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Компания Samsung, возможно, хочет продвигать свое новое поколение флагманских смартфонов как устройства, работающие на основе искусственного интеллекта. Действительно, по слухам, компания зарегистрировала товарные знаки "AI Smartphone" и "AI Phone".
Galaxy S24 - новые смартфоны с искусственным интеллектом?
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Исходя из новых сообщений, легко сделать вывод о том, что Samsung намерена рекламировать следующее поколение своих флагманских смартфонов как устройства, работающие на основе искусственного интеллекта. Южнокорейский гигант также, вероятно, хочет, чтобы его грядущие смартфоны прочно ассоциировались именно с искусственным интеллектом. Об этом свидетельствует регистрация Samsung товарных знаков "AI Smartphone" и "AI Phone". Скорее всего, эти действия связаны с предстоящим запуском серии Galaxy S24. Как сообщает GalaxyClub, компания также хочет использовать товарные знаки 'Magic Pixel', 'Flex Magic' и 'Flex Magic Pixel' в своей родной стране - Южной Корее. Возможно, они имеют какое-то отношение к AR-очкам.
Что касается товарных знаков "AI Phone" и "AI Smartphone", то Samsung, возможно, будет непросто получить их, поскольку оба они являются достаточно общими. Тем более что все больше производителей захотят рекламировать свои смартфоны как устройства, тесно связанные с искусственным интеллектом. Тем не менее, сама готовность зарегистрировать их - это уже еще одно свидетельство того, что серия Galaxy S24 будет выделяться из нынешнего поколения именно благодаря возможностям, которые открывает искусственный интеллект.
У Samsung уже есть свой собственный ИИ. Он называется Gauss
Не так давно компания Samsung представила собственный генеративный ИИ, получивший название Gauss. Он состоит из трех моделей: "Язык", "Изображение" и "Код". Благодаря этому Gauss способен, в частности, справляться с самыми разными задачами, в которых используется текст. Например, написание или создание аннотаций. Кроме того, он может генерировать и редактировать изображения, а также помогать в разработке программного обеспечения. Пока сообщается, что Gauss может отвечать за функции искусственного интеллекта в устройствах серии Galaxy S24.
Похоже, что аппаратная часть тоже готова к такой эволюции смартфонов марки. И Exynos 2400, и Snapdragon 8 Gen 3 должны справиться с поддержкой инструментов искусственного интеллекта. Samsung даже похвастался, что по сравнению с Exynos 2200 новый Exynos 2400 гарантирует 14,7-кратный прирост производительности в вычислениях, связанных с искусственным интеллектом. Таким образом, все указывает на то, что Samsung уделит много времени искусственному интеллекту при выпуске следующего поколения своих флагманов.