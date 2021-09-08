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Вы, вероятно, никогда не задумывались, поместите ли вы компьютер x86 в карман пиджака, но XDO Tech явно сможет воплотить эту безумную мечту в реальность с помощью Kickstarter. В то время как крошечные ПК, такие как Intel Compute Stick, существуют уже несколько лет, ПК XDO Tech Pantera Pico - одна из самых маленьких реализаций Gemini Lake, которые мы когда-либо видели.

Платформа Intel Gemini Lake разработана на основе маломощной микроархитектуры Goldmont Plus. Говорят, что это 14-нм дизайн, обеспечивающий скромную производительность для повседневных задач, таких как просмотр веб-страниц и потоковое видео, при относительно небольшом бюджете мощности - всего несколько ватт.

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В частности, ПК Pantera Pico от XDO Tech использует четырехъядерный процессор Intel Celeron J4125 поколения Gemini Lake Refresh, работающий на базовой частоте 2,0 ГГц и частоте разгона 2,7 ГГц. Для всех ядер ускорение поддерживается на уровне 2,4 ГГц. SoC Gemini Lake поддерживает графику Intel UHD 600 с TDP 10 Вт, базовой частотой 250 МГц и частотой разгона 750 МГц.

Для сопряжения с этим Soc компьютер Pantera Pico имеет до 8 ГБ двухканальной памяти LPDDR4. Варианты хранения ограничены твердотельными накопителями M.2, которые могут масштабироваться от 64 ГБ до 1 ТБ.

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ПК Pico имеет относительно хорошие параметры ввода-вывода для крошечной системы. Доступны три порта USB 3.0 и один порт USB 2.0. Также на плате размещен разъем HDMI для воспроизведения видео до 4K при 60 FPS. Кроме того, ПК Pico также имеет встроенный модуль TPM 2.0, что делает его готовым к работе с операционной системой Windows 11. Все это умещается в корпусе размером 6,9 x 6,9 x 5,3 см.

Что касается цены и доступности, ПК Pantera Pico доступен для покупки в рамках кампании Kickstarter, откуда и зародился проект, а цена начинается всего с 149 долларов за модель с оперативной памятью 4 ГБ и хранилищем 64 ГБ. За 100 долларов вы получаете гораздо более полезную конфигурацию с 8 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти. Для тех, кому нужен рабочий стол, который можно положить в карман, когда вы выходите за дверь, ожидается, что поставки Pantera Pico PC начнутся в ноябре 2021 года.