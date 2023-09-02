ИИ повсюду, и теперь он пришел и к рюкзакам на наших плечах.

Компания Microsoft, похоже, работает над созданием рюкзака с искусственным интеллектом. Да, вы не ослышались - умный рюкзак с искусственным интеллектом.

Недавно компания Microsoft подала патент на "умный" рюкзак, работающий на основе технологии искусственного интеллекта и оснащенный различными датчиками. Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) недавно одобрило заявку, поданную еще в мае.

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Патент относится к "носимым устройствам с поддержкой искусственного интеллекта", однако на иллюстрациях изображен именно рюкзак. Предлагаемый рюкзак использует динамики, камеру, GPS и датчики давления, встроенные в лямки, чтобы чувствовать окружающую обстановку. Также имеется микрофон для прослушивания команд пользователя.

Фото: games.mail.ru

По словам представителей Microsoft, форм-фактор рюкзака был выбран для того, чтобы обеспечить полную свободу рук. Хотя мобильные устройства уже обладают подобной функциональностью, они требуют, чтобы пользователь смотрел на экран и использовал как минимум одну руку. Компания также сравнивает возможности рюкзака с такими домашними помощниками, как Apple HomePod, Amazon Echo Dot и Google Nest, а дополнительным преимуществом рюкзака является то, что его можно использовать вне помещения.

Что будут делать датчики

По словам представителей Microsoft, благодаря датчикам ИИ-ассистент будет обладать более высоким уровнем осведомленности об окружающей среде, чем аналогичные ассистенты в мобильных телефонах и домашних колонках.

В одном из упомянутых сценариев камера может сканировать афишу какого-либо мероприятия, а пользователь может попросить помощника добавить это событие в календарь. В патенте также описывается сценарий, в котором покупатель держит банан в продуктовом магазине, а помощник предоставляет информацию о ценах на бананы у ближайших продавцов. В другом сценарии лыжник может спросить, можно ли ему пройти по определенной трассе, при этом рюкзак с помощью своих датчиков передает информацию искусственному интеллекту, который сообщает лыжнику, по какой трассе ему идти.

Эти патенты возможно не всегда будут реализованы, поскольку компании иногда подают заявки на патенты в целях проведения исследований и разработок. Поэтому вероятность того, что Microsoft действительно создаст рюкзак с искусственным интеллектом, весьма сомнительна. Однако Microsoft может использовать идеи рюкзака с искусственным интеллектом в других устройствах или не использовать их вовсе.