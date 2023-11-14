Такая вроде бы и банальная и странная тема, которая оказывается актуальна на данный момент. Мне казалось что в России уже хватает министерств, что больше не нужно нам такого счастья. Ведь каждое министерство имеет множество рабочих мест, и такое же количество народу на эту рабочие места. А им всем надо платить зарплату...льготы... Короче говоря я ошибался, и есть люди в России, даже в Москве, которые поддерживают идею создания нового министерства, а именно грандиозного «Министерства счастья».

На самом деле эту идею предложила госпожа Матвиенко, если кто не знает. И как она на данный момент объяснила, якобы это была шутка. А те кто не понял, собственно не имеет чувство юмора. Я, и многие мои знакомые, поняли и посмелись (в основном посмеялись)).

Валентина Матвиенко

А ведь судя по опросам в той же самой Москве, не малое количество людей поддерживают идею, и принимают её всерьез. Вот интересно, зачем этим людям нужно такое новое министерство? Может быть они претендуют на рабочие места там? Думаю они даже понятия не имеют что такое "министерство" в целом.

Для тех кто не знает, министерства, какие бы они не были, должны серьезно финансироваться государством, а это еще один убыток для государства. И если фантазия позволяет, то можно по 10 штук министерст хоть каждый день придумывать и открывать. А счастье то каким боком появится? Если бы от каждого нового министерства в России, люди становились бы счастливее, тогда я бы первый кричал бы, что необходимо организовать целый бам по их постройке и созданию.



Для иллюстрации

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Но увы, к сожалению это не так. Просто можно воспринимать как юмор и шутку и все. А вообще очень интересно узнать, почему многие люди в стране действительно поддерживают открытие некого « Министерства счастья»? Вот прям любопытно, как это может помочь? Гормон счастья и хорошего настроения вроде серотонин. Может тогда не министерство надо открывать, а завод по производству этого серотонина. О, как раз кстати, заводы открывать никогда не помешает!

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А вы тоже так считаете?) Тогда можете в комментариях написать свое личное мнение. Будет неплохо...