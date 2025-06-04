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Представлена компактная 4K-камера MicroCAM X1 с 400-кратным увеличением

MicroCAM X1 — это практичная камера, которая позволяет получить изображение с 400-кратным увеличением.
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X1 — это инновационная камера, которая позволяет осуществлять макросъёмку и работать в качестве микроскопа. В её конструкцию интегрированы различные элементы, а также предусмотрен дисплей для просмотра снимков. Кроме того, изображения можно просматривать на большом экране.

Модель оснащена одним сенсором камеры, но с несколькими объективами. Камера позиционируется как камера 4K с разрешением 12 мегапикселей. Можно использовать различные объективы: стандартную оптику для снимков, а также макрообъектив для съемки объектов на расстоянии до трех сантиметров. 

Кроме того, говорят, что камера X1 может работать и как цифровой микроскоп - с увеличением до 400 раз. Для сравнения: даже в высококачественных классических световых микроскопах 1000-кратное увеличение уже можно считать разумным пределом, гораздо большее увеличение просто невозможно из-за физических эффектов при такой хорошей технологии изготовления.

Камера размером 78,72 на 92,99 миллиметра и толщиной 16,55 миллиметра оснащена дисплеем, соответственно, полученные снимки также можно просматривать сразу на экране. Дисплей имеет диагональ 3,5 дюйма, в нем используется экран с разрешением 480 x 800 пикселей.

Фотографии можно хранить на карте памяти microSD объемом до 512 гигабайт. Аккумулятор заряжается через USB Type C, заявленное время автономной работы составляет до четырех часов. Объективы, устанавливаемые на смартфон, также доступны.

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