В новой линейке чипсетов Apple представлены M3, M3 Pro и M3 Max

Короткая, но емкая конференция Apple под названием "Scary Fast", что означает "ужасающе быстрая", была посвящена процессорам линейки M3. Помимо модели начального уровня, мы также получим чипы M3 Pro и M3 Max, причем новость затронет не только популярные ноутбуки производителя, но и настольные компьютеры.

Самая главная новинка - чипсеты M3

В новой линейке чипсетов Apple представлены M3, M3 Pro и M3 Max. Американский гигант рекламирует их как первые чипсеты для персональных компьютеров, созданные по техпроцессу 3 нм.

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Наиболее важные новинки, как представляется, заключаются в возможностях GPU. В чипах M3 нашлось место и для трассировки лучей, и для технологии mesh shading. В сочетании с динамическим кэшированием и общим повышением производительности скорость рендеринга увеличилась примерно в 2,5 раза по сравнению с предыдущими чипами M1. Apple также представила новый мультимедийный движок, поддерживающий декодирование AV1 для более качественной передачи потокового видеоконтента.

Чипы Apple M3 предлагают до 128 Гбайт объединенной памяти, а самый мощный чипсет в линейке M3 Max имеет до 92 млрд. транзисторов, 40-ядерный GPU и 16-ядерный CPU.

M3 в компьютерах iMac и MacBook

Apple

Чипсет M3 будет использоваться как в настольных компьютерах, так и в ноутбуках компании. Ожидается, что новый 24-дюймовый iMac с процессором M3 будет в два раза быстрее, чем предыдущее поколение с чипом M1. Кроме того, анонсированная обновленная версия iMac оснащена дисплеем Retina с разрешением 4,5K (по заявлению производителя, более 1 млрд. цветов), поддержкой Wi-Fi 6E и камерой с разрешением 1080p.

Как отмечает Джон Тернус, старший вице-президент Apple по аппаратным разработкам:

"M3 обеспечивает еще большую скорость во всем, что делают пользователи, будь то многозадачность, создание захватывающих изображений и фильмов, работа над бизнес-планом или любимые игры. Новый iMac с M3 понравится всем, особенно тем, кто еще не перешел на новую версию Intel, обеспечивая огромный скачок в производительности, возможный только при использовании чипов Apple".

Новинки iMac также предлагают до 24 Гб объединенной памяти и доступны в семи цветовых решениях.

Большой" iMac - не единственное устройство, получившее новые чипы M3. Apple также анонсировала новые 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro с процессорами M3 Pro и M3 Max.

Обе версии ноутбуков оснащены светодиодным мини-дисплеем, камерой с разрешением 1080p, аудиосистемой с шестью динамиками, аккумулятором, которого, как ожидается, хватит на 22 часа работы (это больше, чем у Apple Watch на практике), и оперативной памятью объемом до 128 ГБ.

Здесь устройства также получают высокую оценку Джона Тернуса:

"Благодаря новому поколению чипов M3 мы в очередной раз поднимаем планку возможностей профессиональных ноутбуков. Мы рады предложить MacBook Pro и его лучшие в своем классе возможности самому широкому кругу пользователей, а для тех, кто переходит с MacBook Pro на базе Intel, это будет во всех отношениях принципиально новый опыт".

Запредельные цены или отсутствие изменений в Apple

Однако за все эти новые возможности придется дорого заплатить. Цены на 14-дюймовую модель MacBook Pro с чипом M3 начинаются от $1,599.00 а ноутбук с 16-дюймовым экраном будет стоить не менее $2,499.00. Каждый компьютер может быть дополнительно сконфигурирован, причем самая дорогая комбинация стоит более $2,899.00, а если добавить предустановленное программное обеспечение, то цена возрастет почти до $3,000.00!

Что касается iMac с чипом M3, то цены на него начинаются от $1299. Дебют всех новых устройств на рынке состоится 7 ноября.

Дешевый ноутбук без Touch Bar

Apple

В то же время стоит отметить, что помимо моделей MacBook Pro с чипсетами M3 Pro и M3 Max компания Apple анонсировала и более дешевый 14-дюймовый MacBook Pro с базовым чипсетом M3. Самая дешевая версия лишена Touch Bar, оснащается 8 ГБ оперативной памяти и доступна только в серебристом и сером цветах.

В качестве примечательности стоит отметить, что все мероприятие Apple было записано с помощью iPhone, и вы можете посмотреть его в полном объеме ниже:

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