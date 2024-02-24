Каждый из вентиляторов имеет выступающие штырьки и контактные поля, которые позволяют соединять их вместе.

Компания Thermaltake пополнила свой ассортимент вентиляторами Toughfan EX 12 Pro и EX 14 Pro. Эти модели предлагают необычный вариант крепления с помощью магнитов, что позволяет соединить несколько устройств вместе, сократив количество необходимых кабелей. Каждый из вентиляторов имеет выступающие штырьки и специальные контактные поля.

У новых вентиляторов Thermaltake есть еще один интересный нюанс, облегчающая установку - возможность извлечь лопасти из корпуса и перевернуть их, чтобы изменить направление воздушного потока.

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Технические характеристики

Как можно понять из названий самих вентиляторов, первый представляет собой 120-мм вариант, а второй - 140-мм. Естественно, это влечет за собой некоторые различия в воздушном потоке, создаваемом давлении и уровне шума. По данным производителя, 120-мм версия обеспечивает расход воздуха 70,8 CFM в стандартном исполнении и 64,2 CFM при перевернутых лопастях. Максимальное давление воздуха составляет 3,19 мм-H2O и 2,6 мм-H2O соответственно, а уровень шума - 22,6 дБ и 29,8 дБ соответственно.

Для варианта 140 мм заявленный воздушный поток составляет 119,6 CFM при стандартной установке лопастей и 102,3 CFM при перевернутых лопастях. Давление воздуха составляет 3,57 мм-H2O или 2,95 мм-H2O, а уровень создаваемого шума - 31,6 дБ или 34,1 дБ соответственно.

Стоит добавить, что обе версии вращаются со скоростью от 500 до 2000 об/мин и управляются с помощью ШИМ-сигнала. Также в обоих случаях одинаковым является срок службы, который оценивается в 40 000 часов. Однако ни 120-мм, ни 140-мм модели не имеют RGB-подсветки, что может быть как плюсом, так и минусом - все зависит от предпочтений пользователя.