Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Huawei запускает HarmonyOS NEXT и планирует оторваться от Android

Huawei планирует сотрудничать с предприятиями, университетами и институтами, чтобы ежемесячно обучать более 100 000 разработчиков HarmonyOS
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

В четверг компания Huawei объявила о начале приема заявок на предварительную версию HarmonyOS NEXT для разработчиков, планируя выпустить более функциональную бета-версию для разработчиков во втором квартале и коммерческую версию к четвертому кварталу 2024 года, поскольку компания стремится разорвать свои связи с Android.

Почему это важно:

Детали: Huawei начала разработку HarmonyOS в 2015 году и впоследствии выпустила различные версии от HarmonyOS 1.0 до 4.0. HarmonyOS NEXT станет первой ОС китайского технологического гиганта, которая не будет поддерживать приложения Android и не будет поддерживать открытие APK-файлов (пакетов приложений для Android), согласно заявлениям, сделанным на мероприятии Huawei по запуску. В понедельник Huawei открыла набор на предварительную версию HarmonyOS NEXT для разработчиков, в котором могут принять участие пользователи телефонов Huawei Mate 60, Mate 60 Pro и Mate X5.

источник

Huawei планирует сотрудничать с предприятиями, университетами и институтами, чтобы ежемесячно обучать более 100 000 разработчиков HarmonyOS. Компания внедряет план Yaoxing Plan с объемом инвестиций более 7 млрд юаней (9,84 млрд долларов США) для стимулирования инноваций в экосистеме HarmonyOS, включая нативные приложения и SDK (комплекты для разработки ПО).

На момент написания статьи более 200 компаний-разработчиков программного обеспечения приступили к разработке собственных приложений HarmonyOS, что составляет 90 % ведущих приложений в отечественном секторе, по данным Huawei. Huawei намерена достичь краткосрочной цели - 5 000 приложений для совместной работы к концу этого года, а в долгосрочной перспективе ожидает, что число приложений, которые войдут в экосистему HarmonyOS, превысит 500 000.

реклама



Генеральный директор Huawei Consumer BG Ю Чэндун (Yu Chengdong) отметил на мероприятии, что HarmonyOS совершила прорыв в основных технологиях, включая фреймворки ИИ, крупномасштабные модели, системы проектирования, фреймворки программирования, языки программирования и компиляторы.

Huawei впервые представила HarmonyOS, чтобы решить проблемы с пользовательским интерфейсом, возникшие из-за санкций США. Однако теперь компания стремится освободиться от ограничений существующего фреймворка Android и создать интегрированную архитектуру, объединяющую программное обеспечение, аппаратное обеспечение и облачные сервисы, по словам президента отдела программного обеспечения Huawei Consumer BG Гун Ти.

Контекст: В июне 2023 года, по данным местного СМИ Zaker, компания Huawei заявила, что доля рынка операционной системы в 16 % является критическим порогом для успеха, основываясь на истории развития индустрии ПК и мобильных устройств.

Из-за того, что в настоящее время Huawei не может интегрировать GMS (Google Mobile Services), цель в 16 % в первую очередь относится к китайскому рынку, где HarmonyOS уже захватила долю в 13 %, как сообщает CounterPoint Research.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

китай huawei операционная система harmonyos next andoroid
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
11
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
18
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
34
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
31

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
18 января 2024 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Штурмовые клещи российской армии в составе бригады "Ветераны" вошли в Авдеевку с 2 направлений
3
Опубликовано самое четкое изображение черной дыры в истории
5
Точность поисковых систем становится всё хуже
3
Windows 12 резко увеличит системные требования к железу – понадобится нейропроцессор и 16 Гб ОЗУ
22
Иностранные эксперты назвали стоимость лётного часа для некоторых типов западных боевых самолётов
3
В одном из ТГ-каналов появилась запись поражения украинской лодки русским FPV-дроном
+
Майкрософт готовит обновление в версии 24H2, которое возможно станет Windows 12
8
Премьера «Сверхъестественное» может вернуться на экраны, актёры обсуждают новые форматы
3
Созданы маленькие электростанции для выработки электроэнергии с помощью ветра и дождя
+
Северная Корея провела испытания подводного дрона, способного нести ядерные боеголовки
+
Windows переходит на новый уровень: требования к оперативной памяти значительно возросли
8
16 ГБ оперативной памяти и процессоры Ryzen 8000 - минимум который потребуется для ПК будущего
10
Оборонные компании Канады и Франции создали платформу с БПЛА для разведки и наблюдения
+
В исследовании доказали, что генеративная модель ИИ запоминает и думает как человеческий мозг
1
Владельцы Cybertruck назвали целый ряд недостатков электропикапа Tesla
7
Новая головка самонаведения превратит перспективную американскую ракету PrSM в противокорабельную
+
Финальная версия ролевой игры Last Epoch, вобравшей в себя всё лучшее из Diablo IV и Path of Exile, выйдет в конце февраля
7
Учёные построят космический корабль для полёта к ближайшей к Солнцу звезде Проксима Центавра
1
Российская армия продолжает оттеснять ВСУ на Авдеевском направлении
2
Несмотря на впечатляющие характеристики Samsung Galaxy S24, Galaxy AI не работает без интернета
2

Популярные статьи

Что известно о возможном применении ВС РФ гигантской сверхзвуковой противокорабельной ракеты 3М44
8
Какие процессоры и видеокарты предпочитают российские геймеры, и почему рынок ПК сокращается
34
Небольшой обзор фильмов ужасов, где действие происходит на корабле
3
Что известно об ожидаемых в 2024 году процессорах Intel и AMD
16
Как украинский ударный дрон смог пролететь 1000 км до Санкт-Петербурга и чем ответит Россия
23
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
61
Обзор игры A Plague Tale: Requiem - чума на оба ваших дома
11
Иран и КНДР готовы передать России свои новые гиперзвуковые ракеты
9
Как защититься от телефонных и интернет-мошенников — 5 главных правил
8
Обзор игры A Plague Tale: Innocence - невинность чумной сказки
3

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
10:48
Чото в тае за последние два дня открытий столько, сколько за последние 2000 лет не было! Может завтра они у себя машину времени раскопают?🤣
Прорывное открытие для Таиланда: найдены 2 месторождение лития
unhurtable
10:47
Ой, а покупателям изначально рассчитывающим на встройку так важна скорость видяхи и SSD?
Бюджетные модели Ryzen 8000G будут замедлять работу PCIe устройств, включая M2 SSD и Видеокарты
Михаил Леонтьев
10:36
Может быть у кого-то нету вкуса?
Владельцы Cybertruck назвали целый ряд недостатков электропикапа Tesla
antej90
10:35
Ещё Сфера есть, там про подводную лодку и найденный артефакт Сферу исполняющую желания
Небольшой обзор фильмов ужасов, где действие происходит на корабле
Михаил Леонтьев
10:35
Абсолютно согласен. Вымосанные из пальца недостатки! А раз так, то реальных недостатков не нашлось. Смело можно брать!
Владельцы Cybertruck назвали целый ряд недостатков электропикапа Tesla
Суходрищев
10:27
Всё что нужно знать из этой стать в одном её предложении: "Однако благие начинания Сталина были на корню погублены хохлом Хрущёвым". Не благодарите, я сэкономил ваше время на чтение.
О плане Сталина по преобразованию природы
Red Red
10:24
>>>>т.к. до WinME винда ядро Дос использовала. Вот на этой фразе видна техническая безграмотность, тут дофига народа которые видели эволюцию винды не позорься....
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
Иван Горыныч
10:21
За год запасов лития нашлось на сто лет вперёд.
Прорывное открытие для Таиланда: найдены 2 месторождение лития
Red Red
10:20
был такой термин на мясокомбинате "козел провокатор", вот я думаю это что то оттуда...
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
Иван Горыныч
10:19
вот и Балтика внутреннее море НАТО, НАТОвамвхату, господа.😂😂😂😂
Офис Зеленского: Контрнаступление ВСУ прошло успешно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем