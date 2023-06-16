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Как учёный СССР создал Intel Pentium и дал жизнь всем последующим поколениям процессоров Intel

Мало кто знает, что создателем процессора Pentium компании Intel является ученый СССР Пентковский В.М. И благодаря ему существуют все современные процессоры Intel в том виде, в котором они есть. О том, как это произошло, в статье.
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  Свое восхождение по кремниевой лестнице успеха американская компания Intel начала еще в 1968 году. Но достаточно продолжительное время после своего основания компания Intel каких-либо значимых успехов не добилась. Свое производство она начинала с простых микросхем, и только через три года после своего основания начала выпуск микропроцессоров – Intel 4004, а через некоторое время и следующей модели – Intel 8008. Они использовались в калькуляторах, на конвейерных линиях заводов для автоматизации производства и для каких-либо серьезных целей были не пригодны. В 1974 году был выпущен первый универсальный микропроцессор – Intel 8080, который применялся в компьютерах. После этого дела компании постепенно пошли вверх, но особых прорывов не было. 

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  Но по воле судеб в конце 1991 года не без помощи западных коллег произошел развал СССР. И ряд деструктивных процессов протекающих при этом явился причиной того, что выдающийся советский ученый Пентковский Владимир Мстиславович после приглашения его в компанию Intel принял решение покинуть СССР и продолжить там воплощать в жизнь свои гениальные идеи в области микроэлектроники. 

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  Руководством компании Intel Пентковский В.М. был назначен ведущим разработчиком ее микропроцессоров. Там он приступил к созданию первого в компании Intel суперскалярного (способного выполнять более одной операции за один такт) процессора. И в 1993 году компания Intel выпустила свой первый суперскалярный процессор – Pentium. По своим возможностям он превосходил остальных конкурентов и обеспечил компании лидирующие позиции на рынке. 

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  Следует отметить, что разработка процессора Pentium была проведена в очень сжатые сроки. Сделать это компании Intel удалось благодаря тому, что Пентковский В.М. увез с собой из СССР, из института точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева РАН, где он ранее трудился, много идей и наработок. 

  Причем идеи эти были не «голыми», а имели под собой многолетние практические наработки, в которых выявленные недочеты были проанализированы коллективом института и устранены. То есть большинство идей уже были обкатаны в «железе», например в суперскалярном процессоре «Эль-90», прототипы которого были выпущены институтом в 1990 году.  

  Невольным помощником Пентковского В.М. в создании процессора Pentium стал другой выдающийся советский ученый Бабаян Борис Арташесович. 

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  Он вместе с Пентковским В.М., находящимся в то время в СССР, в конце 70-х совместно разработали суперкомпьютер «Эльбрус» на базе суперскалярного процессора и создали язык программирования для него. 

  Через некоторое время ими был разработан усовершенствованный «Эльбрус-2» получивший в СССР массовое распространение в сферах требующих больших объемов вычислений. В таких, как оборонный сектор, например, в системах противоракетной обороны. В космическом секторе в центрах управления космическими полетами. 

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  Следующей моделью был «Эльбрус-3», но в серийный выпуск он не пошел, не успел, финансирование прекратилось по причине начала развала СССР.

  И получилось, что многолетние наработки не только этих двух ученых, но и всего коллектива института благополучно переехали с Пентковским В.М. в американскую компанию Intel. Таким образом, фактически проектирование процессора Pentium происходило в СССР в институте точной механики и вычислительной техники в период с конца 70-х и до развала СССР в 1991 году. Подтверждением этого является большое сходство архитектуры советского процессора «Эль-90» выпущенного до развала СССР с архитектурой линейки процессоров Pentium.

  После процессора Pentium Пентковский В.М. приступил к разработке следующих поколений процессоров: Pentium II, Pentium III, Core 2 Duo, HAL9000, Matrix. Которые успешно серийно выпускались.

   А Бабаян Б.А. из СССР не уехал, и со своими коллегами в 1992 году организовал ныне широко известную российскую компанию «Московский центр SPARC-технологий (МЦСТ)». В которой разрабатывались процессоры «Эльбрус» для внутренних нужд России.

  Пишите в комментариях, как вы считаете, правильно ли поступил Пентковский В.М., перейдя в американскую компанию Intel. Учитывая то, что если бы он остался в СССР, то в лучшем случае просто не успел бы в жестких условиях конкуренции вовремя представить миру свои процессоры, как это он успел сделать в Intel. 

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intel pentium эльбрус ссср мцст бабаян б.а. институт точной механики и вычислительной техники им. с.а. лебедева пентковский
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