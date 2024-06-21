NASA официально одобрило миссию, в рамках которой на орбиту Земли будет отправлена искусственная звезда размером примерно с хлебницу.

НАСА одобрило проект стоимостью 19,5 млн долларов по выводу на орбиту Земли искусственной звезды, которая позволит ученым глубже понять Вселенную.

Астрономы обычно наблюдают за очень крупными объектами, которые находятся очень далеко, но скоро ситуация изменится: часть исследователей обратит свой взор на искусственную звезду на орбите Земли. НАСА одобрило космическую миссию "Landolt" стоимостью около 20 млн долларов, которая предусматривает запуск мини-спутника размером с хлебницу на орбиту Земли, где он будет играть роль искусственной звезды.

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Вот как это работает. Мини-спутник, официально называемый CubeSat, будет размещен на расстоянии ровно 35 785 км от Земли в области пространства, которая выведет его на геосинхронную орбиту, то есть его орбита будет соответствовать скорости вращения Земли. Причина вывода CubeSat на геосинхронную орбиту заключается в том, чтобы он всегда появлялся в ночном небе в точно таком же месте. Как только это будет достигнуто, CubeSat под названием Landolt будет стрелять лазерами с определенным количеством световых частиц прямо в наземные телескопы, которыми управляют астрономы.

Так какой же смысл во всем этом? Landolt будет действовать как искусственная звезда, но главное отличие спутника от настоящей звезды в том, что астрономы смогут контролировать точное количество излучаемых частиц света. Это позволит проводить точные исследования симулируемых космических явлений, таких как сверхновые и звезды. Ожидается, что миссия поможет астрономам измерять свет, излучаемый звездами, с точностью, в 10 раз превышающей текущие оценки, что откроет путь к более глубокому пониманию Вселенной.

НАСА планирует запустить первую в своем роде миссию в 2029 году.