Слово cashback (кэшбэк) переводится с английского как «возврат денег». Наверняка вы этот термин не раз слышали. Кэшбэк встречается и в обычных магазинах, и как опция для банковских карт, однако в этой статье мы поговорим о специальных сервисах, которые возвращают часть средств за покупки в интернете. И не просто в интернете, а на крупнейшей китайской торговой площадке – AliExpress, где продается практически все.

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Почему кто-то возвращает деньги за покупки?

Никаких хитростей, кэшбэк – это один из маркетинговых приемов, позволяющий продавать больше. Кэшбэк-сервисы приводят в магазин покупателей (используются специальные ссылки, чтоб регистрировать каждый переход), покупатели оставляют там свои деньги, затем сервисы получают определенный процент от покупки и часть его возвращают покупателям. В итоге все остаются в выигрыше: у магазина продажи, у кэшбэк-сервиса комиссия, покупатель экономит.

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Кэшбэк на АлиЭкспресс выгоден тем, что вы покупаете то, что вам нужно – то, что вы и так бы купили. И при этом некоторый процент от суммы возвращается вам. Конечно, редко речь идет о больших цифрах (крупный кэшбэк можно встретить лишь во время проведения специальных акций). Но, как известно, копейка рубль бережет. Мелочь, а приятно. Там немного, тут немного – в результате на вашем счету в кэшбэк-сервисе накопится определенная сумма и вы сможете ее вывести.

Кэшбэк-сервисов очень много, на «горячем» рынке онлайн-покупок все хотят заработать. При этом встречаются и недобросовестные компании, которые сами заработают на вас, но деньги не вернут. В этой статье я расскажу о 6 популярных и надежных кэшбэк-сервисах, которые работают с AliExpress. Также я сравню их между собой.

Лучшие кэшбэк-сервисы для AliExpress

В целом, все кэшбэк-сервисы похожи, но в чем-то и отличаются. У одного больше всего партнеров, у другого наиболее высокие процентные ставки, у третьего отсутствует минимальная сумма вывода, у четвертого отличная программа лояльности и так далее. Есть ли идеальный или как минимум оптимальный? Давайте сравним сервисы по важным для всех параметрам и сделаем выводы.

1. Backit (бывший ePN) – кэшбэк-сервис, предлагающий наиболее выгодные условия для покупок на AliExpress

Количество магазинов-партнеров (всего): более 1160.

Процент кэшбэка для AliExpress: от 0,7% до 6% (до 90% из раздела «Специальные предложения»).

Время ожидания начисления средств за покупки с AliExpress: около 30 дней.

Инструмент, позволяющий узнать, можно ли получить кэшбэк за тот или иной товар: есть.

Мобильное приложение и расширение для браузеров: есть.

Возможность получить кэшбэк по чеку: есть.

Программа лояльности: нет.

Возможность получить вознаграждение за приведенного пользователя: есть.

Минимальный размер суммы для вывода: $0,2 (зависит от способа).

Способы вывода средств: QIWI, ЮMoney (Яндекс.Деньги), WebMoney, пополнение мобильного, перевод на банковскую карту.

Комиссия за вывод: нет.

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Рейтинг лучших кэшбэк-сервисов для покупок на АлиЭкспресс открывает небезызвестная платформа Backit. Сервис Backit более 5 лет работал под названием EPN, однако в позапрошлому году был проведен серьезный ребрендинг. Изначально проект запускался как кэшбэк-сервис для АлиЭкспресс. Сейчас же Backit сотрудничает с сотнями различных магазинов. И не только онлайн, есть опция сканирования чеков из обычных магазинов в мобильном приложении – за них тоже можно получать кэшбэк. При этом очень выгодные условия именно для Али никуда не делись – по этому показателю Backit лидирует среди конкурентов.

Помимо мобильного приложения есть расширение для всех популярных браузеров. Оно позволит выяснить, доступен ли кэшбэк для выбранного товара, автоматически его активирует, а также подскажет, по каким причинам кэшбэк может не начислиться. Это особенно важно для AliExpress, так как в этом маркетплейсе непрозрачные условия начисления кэшбэка – его размер и доступность зависят от решения конкретного продавца.

Дополнительная и крайне полезная фишка браузерного расширения Backit – возможность отслеживания изменения цены на товар (легко проверить, не наврали ли китайцы с 70% скидкой в период распродаж).

Есть и реферальная программа – точнее, даже две на выбор, а также специальная кэшбэк-ссылка для получения возвратов за чужие покупки.

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Отмечу регулярные появления промокодов на повышенный кэшбэк, незначительную минимальную сумму для вывода средств и обилие способов выплаты. Деньги приходят, как правило, в течение суток.

Минусы: нет накопительной программы, а минимальная сумма вывода на карты, выпущенные за пределами России и Украины составляет $100. Поэтому гражданам Беларуси, Казахстана и остальных стран придется выводить деньги другими способами.

2. LetyShops – самый популярный кэшбэк-сервис в России, Украине, Беларуси и странах СНГ

Количество магазинов-партнеров (всего): более 3100.

Процент кэшбэка для АлиЭкспресс: от 1% до 5% (до 60% из раздела «Hot-товары»).

Время ожидания зачисления денег за приобретенные товары на AliExpress: около 60 дней.

Инструмент, позволяющий узнать, можно ли вернуть деньги за тот или иной товар: был, позже убрали. В LetyShops заявляют, что теперь кэшбэк начисляется за все покупки. Для пользователей из Украины функция проверки наличия кэшбэка по-прежнему доступна.

Мобильное приложение и расширение для браузеров: есть.

Возможность получить кэшбэк с чеков: есть.

Программа лояльности: присутствует.

Возможность получить вознаграждение за приведенного друга: доступна.

Размер минимальной суммы, доступной для вывода: 500 рублей.

Способы вывода: QIWI, ЮMoney (Яндекс.Деньги), пополнение мобильного телефона, PayPal, перевод на банковскую карту, WebMoney.

Комиссия за вывод: отсутствует.

ЛетиШопс считается флагманом на рынке кэшбэк-сервисов. Он работает в России с 2014 года и за это время успел себя хорошо зарекомендовать. Активно рекламируется, проводит конкурсы, акции, дает промокоды. В целом, все как и у Backit: расширение для современных браузеров с информацией об акциях и статистикой по кэшбэку, тематические подборки Hot Products с повышенным кэшбэком, кэшбэк по чеку, возможность получать бонусы за приглашенных друзей.

Из особенностей: широчайший выбор магазинов, неплохие процентные ставки, программа лояльности, позволяющая повысить процент кэшбэка, возможность купить Premium-аккаунт (при этом размер кэшбэка увеличивается на 30%), а также одна из лучших служб поддержки, которая помогает решить любые проблемы пользователей.

Отдельно стоит отметить LetyClub – социальную сеть, в которой сотрудники LetyShops, а также обычные пользователи выкладывают найденные ими промокоды и делятся информацией о проводимых магазинами акциях.

Среди недочетов можно назвать разве что минимальную сумму для вывода средств – ее размер составляет 500 рублей. Если покупаете на АлиЭкспресс мелочевку, «минималку» придется копить достаточно долго.

3. Cash4Brands (он же Kashback.com на зарубежных рынках) – сервис, у которого нет ограничения на вывод средств

Число магазинов-партнеров (всего): более 1850.

Процент кэшбэка на AliExpress: от 1,5% до 7% для большинства стран и от 0,92% до 10% для стран СНГ (до 69% за товары из раздела «Специальные предложения»).

Время ожидания зачисления средств за покупки на АлиЭкспресс: около 55 дней.

Инструмент, позволяющий узнать, доступен ли кэшбэк за тот или иной товар: отсутствует.

Мобильное приложение и расширение для браузеров: есть.

Возможность получить кэшбэк по чеку: есть.

Накопительная программа: присутствует.

Возможность получить вознаграждение за приглашенного друга: есть.

Размер минимальной суммы для вывода: 1 рубль для Qiwi, Яндекс.Денег и WebMoney.

Способы вывода денег: QIWI, ЮMoney (Яндекс.Деньги), пополнение баланса мобильного, PayPal, перевод на банковскую карту, WebMoney, счет ВКонтакте.

Комиссия за вывод: нет.

Известный проект, который работает с 2014 года. На некоторые товары здесь можно найти даже более высокий процент кэшбэка, чем в двух упомянутых ранее сервисах, но в основном процентные ставки такие же или меньше. Есть каталог товаров, приложение для Android и iOS и расширение для браузеров (сейчас оно лишилось ряда функций, но раньше показывало процент кэшбэка за товары с АлиЭкспресс и динамику их стоимости), доступна возможность получения кэшбэка по чеку, а также предусмотрены пожизненные бонусы за привлечение друзей.

Любопытно, что нет минимального порога для вывода средств. Хотя условно, так как только для кошельков Qiwi, ЮMoney и WebMoney, а в случае с банковскими картами минимальная сумма выплаты составляет привычные 500 рублей. При выводе на баланс телефона – 15 рублей.

Необычная идея – страница «Колесо Фортуны», где можно выиграть повышенный кэшбэк. Минусы сервиса заключаются в отсутствии инструмента для проверки кэшбэка, менее выгодных условиях для граждан стран СНГ (подразумевается получение кэшбэка за неаффилиатные товары) и недоступности нескольких российских магазинов, пользующихся спросом у покупателей. Хотя третий пункт не столь критичен для тех, кто затаривается исключительно в Китае и США. В целом, можно сказать, что Cash4Brands всегда являлся одним из лучших кэшбэк-сервисов для AliExpress, однако в последнее время несколько сдал свои позиции.

4. Мегабонус (бывший Alibonus) – неплохая альтернатива флагманским кэшбэк-сервисам

Количество магазинов (всего): более 2000.

Процент кэшбэка на АлиЭкспресс: от 0,14% до 6,46%.

Время ожидания начисления средств за покупки с AliExpress: 30-45 дней.

Инструмент, позволяющий узнать, можно ли получить кэшбэк за товар: есть.

Мобильное приложение и расширение для браузеров: есть.

Возможность получить кэшбэк с чеков: отсутствует.

Программа лояльности: есть.

Возможность получить вознаграждение за приведенного друга: доступна.

Размер минимальной суммы, которую можно вывести: 90 рублей.

Способы выплаты: QIWI, ЮMoney (Яндекс.Деньги), пополнение счета мобильного телефона, PayPal, перевод на банковскую карту, WebMoney, пожертвование на благотворительность.

Комиссия за вывод: есть при выводе средств на банковскую карту.

Раньше этот сервис назывался Alibonus и работал исключительно с АлиЭкспресс, но после ребрендинга в 2017 году стал сотрудничать с разными торговыми площадками. Как водится, у него есть мобильное приложение и расширение для браузеров (даже для Safari, что редкость – маководам понравится). Хорошо развита программа лояльности, однако придется немало потратить, чтобы добраться до ее вершины. Не забыли и о бонусах за приглашение друзей, правда, платят лишь в течение полугода с момента их регистрации.

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Megabonus нельзя назвать самым лучшим кэшбэк-сервисом, если судить по совокупности показателей, но он точно является одним из наиболее удобных для использования. К примеру, только у него и LetyShops реализован поиск по товарам.

Выплаты производятся быстро, вариантов вывода средств много. Особенность сервиса – можно писать обзоры купленных товаров и получать за это вознаграждение. Недостатки: зачастую Megabonus платит меньше, чем конкуренты, также взимается комиссия, если выводить деньги на банковскую карту.

5. Smarty.Sale – добротный середняк

Количество магазинов-партнеров (всего): более 2200.

Процент кэшбэка с покупок на AliExpress: от 0,5% до 5%.

Время ожидания зачисления средств за товары, заказанные на AliExpress: около 35 дней.

Инструмент, позволяющий узнать, доступен ли кэшбэк за тот или иной товар: есть, но только в десктопной версии сайта.

Мобильное приложение и расширение для браузеров: есть.

Возможность получить кэшбэк по чеку: нет.

Программа лояльности: отсутствует.

Возможность получить вознаграждение за приведенного пользователя: доступна.

Минимальный размер суммы для вывода: 5 рублей.

Способы вывода: QIWI, ЮMoney (Яндекс.Деньги), пополнение счета мобильного телефона, перевод на банковскую карту, WebMoney.

Комиссия за вывод: отсутствует.

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Сервис-середнячок. В целом, все как у других: доступен мобильный клиент для смартфонов, есть плагин для всех основных браузеров (хотя его функциональность скудная). Из недостатков: в сервисе не представлены некоторые популярные магазины (например, Связной) и нет программы лояльности.

Порог выплаты в 5 рублей – звучит неплохо, но для вывода на банковскую карту требуется накопить не менее 500 рублей. Еще один минус сервиса – не самый дружелюбный саппорт. Судя по отзывам, ждать ответа приходится долго, в спорных ситуациях не всегда объясняют причины проблем и не всегда помогают их решить.

6. Kopikot – один из самых известных и надежных кэшбэк-сервисов

Число магазинов (всего): более 8650.

Процент кэшбэка с покупок на АлиЭкспресс: от 0,4% до 6%.

Время ожидания начисления денег за товары с AliExpress: информация не предоставляется.

Инструмент, позволяющий узнать, выплачивается ли кэшбэк за товар: нет.

Мобильное приложение и расширение для браузеров: да.

Возможность получить кэшбэк по чеку: нет.

Накопительная программа: есть.

Возможность получить вознаграждение за приглашенного друга: доступна.

Какую минимальную сумму можно вывести: 500 рублей.

Способы выплаты: перевод на банковскую карту (Visa, Mastercard, МИР), пополнение баланса телефона, аккаунта Wargaming или электронного кошелька: ЮMoney (Яндекс.Деньги), PayPal, WebMoney.

Комиссия за вывод: нет.

Шестым и последним в рейтинге лучших кэшбэков для AliExpress оказался Kopikot. Это популярный и древнейший в рунете кэшбэк-сервис. Как и у конкурентов, у него есть расширение для браузеров, а также мобильное приложение. Существует и реферальная программа – она предельно проста: вы можете получить 100 рублей за каждого пользователя, который зарегистрируется по вашей ссылке и сделает покупку с кэшбэком.

Из плюсов сервиса: внушительный каталог магазинов и нестандартная программа лояльности (необходимо выполнять специальные задания, чтобы повышать уровень). Недостатки: не самый удобный и несколько устаревший интерфейс, не особо отзывчивая служба поддержки и нет инструмента, который позволяет узнать, начисляется ли кэшбэк за определенный товар. Вдобавок ко всему, из сервиса невозможно вывести меньше 500 рублей.

Сравнение самых выгодных кэшбэк-сервисов для AliExpress

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Выше я перечислил 6 лучших сервисов, которые позволяют получить кэшбэк на АлиЭкспресс. Однако я еще не провел их сравнение по разным параметрам, главными из которых, на мой взгляд, являются:

общее количество магазинов, сотрудничающих с кэшбэк-сервисом (вряд ли кто-то покупает исключительно на АлиЭкспресс, поэтому хочется пользоваться одним сервисом для возврата денег за покупки);

процент кэшбэка за покупки с AliExpress;

время ожидания начисления кэшбэка;

размер минимальной суммы для вывода средств со счета.

Количество магазинов

Определенно, самый большой каталог популярных магазинов и маркетплейсов у LetyShops, несмотря на то, что общее количество торговых площадок у Kopikot выше. ЛетиШопс сотрудничает не только с российскими и зарубежными магазинами, но и со многими известными украинскими, белорусскими, казахстанскими брендами.

Справедливости ради, стоит сказать, что Backit и Копикот лишь незначительно уступают ЛетиШопс в этом плане. С последним партнерится огромное число небольших локальных магазинов и компаний.

Поэтому, если вы собираетесь покупать товары не только на АлиЭкспресс, обращайте внимание на список сотрудничающих с сервисом магазинов. В каталоге LetyShops, Backit и Kopikot вы с наибольшей вероятностью найдете то, что ищете.

Размер кэшбэка для AliExpress

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Как уже отмечалось, с конца позапрошлого года кэшбэк за покупки на АлиЭкспресс устанавливается самим продавцом – кэшбэк-сервисы влияют на процент, но не гарантируют наличие кэшбэка. Поэтому стоит использовать соответствующий инструмент и проверять, можно ли получить кэшбэк за товар, прежде чем его приобрести.

Максимальный кэшбэк размером в 6-10% можно получить лишь за ограниченное число товаров. Повышенный кэшбэк, размер которого у нескольких сервисов достигает 60-90%, встречается крайне редко – исключительно в период акций и только на специфические товары, которые особого интереса не представляют и продаются с такой скидкой только ради привлечения покупателей на сайт AliExpress (чтобы они заинтересовались и другими товарами). Так что важно обращать внимание на процент кэшбэка, который распространяется на основную часть каталога. В него входит и большая часть техники (а на нее приходится существенная доля всех продаж).

Время ожидания начисления кэшбэка

К сожалению, кэшбэк начисляется не сразу. Обычно проходит немало времени, прежде чем деньги поступают на счет – в среднем 30-60 дней. Дело в том, что магазину требуется подтвердить факт покупки (если товар будет возвращен, на кэшбэк можно не рассчитывать), а также удостовериться, что покупателем был использован кэшбэк-сервис. Затем магазин перечисляет деньги кэшбэк-сервису, а тот в свою очередь – пользователю.

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Среднее время зачисления кэшбэка разнится в зависимости от используемого сервиса и магазина. Поэтому проводить сравнение, ограничиваясь лишь AliExpress, не совсем корректно. Помимо китайского маркетплейса, мною были выбраны несколько других, не менее известных в России магазинов и торговых площадок: М.Видео, Эльдорадо, Яндекс.Маркет, METRO и Л’Этуаль. Так как я не совершал покупки во всех из них, поделиться личным опытом не могу. Поэтому я просто собрал информацию, указанную на официальных сайтах кэшбэк-сервисов.

Как можно видеть, здесь нет никакой закономерности – практически каждый кэшбэк-сервис хотя бы раз оказался в числе лидеров. Если такой критерий, как время ожидания кэшбэка, действительно важен, рекомендую ориентироваться на любимый магазин и выбирать сервис, который возвращает деньги быстрее других.

Что касается начисления кэшбэка за товары с AliExpress, есть лайфхак, который поможет ускорить это процесс. Долгое ожидание поступления денег на счет обусловлено тем, что АлиЭкспресс, как и любой другой маркетплейс, предоставляет покупателям время на подтверждение получения посылки с товаром. Пользователям AliExpress дается аж 60 дней, хотя обычно посылки доставляются быстрее.

При этом большинство покупателей забывают зайти в личный кабинет АлиЭкспресс и вручную подтвердить получение товара. А это значит, что целых 2 месяца маркетплейс не сможет перечислить вознаграждение кэшбэк-сервису (а тот, в свою очередь, выплатить кэшбэк), так как не будет «знать», получена ли посылка, все ли нормально с товаром и не был ли произведен частичный либо полный возврат средств.

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Так вот, чтобы избежать долгого начисления кэшбэка, достаточно зайти в личный кабинет на сайте или в приложении AliExpress, перейти в раздел «Мои заказы» и нажать кнопку «Подтвердить получение товара», расположенную рядом с информацией о нужном заказе. Разумеется, выполнять данную процедуру не рекомендуется, пока не удастся удостовериться, что посылка не просто прибыла в пункт назначения, но и с ней все в порядке.

Минимальная сумма для вывода

Ни один кэшбэк-сервис не позволяет вывести на банковскую карту меньше 500 рублей. Но если выбрать другой способ выплаты, разница станет очевидной. Самую маленькую сумму можно вывести из Cash4Brands – всего 1 рубль. Также не придется долго накапливать «минималку» пользователям Backit – вывод средств станет возможен, как только на балансе соберется сумма, равная 20 центам.

Кого же выбрать: ТОП-3 кэшбэк-сервиса

Каждым из этих трех сервисов можно смело пользоваться. А какой именно выбрать – это уже зависит от того, как часто вы совершаете покупки в том или ином магазине и какой способ вывода средств для вас является предпочтительным.

Первое место – Backit

В любом случае, если сравнивать размер кэшбэка для AliExpress, на первом месте в рейтинге окажется Backit. Заявленный сервисом процент кэшбэка подтверждают данные, указанные на сайте, личный опыт, а также многочисленные отзывы реальных пользователей. Более того, у Backit самые выгодные процентные ставки не только для АлиЭкспресс, но и для многих российских магазинов, среди которых М.Видео, Эльдорадо и Связной.

В числе других преимуществ сервиса: наименьшее время ожидания начисления кэшбэка и размер минимальной суммы, требуемой для вывода средств. Таким образом, накопить «минималку» можно всего за одну покупку (сделанную на AliExpress), стоимость которой равняется либо превышает $10. Плюс не придется долго ждать, чтобы вывести деньги.

Да, на бумаге у Backit меньше магазинов-партнеров, нежели у конкурентов, но если считать исключительно популярные магазины, то их окажется столько же или даже больше, чем у КэшФоБрендс, Мегабонус, Smarty.Sale и Kopikot. Только ЛетиШопс превосходит Backit по этому показателю.

Второе место – LetyShops

На заслуженном втором месте в рейтинге стоит LetyShops. Среди преимуществ сервиса: огромный каталог магазинов, вышколенная служба поддержки, программа лояльности для постоянных клиентов, множество предоставляемых промокодов и проводимых акций. Сайт и приложение для мобильных устройств отличаются удобством и функциональностью: ЛетиШопс – это один из немногих кэшбэк-сервисов, который реализовал поиск не только по магазинам, но и по товарам.

Единственный недостаток LetyShops заключается в том, что размер минимальной суммы, доступной для вывода, составляет 500 рублей. Но для тех, кто покупает много и часто – это не проблема.

Третье место – КэшФоБрендс (Kashback.com)

Cash4Brands, пожалуй, больше всего заслуживает занять третью строчку в рейтинге лучших кэшбэк-сервисов, если принимать во внимание все факторы, а не только размер кэшбэка на АлиЭкспресс. Более того, в какой-то момент он мог оказаться на втором или даже на первом месте, если бы не несколько но. В отличие от двух других топовых платформ (Backit и LetyShops), КэшФоБрендс не предоставляет никакой информации по наличию и размеру кэшбэка до того, как покупатель приобретет товар на AliExpress – ни на сайте, ни в приложении нет соответствующего инструмента. Чтобы убедиться в том, что продавец выплачивает кэшбэк, необходимо самостоятельно изучить список магазинов, которые ничего не платят либо платят меньше, чем остальные.

Кроме того, не всегда понятно, на какой процент кэшбэка приходится рассчитывать. К примеру, на странице, посвященной АлиЭкспресс, указано, что приобретая смартфон, планшет, ноутбук или какую-то другую электронику, большинству покупателей удастся вернуть от 1,5% до 2,1%.

Но самое интересное, что такие процентные ставки на неаффилиатные товары действуют почти для всех стран, кроме СНГ. Почему-то именно для их граждан размер кэшбэка на эту группу товаров снижен до 0,92%.

Еще один минус Cash4Brands – не самые выгодные условия для покупок в других магазинах. К тому же некоторые из них и вовсе не представлены в сервисе (например, Связной и METRO).

А вот чем подкупает КэшФоБрендс, так это отсутствием ограничения на вывод средств и тем, что на счет после регистрации начисляются приветственные 10 рублей. К сожалению, вывести их, ничего не покупая, не удастся. Эх, а ведь так хотелось.

Остальные сервисы

Что касается трех оставшихся сервисов, то тут возникает не меньше вопросов: Мегабонус вроде бы неплох, имеет программу лояльности и предлагает различные бонусы, но проигрывает конкурентам из-за комиссии на вывод средств. Kopikot давно на рынке, надежен, однако устарел и больше не обладает существенными преимуществами. Smarty.Sale себя тоже хорошо зарекомендовал, при том что с ним не сотрудничают некоторые популярные магазины, а работа службы поддержки оставляет желать лучшего. Ну и самое главное, что объединяет их всех – это менее выгодный кэшбэк на AliExpress, нежели у Backit и LetyShops.

Окончательный рейтинг лучших кэшбэк-сервисов для покупок на АлиЭкспресс

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что на рынке кэшбэк-сервисов для AliExpress есть два явных лидера. Вместе с ними остальные места распределяются так:

Как получить кэшбэк с покупок: регистрация и работа с кэшбэк-сервисом на примере Backit

Кэшбэк-сервисы работают по одному принципу. Рассмотрим процесс регистрации и покупки товара с кэшбэком на примере лидера нашего рейтинга – Backit.

Для создания учетной записи следует перейти на главную страницу понравившегося кэшбэк-сервиса (ссылки на официальные сайты ТОП-6 сервисов можно найти выше) и кликнуть по кнопке «Зарегистрироваться».

Затем можно пройти ускоренную регистрацию через соцсети или Google-аккаунт либо «по-старинке» ввести e-mail и придуманный пароль в соответствующие поля.

В обоих случаях нужно будет подтвердить адрес электронной почты переходом по ссылке из письма, которое пришлет кэшбэк-сервис.

На этом процедуру регистрации можно считать завершенной. Теперь необходимо найти карточку магазина, в котором будет приобретен товар (в нашем случае – AliExpress), после чего открыть ее. Для удобства пользователей на сайте и в приложении Backit реализованы поиск по названию магазина, а также специальные фильтры, упрощающие данный процесс.

Откроется страница с информацией о кэшбэке для выбранного магазина. Рекомендую ознакомиться с ней непосредственно перед совершением покупки, так как условия начисления кэшбэка могут меняться. К примеру, на Черную Пятницу и 11.11, как правило, действует повышенный кэшбэк на определенные категории товаров.

Переходить на сайт магазина нужно именно с данной страницы. Это можно сделать двумя способами. Первый подходит исключительно для AliExpress: если вы уже знаете, какой товар хотите приобрести, достаточно скопировать ссылку на него, вставить в соответствующее поле и нажать кнопку «Узнать кэшбэк».

На экране отобразится информация о размере кэшбэка, после чего вам останется кликнуть по кнопке «Купить с кэшбэком», чтобы перейти на страницу с товаром на сайте AliExpress.

Второй вариант еще проще – следует нажать кнопку «Активировать», после чего состоится переход на главную страницу магазина.

В обоих случаях открывшаяся в новой вкладке страница будет содержать UTM-метку в URL-адресе, с помощью которой будет отслеживаться действия пользователя. Это позволит закрепить комиссию за кэшбэк-сервисом, благодаря чему покупатель получит кэшбэк.

Важный аспект: чтобы кэшбэк зачислился, убедитесь, что у вас отключены блокировщик рекламы, VPN-клиент и другие сторонние расширения, так как они могут перехватывать партнерские ссылки, таким образом «присваивая» вознаграждение себе.

А еще совершать покупки нужно в рамках одной браузерной сессии на одной и той же вкладке. Нельзя, к примеру, добавить товары в корзину, закрыть страницу, вернуться через пару часов и продолжить оформление заказа – браузер «забудет» про ссылку от кэшбэк-сервиса. Лучше все сделать сразу. При этом добавлять товары в корзину рекомендуется после перехода с Backit, а не перед этим.

Оплачивать заказ можно привычным способом – вы платите магазину, а не кэшбэк-сервису. После подтверждения получения товара торговая площадка и кэшбэк-сервис обменяются информацией, Backit получит комиссию и перечислит часть денег наш ваш счет. Отслеживать начисление кэшбэка удобно в личном кабинете пользователя на сайте и в приложении Backit.

Когда накопите минимальную сумму для вывода, останется перейти в соответствующий раздел, выбрать способ выплаты, подтвердить кошелек и отправить на него деньги. От Backit средства приходят быстрее, чем за сутки.

Почему кэшбэк может не начислиться и что делать в такой ситуации

Я уже упоминал о правилах, которые необходимо соблюдать, совершая покупки с кэшбэком: следует оформлять заказ в магазине в рамках одной браузерной сессии, перейдя по ссылке с сайта либо из приложения кэшбэк-сервиса. При этом должен быть отключен AdBlock и другие сторонние расширения.

Из-за чего еще вы можете не получить кэшбэк? В случае с АлиЭкспресс, как уже говорилось, есть свои нюансы. Существует список товаров (в том числе и виртуальных продуктов: купонов, сертификатов, электронных книг, подарочных карт), за которые кэшбэк не начисляется.

Кроме того, несколько десятков продавцов с AliExpress не участвуют в аффилиатной программе, а значит, кэшбэк за их товары вы не получите.

Также стоит понимать, что Тmall хоть и является разделом AliExpress, но процент кэшбэка за товары, продающиеся в этом маркетплейсе, может рассчитываться отдельно либо вовсе быть нулевым.

Крайне внимательны должны быть покупатели из Украины, поскольку им доступен кэшбэк не за все товары с АлиЭкспресс. При этом, даже если кэшбэк начисляется, его размер зачастую меньше, чем для других стран. К примеру, используя LetyShops, украинцы могут рассчитывать лишь на 1% вместо привычных 1,5% (речь идет о кэшбэке за неаффилиатные товары). И это еще не худший вариант – Backit, Мегабонус и Smarty.Sale вообще не начисляют кэшбэк за вышеупомянутую группу товаров.

Что касается Копикот и Cash4Brands, то эти сервисы вызывают некоторые сомнения. Мало того, что они не располагают инструментарием, позволяющим определить наличие кэшбэка за товары с АлиЭкспресс, так еще и заявленные условия для Украины такие же или даже лучше, чем для других стран. Учитывая то, что даже у более популярных сервисов условия отличаются в худшую сторону, в кэшбэк размером больше 1% верится с трудом (подразумеваю приобретение неаффилиатных товаров на AliExpress с доставкой в Украину). Если кто-то может подтвердить мои догадки насчет КэшФоБрендс и Kopikot, поделитесь, пожалуйста, подробностями в комментариях.

Вернемся к перечню причин, по которым может «пропасть» кэшбэк, ведь это еще не полный список. Итак, о получении кэшбэка можно забыть, если стоимость товара была возмещена (неважно, частично или в полном объеме). Объясняю, почему так происходит: когда покупатель запрашивает возврат средств за бракованный либо недоставленный товар и магазин удовлетворяет его просьбу, кэшбэк-сервис лишается вознаграждения за заказ. Разумеется, выплачивать деньги из своего кармана сервис не станет.

Также могут возникнуть проблемы, если покупатель использует несколько аккаунтов на одном устройстве (иметь больше одной учетной записи не запрещено правилами, хотя это и не приветствуется). Еще случаются ситуации, когда цена на товар корректируется прямо во время совершения покупки. Такое происходит крайне редко, но может повлиять на зачисление кэшбэка.

Ну и в очередной раз приходится напоминать, что оформлять заказ нужно сразу же после того, как вы перейдете на сайт магазина из кэшбэк-сервиса. Нельзя добавить товар в корзину на компьютере, а оплатить заказ на смартфоне. Как и нельзя делить процесс шоппинга на этапы. Конечно, есть вероятность, что вам начислят кэшбэк, даже если вы закроете вкладку с товаром и завершите оформление заказа только через какое-то время. Но проверять эту теорию на практике я бы не стал, даже учитывая то, что продолжительность «жизни» cookie, по заверениям самих сервисов, составляет пару часов.

И последнее, о чем следует упомянуть, так это о максимальной сумме кэшбэка с одного заказа. К примеру, у LetyShops лимит составляет 40 долларов. В подавляющем большинстве случаев вы его не превысите, но если вам нужно приобрести дорогостоящие авиабилеты на всю семью или вы планируете обновить домашнюю технику, рекомендую делать это не за один раз, а поэтапно. Так вы не потеряете ни копейки.

А теперь поговорим о том, что делать, если вы соблюли все правила, но кэшбэк все равно не зачислился. Чаще всего подобное случается накануне праздников и когда проходят крупные акции, такие как 11.11, Черная Пятница, Киберпонедельник и т.п. Если вы тоже не избежали этой участи, первое, что вам предстоит сделать – обратиться в службу поддержки используемого сервиса. В большинстве случаев сотрудники саппорта помогают решить возникшие проблемы. Нередки ситуации, когда пользователям выплачивают деньги из собственных резервов. Ну а чтобы диверсифицировать риски, лучше всего иметь аккаунты в нескольких кэшбэк-сервисах.

А вы пользуетесь кэшбэк-сервисами? Делитесь своим опытом в комментариях.

Александр Рудин