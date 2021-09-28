Сторонний ремонт не приветствуется производителями нового iPhone

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Подробный разбор iPhone 13 Pro от iFixit, наконец здесь, он дает вам представление о том, что Apple изменила внутри. Мы также узнаем, как уменьшилась камера Face ID и почему другие части флагманского смартфона затрудняют ремонт сторонними организациями.

iPhone 13 Pro, а также iPhone 13 Pro Max открываются как книга и iFixit предупреждает о том, что вверху есть сенсорный кабель, который очень короткий и тонкий, а это означает, что если вы будете не очень осторожны при разборке, вы можете его оторвать. Taptic Engine уменьшился в размерах, но об этом уже сообщалось раньше, и это один из факторов, которые побудили Apple сделать батареи большего размера во все модели iPhone 13.

Что касается размеров Taptic Engine, iFixit заявляет, что его размер составляет 764,27 мм³ по сравнению с компонентом iPhone 12 Pro (869,4 мм³), и он тяжелее на 6,3 грамма по сравнению с 4,8 грамма прошлогодней версии. Что касается камеры Face ID, разборка показывает, что прожектор и точечный проектор iPhone 13 Pro объединены в 1 модуль, поэтому выемка на всех четырех моделях в этой модели меньше, чем когда-либо.

Кроме того, компоненты камеры TrueDepth теперь отделены от дисплея, а динамик, который ранее был удален с дисплея, теперь перемещен между фронтальной камерой и модулем Face ID. Это означает, что отделение камеры Face ID от дисплея должно упростить ремонт, верно? Неправильно. Ранее сообщалось, что если вы замените дисплей iPhone 13 на неоригинальный, программа отключит Face ID .

Фактически, использование подлинной детали для замены дисплея не восстановит функциональность Face ID, поэтому единственный путь, оставшийся для клиентов, - это отправиться в магазин Apple или сторонний магазин, который является частью программы независимого ремонта технологического гиганта. К счастью, извлечь батарею очень просто, так как есть язычки, которые делают замену доступной для каждого. В конечном итоге iFixit дал iPhone 13 Pro оценку ремонтопригодности на 5 баллов из 10 и предоставил следующие рекомендации.

Большинство компонентов имеют модульную конструкцию, их легко достать и заменить. Множество типов винтов делают ремонт более сложным, чем необходимо, но, по крайней мере, они не клейкие. Методы гидроизоляции усложняют ремонт, но снижают вероятность (дорогостоящего) повреждения водой. Двойное стекло в конструкции телефона приведет к более дорогому ремонту этой запчасти и до сих пор нету простого способа для замены заднего стекла.

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Внутри очень многое изменилось, причем не в лучшую сторону, если речь идет о стороннем ремонте. Одна из причин, по которой серия iPhone 13 внешне выглядит относительно неизменной по сравнению с семейством iPhone 12, заключается в том, что инженеры Apple, как сообщается, направили свои усилия на линейку iPhone 14, которая, как говорят, подвергается серьезному пересмотру дизайна.