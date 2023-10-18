Компания Qualcomm совместно с Google разрабатывает платформу RISC-V, на которой могут работать устройства под управлением Wear OS. RISC-V - это открытый стандарт архитектуры набора инструкций (ISA), которую компания Arm описывает как "часть абстрактной модели компьютера, определяющей, как процессор управляется программным обеспечением". Поскольку это открытый стандарт, он может привести к созданию чипов с открытым исходным кодом и снизить стоимость для компаний, которые хотят создавать свои собственные чипы. Это означает, что в отрасль придет больше компаний и на рынке появится больше устройств, что будет способствовать развитию инноваций и появлению более доступных вариантов.

shacknews.com

В начале этого года компания Google выступила в поддержку RISC-V в надежде, что когда-нибудь она сможет на равных конкурировать с Arm. Однако этой технологии еще предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь этого статуса. По данным Ars Technica, если все пойдет по плану, чип Qualcomm может стать первым массовым RISC-V Android-чипом в истории. Как отмечает издание, платформа RISC-V представляет собой большую угрозу для компании Arm, чья процессорная архитектура доминирует в индустрии смартфонов. В последние несколько лет дела у Arm шли довольно нестабильно: материнская компания Softbank пыталась продать ее компании NVIDIA, но вмешались регулирующие органы и не позволили осуществить сделку. В итоге компания зарегистрировалась на IPO в США и в сентябре привлекла 4,87 млрд. долл.

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В своем заявлении чипмейкер сообщил, что его платформа RISC-V Snapdragon Wear станет основой для следующего поколения устройств на базе Wear OS. В планах компании - коммерциализация технологии для носимых устройств, предназначенных для глобального выпуска, но дата запуска пока не определена. По словам представителей Qualcomm, разработка нового чипа уже началась, и более подробная информация о ее сроках будет представлена позднее.