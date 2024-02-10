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За последние пять лет генеральный директор Tesla Илон Маск много раз обещал, что автомобили компании станут полностью автономными к концу каждого года. Однако эти заверения стали почти стандартной частью ежегодных выступлений, которые все научились принимать за чистую монету. И вот, спустя буквально месяц после начала года, Маск снова заявляет, что полностью автономное управление автомобилями Tesla, скорее всего, будет реализовано в конце текущего года.
На протяжении многих лет появлялись многочисленные сообщения о том, что другие сотрудники Tesla не поддерживают оптимизм Маска в вопросе сроков реализации автономного управления. А сейчас, судя по всему, уже и брат Маска не так однозначно оценивает дату, к которой Tesla сможет внедрить полную автономию в свои автомобили. Кимбал ответил на этот вопрос в интервью Грэму Бенсингеру: "Я бы сказал, что, быть может, через пять лет. В пределах этого десятилетия. Думаю, мы сможем представить роботакси раньше, у которого вообще не будет руля. Кроме того, необходимо соблюдать государственные нормы. Мы должны пройти через это".
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Пятилетние сроки намного более правдоподобны, хотя Илон Маск всегда уверен, что компания находится в одном шаге от достижения автономного управления. Автономное управление автомобилем - чрезвычайно сложная задача, и при нормальных обстоятельствах нельзя обвинять Tesla в том, что она до сих пор не реализовала эту функцию. Однако можно критиковать Tesla за то, что компания решила продавать эту функцию всем подряд, прежде чем предоставить ее.