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HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition, повторяющий ощущения от письма пером на бумаге, уже в России

Дисплей планшета оснащен уникальной технологией микровибрации и амортизации, которая повторяет ощущения от письма пером на бумаге.
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Компания Huawei выпускает 11,5-дюймовый планшет MatePad PaperMatte Edition с необычным матовым дисплеем. Благодаря этой уникальной особенности изображение, выводимое на него, даже при ярком солнечном свете становится четким и почти не бликует. Оно как будто напечатано на матовой бумаге. В результате чтение, просмотр или письмо на новом HUAWEI MatePad 11,5" PaperMatte Edition превращается в сплошное удовольствие - независимо от того, где находится пользователь. Планшет также является чрезвычайно универсальным устройством для удаленной работы и развлечений, не в последнюю очередь благодаря прикрепляемой клавиатуре, мощной антенне Wi-Fi  и опциональному стилусу. 

Сенсорный дисплей HUAWEI FullView PaperMatte имеет соотношение сторон 3:2 и является матовым, обеспечивая большую площадь обзора, чем обычный экран 16:9, а технология, используемая в дисплее, устраняет 97 % бликов от внешних источников света, обеспечивая читаемость изображения на уровне, аналогичном печати на бумаге. Добавьте к этому максимальную яркость в 420 нит, и окажется, что при ярком солнечном свете дисплей работает гораздо лучше, чем глянцевые экраны. Частота обновления 120 Гц, разрешение 2200 × 1440 и цветовой охват 100 % sRGB обеспечивают четкость изображения и плавность навигации. 

Дисплей планшета оснащен уникальной технологией микровибрации и амортизации, которая повторяет ощущения от письма пером на бумаге. А предлагаемый в качестве опции стилус HUAWEI M-Pencil (2-го поколения), распознающий более 4 000 уровней давления, позволяет легко и точно писать и рисовать.

Стоит лишь соединить планшет с магнитной клавиатурой, и он превратится в легкий и удобный ноутбук. Плавную и комфортную работу обеспечивает комплект на базе мощного чипсета Qualcomm® Snapdragon™ 7 Gen 1,8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Устройство позволяет работать в многозадачном режиме одновременно, как на ноутбуке. С помощью жестов можно разделить экран и отобразить разные приложения в виде плавающих окон или увеличить окно одного приложения в несколько раз. Всего планшет поддерживает до четырех задач одновременно, включая два плиточных окна и два плавающих окна. Это позволяет, например, одновременно редактировать электронную почту во время общения в чате, смотреть фильмы во время шопинга или делать заметки во время чтения. Приложения WPS Office позволяют с удобством подготовить на планшете презентацию, текстовый документ или электронную таблицу. А AI Voice поддерживает преобразование голоса в текст. 

При толщине всего 6,85 мм и весе 499 г HUAWEI MatePad 11,5" PaperMatte Edition должен хорошо лежать в руке. Он также поместится в любой рюкзак или большую сумку. Благодаря единой алюминиевой конструкции планшет более устойчив к повреждениям во время использования и транспортировки. Магнитная антенна CSM работает в сочетании с улучшенной технологией Wi-Fi 6 с двойными антеннами 2 × 2 MIMO, обеспечивая вдвое большую пропускную способность и в 3,5 раза большую скорость загрузки. Планшет оснащен аккумулятором емкостью до 7700 мАч, который обеспечивает 10,5 часов автономного воспроизведения видео. Устройство также поддерживает 20-ваттную зарядку, которая занимает около 2,5 часов от 0 до 100 %. А удобная совместимость планшета с другим оборудованием Huawei, таким как смартфон, ноутбук, монитор и гарнитура, создает портативный и многофункциональный офис, который можно брать с собой буквально куда угодно.

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HUAWEI MatePad 11,5" PaperMatte Edition оснащен аудиосистемой с четырьмя динамиками и улучшенными алгоритмами Huawei Histen 8.1, которые оптимизируют звуковые эффекты и делают звук глубоким, громким и чистым, независимо от того, как вы его используете. Об удобстве прослушивания также позаботится технология шумоподавления AI, которая отфильтровывает нежелательные фоновые шумы, обеспечивая концентрацию во время работы или учебы.

Поскольку устройства HUAWEI не имеют доступа к официальным сервисам Google, сердцем планшета является HUAWEI AppGallery - официальный магазин приложений от китайского производителя.

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