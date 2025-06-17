Вслед за выпуском моделей Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra в марте, Xiaomi Poco готовится представить базовую версию - Poco F7. Презентация новинки запланирована на 24 июня в 12:00 UTC.





Компания Poco намекает на скорый выпуск лимитированной версии Poco F7, демонстрируя ее дизайн в социальных сетях. Судя по изображениям, опубликованным в аккаунтах Poco India и Global в X (заблокирована в РФ), телефон получит двойную камеру с основным 50-мегапиксельным сенсором и оптической стабилизацией (OIS). Логотип Snapdragon на задней панели подтверждает использование процессора Snapdragon.

Ранее сообщалось, что Poco F7 будет оснащен аккумулятором емкостью 7550 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 90 Вт и возможностью обратной проводной зарядки мощностью 22,5 Вт.

Хотя официальные характеристики пока не раскрыты, ходят слухи, что Poco F7 станет переименованной версией Redmi Turbo 4 Pro. Если это так, то можно ожидать процессор Snapdragon 8s Gen 4, 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1280p, до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Предполагаемые характеристики камеры включают 20-мегапиксельную фронтальную камеру, а также основную 50-мегапиксельную камеру и 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру на задней панели.