще тупее про вас фильм был.Хотя в этом фильме сильно завышен ваш интеллект
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
Alxndr
16:25
Ну и пошел на )(уй иплан общаться как обычно сам с собой - типа шешуном )))
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
Nvidia&Intel Hater
16:23
Да мне на тебя похеру.тупистень голубой.Ты же с диагнозом водянка головного мозга,что с тобой спорить.Причем тут карма,че несет.мне вообще пофигу.А эти боты они с тобой в палате с открытыми акками ??
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
Alxndr
16:22
Та мне похеру что тым пестиш умом убогий. Все в курсе про вашу пару - тройку имбецилов , йепанутых на плюсиках и дрочащих на карму с открытых у каждого 100500-та акков.LoL
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
Andrey Kovalchuk
16:20
Странно. А вроде всё правильно же делали. Взяли обрезок от 5080, вкорячили в него 3х-гиговые чипы памяти чисто для лохо-маркетинга (ведь практическая польза от них для чипа с такой производительностью...
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