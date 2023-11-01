В последнее время мы уже не раз видели кроссовки Adidas, созданные в рамках сотрудничества, особенно впечатляют тренировочные кроссовки Marvel's Spider-Man 2. Однако сотрудничество с производителем гиперспортивных автомобилей Bugatti - это нечто иное.

Футбольные бутсы Adidas X Crazyfast Bugatti были разработаны с учетом "характеристик, которые стали основой" элитных автомобилей французского производителя.

Adidas

Специальная версия, созданная на основе бутс X Crazyfast_laced, имеет вставку из углеродного волокна, которая отсылает к материалу, используемому на Bugatti Chiron. Полупрозрачный материал моно-сетки на средней части стопы был адаптирован для включения элементов синего цвета Bugatti Blue, что напоминает о временах Гран-при марки.

Также присутствует эмблема Этторе Бугатти, которая повторяется на задней четверти каждого ботинка. На боковинах также можно найти фразу "impossible is nothing".

Наконец, фирменная технология подошвы Adidas Speedframe отражает мощь двигателя W16, установленного в Chiron.

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Каждая пара бутс X Crazyfast Bugatti будет помещена в специальную уникальную коробку с дизайном, вдохновленным переплетениями углеродного волокна. Однако приобрести их будет непросто.

Всего будет выпущено 99 пар, и приобрести их можно будет только через аукцион на платформе Adidas Collect Web 3.

Аукцион продлится с 8 по 11 ноября, и все победители получат цифровую коробку с обувью, которую можно будет использовать с 13 ноября.

Стоимость каждой пары пока не разглашается, однако оплата будет производиться с помощью криптовалюты. Adidas также предложит участникам аукциона возможность конвертации традиционных денежных средств.

Adidas

Карим Бензема и Рафаэль Леао из "Милана" наденут бутсы в ноябре.

"Бутсы X Crazyfast тщательно продуманы с точки зрения скорости и производительности для игры, в которой игроки должны двигаться и реагировать быстрее, чем когда-либо", - сказал генеральный менеджер Adidas Football Ник Крэггс.

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"Объединив эти два культовых бренда, мы в очередной раз раздвинули границы дизайна бутс, создав нечто поистине уникальное, что одновременно выглядит невероятно и помогает игрокам всех уровней быть лучшими".