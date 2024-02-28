В настоящее время Genie выступает в качестве исследовательского проекта, доступ к которому имеет только команда Google DeepMind

Компания Google продолжает свою работу в области искусственного интеллекта и наконец-то анонсировала игровую развивающую модель под названием Google Genie. Благодаря большим достижениям в области искусственного интеллекта за последние годы, Google стала частью конкурентной борьбы в этой сфере, наряду с такими компаниями, как Microsoft, OpenAI.

Ранее компания привлекла к себе внимание, представив семейство больших языковых моделей Gemini. Затем она усилила конкуренцию в области искусственного интеллекта, анонсировав языковые модели Gemini Pro и Gemma. Google Genie - модель искусственного интеллекта, разработанная командой Google DeepMind и способная создавать интерактивные 2D-игры на основе одного изображения или текста. Модель была обучена на 200 тысячах часов игрового видео и позволяет пользователям создавать простые игры. Однако на данный момент она не может создавать игры высокого уровня, AAA-качества, а может создавать игры низкого качества, например, 1 FPS.

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В настоящее время Genie выступает в качестве исследовательского проекта, доступ к которому имеет только команда Google DeepMind. Пользователи могут определить, кто является главным героем и каковы его характеристики, с помощью модели. Google утверждает, что Genie обладает потенциалом для создания игр впечатляющего уровня в будущем.

Кроме того, недавно Google представила модель Gemma - модель, которая призвана оказать поддержку разработчикам и исследователям искусственного интеллекта. Разработанная Google DeepMind и другими внутренними командами, модель Gemma показала 64,3-процентную точность в 57 различных темах в общем тесте MMLU (Massive Multitask Language Understanding).