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dima0782 За пост начислено вознаграждение
"Монарх: Наследие монстров" - Курт Рассел против Годзиллы
Дебют 10-серийного сериала состоится 17 ноября

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Фото: Apple TV+

Компания Apple выпустила первый трейлер фильма "Монарх: Наследие монстров", и, несмотря на то, что из названия может быть не совсем понятно, по сути это сериал о Годзилле.

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Сериал основан на "Монстрверсе" компании Legendary и связан с последними фильмами студии о Годзилле. События частично разворачиваются после битвы Годзиллы и Титанов, разрушившей большую часть Сан-Франциско, но действие происходит между тремя поколениями. Реальные отец и сын Курт Рассел и Уайатт Рассел играют одного и того же персонажа, армейского офицера Ли Шоу, в разные эпохи. Шоу сталкивается с парой братьев и сестер, которые выясняют связь своей семьи с теневой организацией "Монарх", выслеживающей Годзиллу, Кинг-Конга и других гигантских чудовищ.


Трейлер не дает подробной информации о сериале, кроме как позволяет увидеть культового монстра (включая кадр, напоминающий о первой встрече с T. rex из "Парка Юрского периода"), некоторых актеров в действии и разрушенный Сан-Франциско. Однако, судя по всему, "Монарх": Наследие монстров" будет включать в себя большую часть зрелищ, которыми фанаты наслаждались в фильмах. Первые две серии 10-серийного сезона можно будет посмотреть 17 ноября, а новая серия будет появляться на Apple TV+ каждую неделю до 12 января.

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#apple #сериал #примьеры #монарх наследие монстров
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