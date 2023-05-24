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Вам надоело ждать загрузку операционной системы при включении вашего компьютера и завершение работы при выключении. Закрывать программы и игры, сохранять документы и проекты перед выключением. Хотите, чтобы компьютер включался и выключался мгновенно, а после его включения состояние было, как и до выключения. Чтобы все открытые документы, проекты, запущенные программы были, как до выключения. Тогда эта статья для вас.

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Для воплощения в реальность всего вышеперечисленного, как вы сами понимаете необходимо, чтобы оперативная память была энергонезависимой, то есть имела способность сохранять записанные на нее данные при прекращении электропитания. И при возобновлении питания мгновенно предоставлять данные компьютеру.

И да, этот девайс уже реализован в железе. Так же как и противоречивый твердотельный энергонезависимый накопитель, состоящий из планок оперативной памяти, о нем в моей предыдущей статье.

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Итак, вернемся к нашей теме. Инженеры компании Calypso Systems на конференции в 2015 году официально представили новый энергонезависимый модуль памяти NVDIMM-N (Non-Volatile Dual Inline Memory Module). Что в переводе на русский будет звучать как «Энергонезависимый двухсторонний модуль встроенной памяти». А в 2016 году он уже появился на рынке.

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Представляет он из себя стандартный модуль памяти DDR4, на котором кроме чипов DRAM размещены чипы или чип флеш-памяти NAND, а также контроллер NAND и блок обмена данными.

Отдельно располагается суперконденсатор, который шлейфом соединен с модулем памяти, или же суперконденсатор может располагаться непосредственно на самом модуле.





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Суперконденсатор – это конденсатор большой емкости, его емкость в 10-100 больше, чем у обычных электролитических конденсаторов при таком же объеме и массе.

Работает модуль NVDIMM-N следующим образом. Во время работы компьютера процессор обменивается данными с чипами DRAM модуля памяти, как и при работе с обычной оперативной памятью. Но если компьютер начнет выключаться в штатном режиме или произойдет его аварийное обесточивание, энергия из суперконденсатора начинает поступать на модуль памяти. Все новые данные при этом еще хранятся в чипах DRAM, контроллеры модуля начинают перенос данных из них в чип флеш-памяти NAND. После окончания переноса данных суперконденсатор разряжается, и все данные начинают надежно хранятся в энергонезависимой флеш-памяти NAND. Емкость суперконденсатора должна быть такой, чтобы его энергии гарантировано хватало для переноса данных.

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При последующем включении компьютера питание на модули памяти начинает поступать штатно, от материнской платы. При этом контроллеры начинают перенос данных в обратном направлении, из чипов флеш-памяти NAND в чипы DRAM. И через мгновенье, вернее через несколько мгновений, так как понадобится некоторое время для обратного переноса данных из флеш-памяти NAND, ваш компьютер будет находиться ровно в том состоянии, в котором он находился до отключения или до аварийного обесточивания. И все программы, все документы, все проекты, которые были открыты до выключения, будут в том же виде и после включения, как будто никакого отключения не было и вовсе. Суперконденсатор при включении компьютера зарядится и будет готов к следующему циклу выключения.

Флеш-память NAND участвует в работе только при переносе данных, то есть запись на нее производится только при выключении компьютера. В результате чего ее ресурс расходуется бережно и срок ее службы в составе этих модулей будет длительным.

Существуют еще и другие виды энергонезависимых модулей памяти этого семейства.

NVDIMM-N как нам уже понятно из вышесказанного – это SSD и DRAM на одной плате. Задержка доступа составляет 10 нс. Из трех видов памяти он самый скоростной. Его мы рассматривали.

Есть еще NVDIMM-F – это только чипы флеш-памяти NAND на плате. Чипы DRAM на ней отсутствуют. Соответственно ни в каких суперконденсаторах этот модуль памяти не нуждается. Но возникает вопрос к ресурсу, который у флеш-памяти NAND ограничен и к скорости работы. Задержка доступа составляет 10000 нс или 10 мкс. Он самый медленный.

И еще один представитель NVDIMM-P – это модуль памяти аналогичный по комплектации NVDIMM-N, на одной плате размещены чипы флеш-памяти NAND и чипы DRAM.

Отличие заключается в его работе, доступ к памяти NAND и DRAM осуществляется одновременно, параллельно. Задержка доступа составляет 100 нс.

Характеристики модулей памяти NVDIMM-N, NVDIMM-F и NVDIMM-P Надеюсь, вам было интересно.

Пишите в комментариях, имели ли вы дело с такими модулями памяти. И как, по вашему мнению, имеют ли они перспективу.