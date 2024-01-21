В четверг компания Huawei объявила о начале приема заявок на предварительную версию HarmonyOS NEXT для разработчиков, планируя выпустить более функциональную бета-версию для разработчиков во втором квартале и коммерческую версию к четвертому кварталу 2024 года, поскольку компания стремится разорвать свои связи с Android.

Почему это важно:

Детали: Huawei начала разработку HarmonyOS в 2015 году и впоследствии выпустила различные версии от HarmonyOS 1.0 до 4.0. HarmonyOS NEXT станет первой ОС китайского технологического гиганта, которая не будет поддерживать приложения Android и не будет поддерживать открытие APK-файлов (пакетов приложений для Android), согласно заявлениям, сделанным на мероприятии Huawei по запуску. В понедельник Huawei открыла набор на предварительную версию HarmonyOS NEXT для разработчиков, в котором могут принять участие пользователи телефонов Huawei Mate 60, Mate 60 Pro и Mate X5.

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Huawei планирует сотрудничать с предприятиями, университетами и институтами, чтобы ежемесячно обучать более 100 000 разработчиков HarmonyOS. Компания внедряет план Yaoxing Plan с объемом инвестиций более 7 млрд юаней (9,84 млрд долларов США) для стимулирования инноваций в экосистеме HarmonyOS, включая нативные приложения и SDK (комплекты для разработки ПО).

На момент написания статьи более 200 компаний-разработчиков программного обеспечения приступили к разработке собственных приложений HarmonyOS, что составляет 90 % ведущих приложений в отечественном секторе, по данным Huawei. Huawei намерена достичь краткосрочной цели - 5 000 приложений для совместной работы к концу этого года, а в долгосрочной перспективе ожидает, что число приложений, которые войдут в экосистему HarmonyOS, превысит 500 000.

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Генеральный директор Huawei Consumer BG Ю Чэндун (Yu Chengdong) отметил на мероприятии, что HarmonyOS совершила прорыв в основных технологиях, включая фреймворки ИИ, крупномасштабные модели, системы проектирования, фреймворки программирования, языки программирования и компиляторы.

Huawei впервые представила HarmonyOS, чтобы решить проблемы с пользовательским интерфейсом, возникшие из-за санкций США. Однако теперь компания стремится освободиться от ограничений существующего фреймворка Android и создать интегрированную архитектуру, объединяющую программное обеспечение, аппаратное обеспечение и облачные сервисы, по словам президента отдела программного обеспечения Huawei Consumer BG Гун Ти.

Контекст: В июне 2023 года, по данным местного СМИ Zaker, компания Huawei заявила, что доля рынка операционной системы в 16 % является критическим порогом для успеха, основываясь на истории развития индустрии ПК и мобильных устройств.

Из-за того, что в настоящее время Huawei не может интегрировать GMS (Google Mobile Services), цель в 16 % в первую очередь относится к китайскому рынку, где HarmonyOS уже захватила долю в 13 %, как сообщает CounterPoint Research.