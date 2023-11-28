Причиной этого, как ожидается, станут значительные потребности ИИ в хранении данных

С внедрением искусственного интеллекта в смартфоны требования к памяти будут расти. Предполагается, что для поддержки операций ИИ (включая обучение и выводы) потребуется использовать более 15 % доступной памяти.

Увеличение требований к памяти

Один из авторов утечек, Revegnus, опубликовал очень интересное предсказание о последствиях внедрения искусственного интеллекта в смартфоны. В своем посте он цитирует заявление старшего научного сотрудника Omdia Йона Сын Хуна. Согласно прогнозу, уже в следующем году с внедрением искусственного интеллекта в смартфоны появятся новые возможности в плане развития методов хранения данных. Причиной этого, как ожидается, станут значительные потребности ИИ в хранении данных. Если говорить точнее, то более 15 % всей доступной памяти смартфона будет использоваться для поддержки операций ИИ, включая обучение и выводы. Таким образом, если устройство оснащено 256 ГБ памяти, ИИ будет занимать около 40 ГБ из них.

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В настоящее время смартфоны, представленные на рынке (даже очень дешевые модели), имеют конфигурации, которые обычно начинаются со 128 ГБ встроенной памяти. На ступеньку выше - 256 ГБ, затем 512 ГБ и 1 ТБ. Однако людей, которым действительно нужен этот 1 ТБ для хранения данных на смартфоне, относительно немного. И это может измениться в будущем. Как пишет Revegnus, прогнозируется, что с развитием возможностей искусственного интеллекта минимальный объем памяти, необходимый в смартфонах, увеличится до 500 ГБ или даже больше.

И тут мы подходим к упомянутому выше развитию методов хранения данных. В ответ на прогнозы о значительном росте требований к хранилищам Samsung, как ожидается, вскоре представит специальный тип памяти UFS 4.0, который будет оптимизирован для ИИ. К сожалению, на данный момент подробности об этом неизвестны.

Samsung может представить специальный тип UFS 4.0 в своих предстоящих смартфонах

Судя по последним сообщениям, нет ничего удивительного в том, что Samsung хочет создать тип памяти, оптимизированный для ИИ. Только вчера мы узнали, что компания зарегистрировала торговые марки "AI Phone" и "AI Smartphone". Скорее всего, этот шаг связан с предстоящим запуском устройств линейки Galaxy S24.

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Ожидается, что смартфоны этого семейства получат совершенно новые возможности, за которыми будет стоять искусственный интеллект. Если у Samsung действительно есть новый, особый тип памяти UFS 4.0, возможно, он будет анонсирован до запуска Galaxy S24.