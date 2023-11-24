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Новый рекорд Cinebench R23 установлен 96-ядерным процессором Threadripper PRO 7995WX

С этой моделью в очередной раз установлен новый мировой рекорд
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Прошло всего два дня с момента установления нового мирового рекорда в Cinebench R23 до его побития... одной и той же моделью процессора. Оказалось, что 96-ядерный Threadripper PRO 7995WX способен на большее. На этот раз процессор был разогнан до 6,25 ГГц. Интересуют подробности?

Threadripper PRO 7995WX бьет рекорды

"Threadripper PRO 7995WX, похоже, станет рекордсменом" - с этих слов мы начали нашу последнюю новость о Threadripper PRO 7995WX, и, похоже, не ошиблись. С этой моделью в очередной раз установлен новый мировой рекорд. Ранее мы уже слышали, что разогнанный 7995WX набрал 201 501 балл в тесте Cinebench R23 (multi), что, конечно же, соответствовало новому мировому рекорду. Похоже, что эта 96-ядерная модель была очень тепло принята оверклокерами и надолго останется в их памяти, поскольку для побития этого результата потребовалось всего 2 дня.

За новый подвиг отвечает оверклокер Safedisk, который набрал 210 702 балла в многоядерном тесте Cinebench R23 с Threadripper PRO 7995WX. Что же потребовалось для этого? Несомненно, мастерство, а также нетрадиционный способ охлаждения процессора. На скриншоте, подтверждающем рекордный результат, мы можем увидеть и конфигурацию самой системы. Видно, что максимальная температура, достигнутая процессором, составила -18°С. Это означает, что использовался жидкий азот. При такой низкой температуре можно было бы соблазниться действительно высокими тактовыми частотами. Оверклокер успешно заставил Threadripper работать на максимальной частоте 6258,56 МГц.

Выбор пал на материнскую плату ASUS

Однако процессор и охлаждение - это еще не все. При разгоне не менее важна и материнская плата, которая должна уметь "переваривать" все настройки, которые ей задает оверклокер. В данном случае выбор пал на модель ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE. Стоит также отметить, что этот подвиг был совершен под управлением Windows 11, а не более старой "десятки". Огромное количество ядер и очень высокая тактовая частота подразумевают высокое энергопотребление. В данном случае был зафиксирован максимум в 389 Вт.

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Что касается спецификаций самого Threadripper PRO 7995WX, то он имеет 96 ядер и 192 потока. На заводе его базовая тактовая частота составляет 2,5 ГГц, в режиме повышения она увеличивается до 5,1 ГГц. На борту имеется 6 МБ кэш-памяти L1, 96 МБ кэш-памяти L2 и 384 МБ кэш-памяти L3. Одним словом, это настоящая "рабочая лошадка", которая, как видите, еще и бьет рекорды в бенчмарках.

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процессор разгон threadripper threadripper pro 7995wx
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