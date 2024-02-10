Брат Илона Маска Кимбал, который также входит в совет директоров Tesla, не разделяет оптимизма своего брата по поводу полной автономности автомобилей компании

За последние пять лет генеральный директор Tesla Илон Маск много раз обещал, что автомобили компании станут полностью автономными к концу каждого года. Однако эти заверения стали почти стандартной частью ежегодных выступлений, которые все научились принимать за чистую монету. И вот, спустя буквально месяц после начала года, Маск снова заявляет, что полностью автономное управление автомобилями Tesla, скорее всего, будет реализовано в конце текущего года.

На протяжении многих лет появлялись многочисленные сообщения о том, что другие сотрудники Tesla не поддерживают оптимизм Маска в вопросе сроков реализации автономного управления. А сейчас, судя по всему, уже и брат Маска не так однозначно оценивает дату, к которой Tesla сможет внедрить полную автономию в свои автомобили. Кимбал ответил на этот вопрос в интервью Грэму Бенсингеру: "Я бы сказал, что, быть может, через пять лет. В пределах этого десятилетия. Думаю, мы сможем представить роботакси раньше, у которого вообще не будет руля. Кроме того, необходимо соблюдать государственные нормы. Мы должны пройти через это".

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Пятилетние сроки намного более правдоподобны, хотя Илон Маск всегда уверен, что компания находится в одном шаге от достижения автономного управления. Автономное управление автомобилем - чрезвычайно сложная задача, и при нормальных обстоятельствах нельзя обвинять Tesla в том, что она до сих пор не реализовала эту функцию. Однако можно критиковать Tesla за то, что компания решила продавать эту функцию всем подряд, прежде чем предоставить ее.