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Сколько видеопамяти нужно играм, влияние нехватки видеопамяти на производительность, Polaris 4Gb vs 8Gb.

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Идея данного тестирования может показаться совершенно не новой, но это только на первый взгляд.

Все подобные тесты, что вы видели, а я уверен их было не мало, в той или иной степени не отражали действительное положение дел. Я ни в коей мере не хочу заниматься хейтерством или упрекать людей в том, как те тестируют, и какой результат получается в итоге. Просто чтобы было понятно, о чем я говорю, приведу самые известные тесты похожего характера и что с ними не так, и если мои доводы окажутся неубедительными, то смело закрываем статью, ибо вам далее читать необязательно.



"Князь" и его крестьяне. Выбрали много игр, все в разгоне по максимуму. Но проблема, конечно память на картах объемом 8 гигабайт гонится обычно лучше, и грех было не гнать ее до упора, вот только разгон памяти повышением ее частоты не дает столько, сколько дает разгон и настройка таймингов (тут все, как и с оперативной памятью, при наращивании частоты с таймингами в авто они просто увеличиваются и эффект от наращивания частоты мизерный либо его вовсе нет с видеопамятью просто меняется страп на более ослабленный по мере роста частоты). По своему опыту обращения с Polaris *70/80 скажу, что худший разгон видеопамяти наблюдался у чипов Elpida, но и те без проблем брали частоту 1950-1970MHz с ужатыми таймингами, у всех остальных производителей проблем с преодолением планки в 2000MHz не было. Даже на частоте 1900MHz можно получить ПСП выше, чем на памяти с частотой 2300MHz а в итоге только это и имеет значение. Так что, ребята, у кого память на видеокарте RX не очень гонится, просто меняем страпы и не паримся сильно по поводу частоты.

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Конечно, подобный способ изменения таймингов не идеален и получить максимум от него не получится, но у него есть и свои плюсы он не требует перепрошивки биос, хотя это и не является столь трудоемким занятием.

Манипуляции с таймингами и разгон памяти дают примерно 5-10% прироста производительности в зависимости от игры, что тоже на ровном месте не валяется.

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Все проделанное с видеокартой минимум поднимает производительность Polaris на 15-20% от стока.

Если бы прогнали тест на одной частоте видеопамяти, было бы вполне хорошее тестирование. Только в подобном варианте тестирования не хватает данных мониторинга 0.1%,1% fps и графика фреймтайма, хотя данные счетчики и есть, наглядно оценить сравнение двух видеокарт разного объема по этим показания затруднительно или вовсе невозможно. Ну и самая главная проблема - это игры: в 3.5 из 16 игр потребление памяти перевалило за 4 гигабайта, если верить мониторингу, но и ему верить особо нельзя, ведь часто там цифры просто нереальные. Собственно вывод что тестировали? Память с разной частотой 1950MHz VS 2200MHz в играх, где не требуется более 4 гигабайт видеопамяти?

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Другие же тестируют просто разные видеокарты, не уравнивая конкурентов в частоте и при этом без зазрения совести называя такие тесты 4 gb vs 8 gb. Чем по моему мнению намеренно вводят покупателя в заблуждение.Такая модель тестирования началась с RX 400 серии и плавно перекочевала в 500.

В итоге все тесты подобного характера RX 470/480/570/580 4Gb vs 8Gb - это просто сравнение разных видеокарт с разными частотами ядра, памяти, поверлимитом и разным производителем памяти, но никак не объема видеопамяти, вот только название тестов у авторов говорит об обратном.



Данная статья затронет такие темы как: 3 - 4 гигабайт видеопамяти хватит всем!

Видео чип просто не тянет текстуры, зачем ему много видеопамяти!

Я компенсирую нехватку видеопамяти оперативной памятью!

По существу: все, что будет затронуто в данной статье, применимо и к другим видеокартам, которые сейчас есть или только появятся на рынке.

Сказ о том, как тестировал я.

Все игры были установлены на SSD, процессор использовался с фиксацией частоты 4250MHz, чтобы буст никак не повлиял на результаты тестирования. Видеокарта Sapphire Radeon RX 570 PULSE ITX 8G, про нее была уже статья. Если кто пропустил. В обоих случаях использовалась одна и та же видеокарта просто с разным БИОС, это позволило избавиться от разных производителей памяти во время тестирования, так как тайминги в разных чипах разные, и они также могли повлиять на производительность пусть и не сильно. Swap фиксирован и установлен на 800mb.

Тест будет на частоте оперативной памяти 3800MHz, но пару игр с наиболее серьезными требованиями к видеопамяти я проведу и на частоте 2133MHz, дабы изучить и влияние частоты оперативной памяти на нехватку видеопамяти. Частично решил отказаться от тестов с встроенными бенчмарками, так как они не всегда точно отображают именно игровой геймплей. Тесты были проведены в разрешении экрана 2560*1080, где использовалось другое разрешение, будет указано. Актуальные настроки графики в играх всегда можно посмотрет в видеоролике.

Тестовая конфигурация.

Материнская плата: MSI B450m Mortar;

Процессор: AMD Ryzen R7 3700X@4250MHz;

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;

Память: G.Skill Sniper X 3600MHz 19-20-20-40 G.Skill (F4-3600C19D-32GSXWB ) 2 × 16 Гбайт c разгоном до 3800MHz с таймингами 16-20-20-36 CR1.

и следующими показателя производительности памяти.

В ряде игр был тест с памятью на частоте 2133MHz и тайминги 15-15-15-36 CR2.

Как можно ивдеть наблюдается существенное падение производительности оперативной памяти.

Видеокарта: Sapphire Radeon RX 570 PULSE ITX 8 Гбайт 1244/1750@1400/2000MHz.

Накопитель №1 M.2 Samsung 970 Pro 512 Гбайт;

Накопитель №2 SATA-III SanDisk Ultra II 960 Гб SDSSDHII-960G-G25;

Блок питания: Cooler Master V1200 Platinum 1200 Ватт.

Версия ОС: Windows 10 V1909 (December 2019 Update).

Драйвер видеокарты: AMD Radeon Adrenalin Edition 19.12.1 и AMD Radeon Adrenalin Edition 19.12.3 который использовался в первом видео игры Red Dead Redemption 2. Как вам новый драйвер AMD? Оценили авторазгон?

Когда уже AMD добавит функцию авто даунвольта в свой драйвер, ведь повышенное напряжение - это, пожалуй, главная проблема их видеокарт, которая выливается в повышенное энергопотребление, температуру и снижение тактовой частоты, что в свою очередь негативно сказывается на производительности.

В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты Fraps, MSI Afterburner, HWiNFO64, для построения графиков использовалась программа FLAT.

Результаты тестов: сравнение производительности

Shadow of the Tomb Raider

Версия 1.0 build 292.0_64.

DirectX 12. Конфигурация – по выбору. Качество текстур – ультра. Фильтрация текстур – анизотропная 16х Качество теней – ультра. Сложное затенение - HBAO+. Глубина резкости – выс. Детализация – ультра. Тесселяция – вкл. Засветка – вкл. Эффект скорости – выкл. Screen space отражения – вкл. SCR space contact shadows – высокое. Pure hair – низко. Объемное освещение – вкл. Блики – вкл. Эффекты экрана – вкл.









Чтобы убедиться, что в играх с потреблением видеопамяти менее 4 гигабайт нет разницы между видеокартами, запустим встроенный бенчмарк с настройкой качества текстур на ультра и минимум, все остальные настройки приведены выше.









Как чипы "тянут" текстуры отлично - демонстрируют данные ролики. В итоге падение производительности от смены качества текстур составляет 1-3 Fps у видеокарты с объемом 8Gb. Так же можно оценить падение производительности от нехватки видеопамяти у видеокарты объемом 4Gb, наибольшее падение производительности наблюдается в 0.1% Fps.

Как изменится графика от изменения качества текстур, наглядно видно в данном ролике. Вы и сами можете проделать такое, оценивать качество картинки на Youtube такая себе идея конечно.

Assassins Creed Odyssey

DirectX 11. Качество графики – настраиваемое. Сглаживание - высокое. Качество теней - очень высокое. Качество окружения - очень высокое. Детализация текстур - высокая. Качество рельефа - высокое. Плотность мелких объектов - очень высокая. Качество тумана - высокое. Качество воды - очень высокое. Качество полноэкранных отражений - высокое. Качество объемных облаков - самое высокое.

Персонажи Детализация текстур – высокое. Персонаж - самое высокое.

Постобработка Объемное освещение - среднее. Глубина резкости – высокое. Начнем с пробежки по городу.







У видеокарты с объемом памяти на 4 гигабайта отчетливо видны фризы на графике фреймтайка. И вот тут уже хочется спросить: а стоят ли 3 FPS 30 долларов? Если кто-то не понимает, о чем я сейчас, недавно была публикация одного популярного блогера, кто пропустил, предлагаю ознакомится.













Red Dead Redemption 2

При запуске игры на видеокарте с объемом 4 гигабайта я столкнулся с ограничением по видеопамяти, при первом запуске игры вышло так, что я банально не смог установить свое разрешение экрана 2560*1080 без уменьшения настроек графики, которые были по умолчанию. Игра просто не давала применить настройки.

Данное ограничение можно обойти, что из этого вышло - сейчас увидите в видео, только смотрите внимательно. Первое, что бросилось в глаза - это игра банально не использовала оперативную память, чтобы компенсировать нехватку видеопамяти, объем использованной оперативной памяти был почти одинаковый в обоих случаях. Настройки в обоих случаях были идентичны.





В итоге видеокарта с объемом видеопамяти 4 гигабайта чуть-чуть мухлевала, назовем это так. И тут вина только видеокарты, ни медленного SSD и загруженного под завязку процессора.

А сейчас бенчмарк с настройками использования видеопамяти 3830Mb и в разрешении 1920*1080. Настройки специально не подбирал, просто выставил так, чтобы уместиться в видеопамять.

Версия 1232.13.

Vulkan. Качество текстур - ультра высокое. Анизотропная фильтрация - Х16. Качество освещения - средне. Качество глобального освещения - высокое. Качество теней - высокое. Качество дальних теней - ультра. Качество сложного затенения (SSAO) - ультра. Качество отражений - низко. Качество зеркал - ультра. Качество воды - высокое. Качество объемных эффектов - ультра . Качество частиц - средне. Качество тесселяции - высокое. Сглаживание ТАА - средне. Сглаживание FXАА - выключено. Сглаживание MSАА - выключено. Разрешение ближних объемных эффектов - ультра. Разрешение дальних объемных эффектов - ультра. Качество освещения объемных эффектов - ультра. Высокая детализация лучей света - выключено. Качество освещения частиц - средне. Качество мягких теней - ультра. Качество теней травы - высоко. Длинные тени - включены. Сложное затенение (SSAO - полноэкранный режим) - выключено. Качество преломления воды - высокое. Качество отражений воды - высокое. Масштабирование разрешения - выключено. Резкость сглаживания ТАА - выключена. Размытие при движении - включено. Сглаживание MSАА для отражений - выключено. Уровни детализации геометрии - низко. Детализация травы - низкая. Качество деревьев - средне. Качество рельефных текстур - ультра высокое. Качество деталей - высокое. Качество меха - среднее. Тесселяция деревьев - выключена.







Без жульничества снова не обошлось.





Возможно в дальнейших патчах ситуация исправится. В свою очередь новинка отлично идет на видеокартах серии Polaris.



GreedFall

DirectX 11. Качество графики – наивысшее качество. Тени - наивысшее качество. Дальность прорисовки - наивысшая. Свойства одежды - наивысшее качество. SSAO - высокое качество. Сглаживание - ТАА. Частицы - громко. Качество текстур - наивысшее качество. Анизотропная фильтрация - х8.



Забегая немного вперед скажу, у видеокарты с объемом 4 гигабайта начались проблемы, степень их серьезности каждый определит для себя сам, как и цену 30 долларов за 3 дополнительных FPS. От себя добавлю, что свести видео оказалось большой проблемой. Всю боль происходящего можно оценить по графику фреймтайма.





График фреймтайма чем-то даже напоминает кардиограмму.

Увидев такое шаткое положение дел у видеокарты на 4 гигабайта, я решил повторить тест с оперативной памятью на частоте 2133MHz. Увы, но свести видео оказалось еще сложнее, лучше не получилось.

Собственно, какие-либо комментарии тут излишни, вы и сами все прекрасно видели.

Far Cry 5

Версия 1.011.

DirectX 11. Качество фильтрации текстур - высоко. Качество теней - высоко. Качество геометрии мира и растительности - высоко. Качество окружения - высоко. Качество воды - высокое. Качество ландшафта - высокое. Качество объемного тумана - высокое. Сглаживание - ТАА. Размытие в движении - выключено. Масштаб поля зрения - 75. Масштаб разрешения - 1.0. Текстуры HD - включены.









Если оперировать значениями из первых двух графиков, то можно предположить, что разницы нет. Вот почему во время тестирования важно указывать такие показатели как 0,1% и 1% FPS.





График фреймтайма так же является необходимым элементом любого тестирования по моему мнению.

Запустим бенчмарк, дабы еще раз подтвердить, почему бенчмарки и реальный игровой процесс - это разные вещи.







Forza Horizon 4





Так как мониторинг в данной игре заблокирован, придется довольствоваться малым.

А теперь этот же тест с оперативной памятью на частоте 2133MHz.





В итоге частота оперативной памяти не сильно-то и помогает в играх, при нехватке видеопамяти. Так же владельцам процессоров Zen 2 не стоит сильно гнаться за высокими частотами оперативной памяти, с видеокартами в данной нише.



Продолжаем наш предновогодний тестовый марафон.



Wolfenstein II: The New Colossus

Vulkan. Качество видео – пользовательское. Размытие в движении - выключено. Сглаживание - TSSAA(8TX). Поле зрения - 90. Освещение - сверхвысокое. Тени - убер. Частицы - сверхвысокое. Направленное затенение - высокое. Отражение - сверхвысокое. Детали – сверхвысокое. Размытие в движении - сверхвысокое. Передача изображения - убер. Качество воды - сверхвысокое. Объемное изображение - высокое. Анизотропная фильтрация - х16. Фильтрация деталей - х16. Смена детализации - сверхвысокая. Отложенный рендеринг - откл. Гп. удаление полигонов - вкл. Асинхронные вычисления - вкл. Хроматические аберрация - вкл. Глубина резкости - вкл. Сглаживание глубины резкости - вкл.







Достаточно интересное и сильное влияние оказало на производительность недостаточное количество видеопамяти.

Battlefield V

Версия 1.0 build 25081.

DirectX 12. Угол обзора на технике - 55. Размытие в движении - 0%. Эффекты глубины резкости(прицел) - нет Хроматическая аберрация - включена. Зернистость изображения - включена. Виньетирование - включено. Оптическая дисторсия - включена. Разрешение - 130%. Ограничение частоты кадров - 120. Рендеринг последующих кадров - включен. Ограничение памяти графического процессора - нет. Качество текстур - ультра высокое. Фильтрация текстур - ультра . Качество освещения - ультра . Качество эффектов - ультра . Качество пост-обработки - ультра . Качество сетки - ультра . Качество рельефа - ультра . Качество травы - ультра . Сглаживание - ТАА высокое. Глобальное затенение - HBAO. Количество эффектов - ультра .







Apex Legends

DirectX 11. Поле зрения - 90. Адаптивное разрешение - 100. Адаптивный суперсэмлинг - выкл. Качество текстур - безумное. Фильтрация текстур - анизотропная х16. Качество рассеянного затенения - высоко. Охват теней от солнца - высоко. Детализация теней (солнце) - высоко. Детализация теней (точечные) - очень высоко. Объемное освещение - вкл. Динамические тени (точечные) - вкл. Качество моделей - высоко. Качество эффектов - высоко. Следы ударов - высоко. Физика тел - высоко.















Resident Evil 7 Biohazard

DirectX 11.

Угол обзора - 80.

Метод прорисовки - обычный.

Мастабирование разрешения экрана - 1,5.

Качество текстур - очень сильное.

Фильтрация текстур - очень сильно.

Качество изображения - очень сильно.

Сглаживание - FXAA+TAA

Размытие в движение - выкл.

Прорисовка эффектов - сильно.

Глубина резкости - вкл.

Качество теней - очень сильно.

Динамические тени - вкл.

Кэш теней - вкл.

Рассеянное затенение - HBA0+.

Свечение - вкл.

Блики - вкл.

Качество объемного освещения - сильно.

Отражение - вкл.

Подповерхностное рассеивание - вкл.

Хроматические аберрация - вкл.













Вот и подошло наше тестирование к концу.



Его смысл заключался в следующем: развеять миф о том, что RX 470/480/570/580 не нужно 8 гигабайт видеопамяти, что чипы "тянут" текстуры, ну и наконец-то сравнить эти видеокарты в одинаковых условиях, ведь такое до сих пор не было сделано должным образом.

Подобная ситуация касается не только видеокарт AMD Polaris, у Nvidia сложилась точно такая же ситуация с GTX 1060 3Gb, сам чип видеокарты еще выглядит вполне пригодным для современных игр, однако нехватка объёма видеопамяти ставит крест на игре с высокими текстурами, в итоге пользователю приходится снижать качество текстур, что на мой взгляд является одним из важнейших параметров игровой графики, которая в свою очередь практически не оказывает влияние на FPS при должном количестве видеопамяти. В ближайшем будущем данные проблемы возникнут и у видеокарт с объемом 6 гигабайт начиная от 1060 6G до 1660Ti, а так же еще не вышедшая RX5600XT с ее 6 гигабайтами. Так что хорошо подумайте при покупке видеокарты в 2020 году. Если во время анонса RX 470/480 в 2016 году (не говорю даже про R290Х и R390/Х) объем 8 гигабайт считался излишеством и ненужным, то уже сейчас в разрешении FullHD является необходимым при определенных настройках.

По данным тестам так же можно определить необходимый объем оперативной памяти для игры в разрешении экрана 1920*1080 и 2560*1080, пока 16 гигабайт вполне достаточно при условии, что у вас не менее 4 гигабайт видеопамяти (во время тестирования в фоне не было никаких лишних программ, типа браузер с открытыми вкладками и мессенжерами связи).

В полной мере компенсировать нехватку видеопамяти у вас не получится даже за счет оперативной памяти на высоких частотах работы.

В свежих играх увы 3-4 гигабайт видеопамяти уже не хватит с приемлемым качеством текстур даже в разрешении 1920*1080, в итоге вам придется любоваться мыльной картинкой и текстурами низкого качества, несмотря на то что производительности самого чипа еще можно сказать достаточно.





P.S

Во время очередной перепрошивки видеокарта чуть-чуть пострадала и биос прошился некорректно, пришлось прибегнуть к скрепке и замыканию ног. Не забываем перезагружаться перед прошивкой, а то после нагрузки могут быть вот такие казусы.

Всех с наступающим новым годом и до новых встреч в следующем году. id3578363