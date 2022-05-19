Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Как Google своими обновлениями выводит из строя смартфоны и планшеты и способы исправления

Если вы еще не разбили, не утопили и не поломали свой смартфон или планшет не самой последней модели, но все еще «бодрый», например, Xiaomi Redmi Note 4. То не нужно переживать, Google это сделает за вас. Он своими обновлениями приведет его либо в полностью, либо частично нерабочее состояние.
+
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
Цена RTX 3070 идет к 70 тр
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
Еще одна RTX 3070 за почти 70тр
RTX 3060 дешевле 60тр в Регарде
-30% от цены 3060 - криптозима торжествует
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

  Написать эту статью меня побудило три случая беспардонного вмешательства Google в работу моих девайсов. Google вместе с производителями за меня решили, что мои два планшета Samsung Galaxy Tab 4 (SM-T231), Samsung Galaxy Note 10.1 и смартфон Xiaomi Redmi Note 4 мне уже пора выбросить и пойти в магазин за новыми.

реклама

  Деньги за них при покупке платил я, но о том, что их пора выкинуть и купить новые, решает почему-то Google с производителями. Наглости, однако, у этих ребят не занимать. Причем производительности этих устройств было, вполне достаточно, чтобы и дальше выполнять свои задачи. 

анонсы и реклама
-30% на RTX 3050 в Ситилинке
RTX 3080 уже дешевле чем ты думаешь
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-40% на 12700F в Ситилинке

  Теперь нужно было как-то выходить из этой ситуации и не идти на поводу у этих ребят. 

  

реклама

Как Google пыталась меня убедить, что телефон Xiaomi Redmi Note 4 вышел из строя, и как я решил эту проблему

В один из мартовских дней этого года мой десятиядерный, с 64 Гб внутренней памяти Xiaomi Redmi Note 4 начал ни с того ни с сего циклически перезагружаться. Процесс загрузки доходил до полного включения (до рабочего стола) и через пару секунд уходил в перезагрузку, я не успевал даже ввести ключ разблокировки экрана.

  Первая мысль была, что телефон вышел из строя или повреждена операционная система. И чтобы выяснить это, хотел сделать полный сброс телефона до заводских настроек (Hard Reset через Recovery), так как не видел других путей решения с сохранением всех данных. А без сохранения данных, это был единственный доступный, как мне казалось метод.  

реклама

  Но, хорошо, что я этого не сделал. Оказалось, эта проблема имела массовый характер, все владельцы Xiaomi Redmi Note 4 столкнулись с ней. Тут, в общем, то и стало все на свои места, версия о неисправности сразу отпала и появилась другая, что это спланированная диверсия, проводимая через операционную систему или какое-либо приложение. Целью, которой являлось ввести владельцев в заблуждение относительно исправности своих смартфонов и вынудить их выбросить еще исправные и вполне производительные устройства на свалку истории и приобрести новые. 

  Так что к моей радости телефон, скорее всего, был исправен и появился шанс восстановить его нормальную работу с сохранением всех данных. Помогли мне в этом походы на форумы, где люди сталкиваясь с этой проблемой, описывали свои способы решения, если у них это получалось.   

  Первое, что нужно было сделать, это добиться хотя бы некоторой продолжительности его работы без перезагрузки, чтобы можно было проводить какие-либо действия с приложениями. Из почерпнутой информации на форумах я уже знал, какие манипуляции для этого можно использовать. 

реклама

  Мне помог только вариант перевода телефона в «режим полета». При этом, в течение двух секунд, когда телефон находился во включенном состоянии после загрузки, мне хватило, чтобы, не вводя пароль разблокировки быстро опустить «шторку» и включить «режим полета». Хоть это и получилось с десятого раза, все нужно было делать очень быстро. После этого можно было вводить графический ключ, и телефон работал не перезагружаясь. Но если я после этого снова выключал «режим полета» циклическая перезагрузка возобновлялась, причем не имело значения, был телефон подключен к интернету, или нет.

  Забегая вперед, скажу, что благодаря походам на форумы я уже знал, что проблема циклической перезагрузки заключалась в «сервисах Google Play». А именно в разрешении доступа «сервисов Google Play» к местоположению. Поэтому, что нужно было «ковырять», я уже знал.

  Некоторые варианты манипуляций мне не помогли, и я не буду на них останавливаться. Помог мне следующий вариант действий:

1. На ноутбук скачал приложение «Redmi Disable System Apps», предназначенное для отключения/удаления приложений без «Root» прав. Скачать сразу на телефон не представлялось возможным, так как он находился в «режиме полета»; 

2. Подключил телефон к ноутбуку, перенес установочный файл на телефон и установил приложение; 

3. Запустил приложение и открыл вкладку «Remove Apps»;

4. В списке всех приложений нашел «Сервисы Google Play» и вошел в них, а далее вошел в «Разрешения»;

  В «Разрешениях» отключил «Местоположение», ну и заодно отключил все остальные разрешения, мало ли что «Сервисам Google Play», в голову взбредет;

5. Также на всякий случай отключил и другие не нужные мне приложения от «Google», такие, как «Google Play Фильмы», «Google Play Музыка», «Google Play Фото» и «Google Карты»;

  Браузер «Google» не отключал и из аккаунта не выходил, иначе бы перестал работать магазин «Play Market», чего не хотелось бы.

  После этих манипуляций выключил «режим полета», телефон подключился к интернету, и вуаля, больше не перезагружается и работает нормально.

 

Как Google заставлял меня, пометь планшеты Samsung Galaxy Tab 4 (SM-T231) и Samsung Galaxy Note 10.1 на новые

   Ситуация, которая произошла с моими планшетами довольно распространенная. При запуске приложения «YouTube» на экране появилась картинка, которая уведомила меня о дальнейшей неработоспособности «YouTube» на моих двух планшетах.

 А жаль, производительность планшетов позволяла бы и дальше смотреть видео с «YouTube». Но не в этот раз, моя версия Android 4.4.2 больше поддерживается приложением «YouTube».

 В данном случае можно сильно не расстраиваться и пользоваться «YouTube» через браузер, хотя это и менее удобно.

  Или можно воспользоваться приложением "SkyTube" предназначенным для проигрывания видеороликов с «YouTube». Его установочный файл я скачал по этой ссылке на ноутбук. Перенес установочный файл на планшеты и установил. На обоих моих планшетах приложение работает нормально.

Внешне оно очень похоже на «YouTube». 

  Надеюсь, моя статья оказалась для вас полезной. Пишите в комментариях, сталкивались ли вы с подобными случаями полной или частичной неработоспособности ваших девайсов, которые были спровоцированы различными обновлениями. И как вы их решали.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

google обновления google play обновления microsoft xiaomi redmi note 4 bootloop redmi disable system apps samsung galaxy note 10.1 skytube циклическая перезагрузка
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI
14
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400
17
Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
98
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II (ROG-Thor-1000P2-Gaming)
18
Главные игры мая 2022 года
20
Обзор и тестирование внешнего SSD-накопителя ASUS ROG Strix Arion S500
18
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 Flip OLED (UP5401E)
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B660-Creator D4
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI
11

Интересные материалы

Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
12 мая 2022 98

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Wargaming увольняет всех сотрудников минского офиса – что будет с World of Tanks и другими играми
48
В белорусском офисе Wargaming идут массовые увольнения сотрудников
15
Западные эксперты сообщили о массовом исходе из России майнеров добывающих Биткоины
22
Биткоин подешевеет до $8000, а Эфир обвалится до $420 – эксперты РБК рассказали о приходе криптозимы
10
Руководство AMD считает, что видеокарты Radeon превосходят NVIDIA до 100% по показателю FPS/Вт/$
12
В Сети появилась новая карта с утекшими данными «Яндекс.Еды», СДЭК и других компаний и сервисов
4
В России появились первые аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite: CoolCola, Street и Fancy
104
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3070 Ti скинула 30% за 2 недели
29
Рогозин заявил, что "гиперзвуковые" ракеты США никакие не гиперзвуковые
137
NVIDIA готовит к выходу видеокарту GeForce GTX 1630
11
Тираж ролевого боевика Final Fantasy XV превысил отметку в 10 миллионов копий
1
В магазинах РФ прошло очередное снижение цен на видеокарты
7
«Берешь меньше денег и тебе помогут с резюме» — сотрудники Wargaming рассказали, что происходит сейчас в компании
2
Bohemia Interactive показала дорогу до Arma 4
2
Techradar: у Nvidia проблемы – ускорители AMD RX 6x50 XT доступны по рекомендованным ценам
26
Бюджетные процессоры Intel дешевеют в магазинах РФ – Core i5-12400F со скидкой до 40%
7
NVIDIA выпустит супербюджетную видеокарту GeForce GTX 1630 с целью конкуренции с Radeon RX 6400
4
Видеокарты дешевеют на фоне снижения курса доллара и коллапса на рынке криптовалют
7
Боевым кораблям США запретили разгоняться выше 15 узлов из-за трещин в корпусах
5
Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть трейлер The Elder Scrolls VI — получилось очень эффектно
1

Популярные статьи

Сток vs настройка i5 12400 + RTX 3050 - изучаем влияние в бенчмарках и играх
113
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
19
История игр про выживание
4
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть третья
3
Как Google своими обновлениями выводит из строя смартфоны и планшеты и способы исправления
+

Сейчас обсуждают

Фыва
07:09
Пошаговые и походовые игры и варгеймы, придумали в старое время, потому-что древние машины были медленными и тормозными, а тогдашние туповатые геймеры не могли одновременно уследить за сотнями юнитов....
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 15
Фыва
07:07
Пошаговые и походовые игры и варгеймы, придумали в старое время, потому-что древние машины были медленными и тормозными, а тогдашние туповатые геймеры не могли одновременно уследить за сотнями юнитов....
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть третья
zens
07:00
да, были времена. Теперь сайт больше похож на околожелезячную соцсеть, не более
DailyMail: более 49% подписчиков президента Джо Байдена в Twitter являются ботами
ZA
06:58
В днс без разговоров меняют, проблем не возникало.
Геймер из России купил на AliExpress поддельную видеокарту – реальная история от DG
wwr222
06:54
Ну-ну 95вт...
В 2023 году AMD выпустит процессор с интегрированной графикой уровня дискретной GeForce RTX 3060
qqqq1
06:42
а когда то можно было за эти бабки ТОп ПК собрать.
Флагманы Intel и AMD дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 9 5950X на 14 000р ниже рекомендованной цены
nukemall
06:40
Да-да, там пердильные газы спящих ВСУшников так рванули, что фитнес-центр(пристройка к торговому центру) в котором они были аж под ноль испарило, от "Градов" закрученные винтом рамы остались.
Рогозин заявил, что "гиперзвуковые" ракеты США никакие не гиперзвуковые
ZA
06:39
Пи z дец навозу. Утилизировали.
Россия поможет Европе вывезти 25 млн тонн пшеницы из Украины в обмен на смягчение санкций
Нико Вернеев
06:36
Статистически шансов получить на Али столько же проблем сколько и в наших магазин. Достаточно погуглить что бы найти десятки примеров того как наши ритейлеры ну.. мягко говоря кидают. Так что это не ...
Геймер из России купил на AliExpress поддельную видеокарту – реальная история от DG
Игорь Гурьянов
06:33
Все кто коменты пишут вы сначало изучите тех документацию процессора
В 2023 году AMD выпустит процессор с интегрированной графикой уровня дискретной GeForce RTX 3060
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем