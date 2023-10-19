Ведутся переговоры с компанией Илона Маска

В настоящее время правительство Израиля ведет переговоры с компанией SpaceX о внедрении на территории страны интернет-услуг Starlink, причем особое внимание уделяется регионам, расположенным вблизи зон конфликтов.

emeat.ru

Возможное внедрение Starlink в Израиле имеет стратегическое значение. Одной из его целей является повышение коммуникационных возможностей Израиля в кризисных ситуациях. Министр связи Израиля Шломо Кархи заявил, что переговоры с компанией SpaceX направлены на создание условий для использования коммуникационных терминалов, обеспечивающих широкополосное подключение к Интернету на территории страны. Кроме того, министерство содействует приобретению этих спутниковых устройств местными органами власти и руководителями общин в зонах конфликтов.

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Стоит отметить, что в прошлом спутниковый интернет, подобный Starlink, играл важную роль в конфликтных ситуациях. Однако до сих пор ведутся споры о роли Starlink в некоторых кризисных ситуациях. Илон Маск, генеральный директор компании SpaceX, ранее отказал Украине в доступе к сервису перед планируемой атакой на российский флот, опасаясь, что это может привести к обострению конфликта.

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Пока нет никакой определенности относительно того, когда сервис Starlink будет доступен в Израиле и какое количество пользователей он будет обслуживать на начальном этапе. Пока внедрение сервиса Starlink в Израиле запланировано на 2024 год.