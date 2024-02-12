Android Auto и Apple CarPlay - это два конкурирующих решения, позволяющие удобно пользоваться выбранными приложениями и функциями смартфона во время вождения. Несмотря на то что они разработаны двумя разными компаниями, у них довольно много общего. Правда, есть и различия.

Главный экран с виджетами

Сходство можно заметить уже в пользовательском интерфейсе. И в Android Auto, и в Apple CarPlay мы получаем экран, состоящий из интерактивных виджетов. Один виджет отображает навигацию, другой - аудиоприложение, а третий подстраивается под текущие потребности пользователя или информацию, которую программа считает важной для водителя.

реклама





Android Auto, однако, предоставляет больше возможностей для персонализации - мы можем, например, переставить виджеты так, чтобы навигация отображалась на меньшей или большей плитке. В CarPlay расположение уже более фиксированное - самый большой виджет всегда отводится под навигацию.

Разумеется, виджеты в обоих "дисплеях" информационно-развлекательной системы доступны для сторонних приложений. Это значит, что мы можем вывести на экран, среди прочего, навигацию Google Maps, Spotify и Apple Music или другое мультимедийное приложение. Однако стоит знать, что для такой поддержки приложение должно быть настроено разработчиком. К счастью, большинство популярных приложений теперь корректно поддерживают экран виджетов в Android Auto и Apple CarPlay.

реклама





В зависимости от автомобиля и соотношения сторон его экрана, внизу или у левого/правого края экрана отображается панель с иконками приложений. Значки представляют собой последние запущенные приложения. В случае Apple CarPlay всегда видны три иконки, в то время как Android Auto, в зависимости от доступного пространства, может иметь от 2 до 4 иконок. Кроме того, есть иконки состояния, которые показывают уровень заряда батареи смартфона, а также силу сигнала мобильной сети.

На рассматриваемой панели в Android Auto и Apple CarPlay также есть иконка "домой", которая позволяет перейти к экрану всех установленных приложений. В программном обеспечении Google она может менять свой внешний вид и функцию - вместо перехода к списку приложений она предоставляет возможность вернуться на домашний экран с виджетами. Это происходит, когда вы только что покинули экран виджетов, чтобы, например, запустить полноэкранную навигацию или перейти к настройкам. И только когда мы возвращаемся на главный экран, кнопка "Домой" снова меняет свой вид на "9 точек", расположенных в форме квадрата.

Как вы уже, наверное, заметили, в Android Auto есть еще одна иконка, нажатие на которую запускает Google Assistant. В Apple CarPlay у нас, конечно же, есть Siri, и для ее активации нужно удерживать палец на иконке "домой". Кроме того, в первом случае мы можем вызвать ассистента голосом командой "Ok, Google", а во втором - "Hey, Siri".

Вернемся на минутку к экранам со всеми установленными приложениями. В Android Auto иконки приложений меньше, а это значит, что их можно отобразить сразу больше. В Apple CarPlay, напротив, иконки крупнее и, конечно, их меньше на одном экране.

реклама





В обоих приложениях можно управлять порядком отображения приложений, а также решать, должны ли определенные приложения вообще отображаться на экране автомобиля.

Комфорт управления

Хотя и в этом отношении вы найдете немало схожих идей, следует объективно признать, что Android Auto лучше. Конечно, не каждый пользователь заметит преимущества ПО от Google в повседневном использовании, но стоит знать, что они просто есть, и мы к ним еще вернемся.

Однако для начала давайте отметим несколько общих черт, которые не обязательно связаны с копированием конкурентов, а скорее с подходом к безопасности с позиции здравого смысла. Весь интерфейс, как и пользовательский опыт, явно упрощен и ограничен самыми важными функциями, чтобы как можно меньше отвлекать зрение и внимание пользователя.

Музыкальные приложения, как и, например, навигационные приложения от различных разработчиков, имеют практически идентичное расположение отдельных элементов в Android Auto и Apple CarPlay, что, конечно, следует включить в список преимуществ - мы запускаем очередное приложение и не должны учиться им пользоваться.

реклама





Стоит отметить, что приложения из других категорий также должны соответствовать определенным требованиям, чтобы быть допущенными. Они также должны принадлежать к определенным категориям, чтобы вообще появиться на Android Auto и Apple CarPlay. Это связано с тем, что допускаются только те приложения, которые могут быть полезны в автомобиле. Так что вы не найдете веб-браузеров или социальной сети.

Да, в Apple CarPlay у нас есть экран виджета, и мы всегда можем получить доступ к навигации и воспроизводимой в данный момент музыке или подкасту, но плитка карты довольно маленькая и не дает доступа ко многим дополнительным функциям, связанным с навигацией.

В Android Auto, напротив, навигационное приложение может отображаться в виде большой интерактивной плитки, к тому же с почти полной функциональностью. Кроме того, предварительный просмотр навигации при использовании большого экрана никогда не исчезает - это касается и полноэкранного режима работы музыкального приложения, и навигации по настройкам и другим программным функциям.

В Apple CarPlay, если мы хотим использовать навигацию в полноэкранном режиме и музыкальное приложение в том же режиме, нам приходится часто переключаться между двумя приложениями. Мы по-прежнему не можем получить предварительный просмотр песни, которая играет в данный момент, даже в виде небольшого виджета, когда любое другое приложение работает в полноэкранном режиме.

А как насчет поддержки приложений?

Когда-то я бы заявил, что Apple CarPlay здесь работает очень плохо, поскольку позволяет использовать только Apple Maps для навигации. К счастью, Apple открыла возможность использования навигации сторонних разработчиков несколько лет назад, еще до Google. Да, Google сделал это позже, но у нас с самого начала были действительно хорошие Google Maps.

Сегодня список поддерживаемых приложений в обоих решениях выглядит очень похоже. Да, мы не найдем Apple Maps на Android Auto, но вряд ли кто-то будет жаловаться на это.

Конечно, вышеупомянутые приложения - лишь некоторые из многих поддерживаемых. Список гораздо длиннее. Стоит добавить, что пользователям Android Auto и Apple CarPlay не нужно устанавливать специальные версии приложений. Достаточно загрузить "обычное" приложение из Google Play или App Store прямо на смартфон, и, если оно поддерживается, оно автоматически появится на экране автомобиля.

Что касается категорий приложений, то в случае с Android Auto мы имеем:

музыкальные приложения (также подкасты, аудиокниги или интернет-радио),

приложения для обмена сообщениями и звонков,

навигация

приложения для поиска точек интереса,

парковочные приложения,

приложения, связанные с заправкой или зарядкой автомобиля,

IOT-приложения (например, для управления въездными воротами или IOT-устройствами).

В Apple CarPlay список аналогичен:

музыкальные приложения (также подкасты, аудиокниги или интернет-радио),

приложения для обмена сообщениями и звонков (только некоторые, список для обмена сообщениями почти полностью ограничивается приложением "Сообщения" на iPhone),

навигация,

парковка,

приложения, связанные с заправкой или зарядкой автомобиля,

IOT-приложения (например, для управления въездными воротами или IOT-устройствами),

приложения для "быстрого заказа еды",

приложения, которые Apple называет "задачами вождения".

Поддерживает ли мой автомобиль Android Auto и Apple CarPlay?

Здесь ситуация немного сложнее. Так, автомобиль может поддерживать Apple CarPlay, но не Android Auto. Кроме того, поддержка одного из этих решений не означает, что у нас есть и кабельное, и беспроводное соединение - во многих автомобилях есть только кабельное соединение.

До недавнего времени гораздо чаще поддерживался только Apple CarPlay. Особенно это касалось премиальных брендов, которые могли объяснить, что у их клиентов есть iPhone, поэтому Android Auto был излишним. К счастью, многие компании изменили свой подход, и сегодня мы получаем поддержку программного обеспечения как Apple, так и Google.

Список автомобилей, поддерживающих Apple CarPlay, можно найти здесь, а Android Auto - здесь.

Однако стоит иметь в виду, что даже если автомобиль входит в один из списков, он не обязательно сразу обеспечивает поддержку Android Auto или Apple CarPlay. В некоторых моделях поддержка Android Auto и Apple CarPlay входит в состав дополнительного оборудования, за которое нужно доплачивать.

Android Auto против Apple CarPlay - что лучше?

Как я уже неоднократно упоминал, различия невелики. Во многих элементах мы получаем практически идентичное программное обеспечение. Однако у Android Auto есть два преимущества, причем последнее ощущается не во всех странах.

Во-первых, интерактивные виджеты более обширны, а это позволяет удобно использовать навигацию и музыкальный плеер на одном экране. Кроме того, навигация не исчезает, даже если вы перейдете в меню всех приложений или настроек.

Однако нельзя сказать, что Android Auto просто лучше. Он будет лучшим выбором для тех, кому нужны две вышеупомянутые функции. Не стоит забывать и о том, что именно в решении от Google мы чаще сталкиваемся с различными ошибками и проблемами. Программное обеспечение Apple гораздо стабильнее.

Подозреваю, что на самом деле подавляющему большинству людей придется смириться с недостатками того или иного программного обеспечения. В конце концов, они купят смартфон на Android или iPhone по многим другим причинам, а Android Auto или Apple CarPlay станут лишь дополнением, не имеющим решающего значения при выборе конкретного устройства для повседневного использования.