Скорее всего, эти действия связаны с предстоящим запуском серии Galaxy S24

Компания Samsung, возможно, хочет продвигать свое новое поколение флагманских смартфонов как устройства, работающие на основе искусственного интеллекта. Действительно, по слухам, компания зарегистрировала товарные знаки "AI Smartphone" и "AI Phone".

Galaxy S24 - новые смартфоны с искусственным интеллектом?

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Исходя из новых сообщений, легко сделать вывод о том, что Samsung намерена рекламировать следующее поколение своих флагманских смартфонов как устройства, работающие на основе искусственного интеллекта. Южнокорейский гигант также, вероятно, хочет, чтобы его грядущие смартфоны прочно ассоциировались именно с искусственным интеллектом. Об этом свидетельствует регистрация Samsung товарных знаков "AI Smartphone" и "AI Phone". Скорее всего, эти действия связаны с предстоящим запуском серии Galaxy S24. Как сообщает GalaxyClub, компания также хочет использовать товарные знаки 'Magic Pixel', 'Flex Magic' и 'Flex Magic Pixel' в своей родной стране - Южной Корее. Возможно, они имеют какое-то отношение к AR-очкам.

Что касается товарных знаков "AI Phone" и "AI Smartphone", то Samsung, возможно, будет непросто получить их, поскольку оба они являются достаточно общими. Тем более что все больше производителей захотят рекламировать свои смартфоны как устройства, тесно связанные с искусственным интеллектом. Тем не менее, сама готовность зарегистрировать их - это уже еще одно свидетельство того, что серия Galaxy S24 будет выделяться из нынешнего поколения именно благодаря возможностям, которые открывает искусственный интеллект.

У Samsung уже есть свой собственный ИИ. Он называется Gauss

Не так давно компания Samsung представила собственный генеративный ИИ, получивший название Gauss. Он состоит из трех моделей: "Язык", "Изображение" и "Код". Благодаря этому Gauss способен, в частности, справляться с самыми разными задачами, в которых используется текст. Например, написание или создание аннотаций. Кроме того, он может генерировать и редактировать изображения, а также помогать в разработке программного обеспечения. Пока сообщается, что Gauss может отвечать за функции искусственного интеллекта в устройствах серии Galaxy S24.

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Похоже, что аппаратная часть тоже готова к такой эволюции смартфонов марки. И Exynos 2400, и Snapdragon 8 Gen 3 должны справиться с поддержкой инструментов искусственного интеллекта. Samsung даже похвастался, что по сравнению с Exynos 2200 новый Exynos 2400 гарантирует 14,7-кратный прирост производительности в вычислениях, связанных с искусственным интеллектом. Таким образом, все указывает на то, что Samsung уделит много времени искусственному интеллекту при выпуске следующего поколения своих флагманов.