Увеличение времени работы от одного заряда без ущерба для производительности смартфона? Таково преимущество технологии Battery AI, которая, по слухам, появится в будущих смартфонах Samsung.

По информации в СМИ, Samsung планирует использовать искусственный интеллект для экономии заряда батареи в своих будущих смартфонах.

Согласно слухам, южнокорейский производитель разрабатывает инструмент, который пока известен как «Battery AI». Вероятно, он будет включён в пакет функций Galaxy AI.

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Вероятно, мы сможем увидеть эту функцию только в следующем году. Ожидается, что экономия заряда батареи с помощью ИИ будет готова к запуску следующего поколения флагманских смартфонов Samsung Galaxy S.

Сейчас говорят о том, что общее время работы устройства может увеличиться ещё на 5–10%. Это довольно неплохо, учитывая, что не требует никаких усилий со стороны пользователя.

Самая важная информация о Battery AI состоит в том, что эта функция, как сообщается, не будет влиять на производительность смартфона. Это не будет простой инструмент, который сводится к снижению тактовой частоты CPU или GPU или уменьшению частоты экрана.

Предполагается, что Battery AI будет удалять ненужные задачи, выполняемые в фоновом режиме, которые расходуют ресурсы смартфона и его аккумулятор. Дополнительные 5–10% работы от одного заряда аккумулятора выглядят вполне разумными, учитывая, что ИИ будет удалять только ненужные процессы.

Это позволит Samsung похвастаться тем, что серия Galaxy S25 обеспечивает более длительное время работы без подзарядки, сохраняя при этом идентичную ёмкость аккумулятора, используемую в смартфонах линейки Galaxy S24. Уже сейчас слухи указывают на то, что в S25 Ultra будет использоваться тот же аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, что и в S24 Ultra.

Тема Battery AI выглядит очень интересной, и будет очень жаль, если окажется, что Samsung не готовит такую новинку. Пока мы не знаем, как всё обстоит на самом деле. До самого Galaxy S25 ещё далеко, ведь последняя серия S24 вышла на рынок в январе.