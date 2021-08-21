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Старый iPhone как произведение искусства

Что подарить человеку, у которого уже есть новый iPhone? Или если денег на актуальную модель не хватает, а сделать приятно хочется? Для всех вас страждущих появился ответ.
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Компания Apple известна своей приверженностью дизайну, вниманием к деталям и очевидной верой в то, что ее продукты — это наполовину устройство, наполовину искусство. Если вам доводилось испытывать «трепет», доставая новый iPhone из коробки, или же у вас возникало желание повесить своего старичка, служившего вам верой и правдой, на стену, то шедевры Grid Studio, возможно, то, что вы искали.

Grid Studio — это компания, которая берет старые устройства, вроде прошлых моделей iPhone, и делает из них произведения искусства, которые хочется повесить на стену. Первое, что приходит в голову — это отполировать девайс и положить его под стекло, однако ребята из этой компании решили на этом не останавливаться. Вместо этого они разбирают устройство, маркируют каждый его внутренний компонент и красиво размещают все детали в рамке. 

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И это отличная идея — ведь многие даже не догадываются о внутреннем устройстве большинства девайсов, которые они покупают. Мы уже привыкли банально использовать вещи по назначению, не задумываясь о принципах их работы. А когда они ломаются или устаревают, мы их просто выбрасываем или откладываем на полку. А ведь изящность внутреннего строения того же iPhone порой впечатляет даже больше, чем его внешний дизайн.

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У каждого дома где-то глубоко в ящике валяется старый телефон. И у многих возникало желание узнать, что же у него внутри, из чего он состоит. В интернете роликов с разборами девайсов пруд пруди, но гораздо приятнее иметь возможность вживую рассмотреть каждую деталь устройства собственными глазами. Вот, в качестве примере, как выглядит iPhone 3GS от Grid Studio, разобранный на части и красиво уложенный под стекло в рамку. 

Видны все 10 основных компонентов устройства:
Камера
Кнопка питания
Основная плата
Вибрационный мотор
Кнопка регулировки громкости
Задняя панель
Разъем сим-карты
Периферийная плата
Разъем для наушников
Разъем питания

3GS — не единственное, что есть у компании Grid из модельного ряда Apple. Фактически, компания может «разложить по полочкам» для вас любой iPhone вплоть до X. Тем не менее, есть также множество моделей и других компаний, включая Pixel, Galaxy, BlackBerry и Nokia. Кроме того, Grid выходит за рамки одних лишь смартфонов. Если вам интереснее другие устройства, вроде iPod, Apple Watch, GameBoy или PSP, вы будете приятно удивлены. 

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Если что, компания честно предупреждает, что использует бывшие в употреблении устройства, и на них могут быть некоторые повреждения. Однако по отзывам покупателей, это лишь незначительные потертости, которые только добавляют антуража, и дают ощущение музейного экспоната. 

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apple iphone nokia pixel apple watch подарки psp ipod gameboy искусство
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