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Написать эту статью меня побудило три случая беспардонного вмешательства Google в работу моих девайсов. Google вместе с производителями за меня решили, что мои два планшета Samsung Galaxy Tab 4 (SM-T231), Samsung Galaxy Note 10.1 и смартфон Xiaomi Redmi Note 4 мне уже пора выбросить и пойти в магазин за новыми.

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Деньги за них при покупке платил я, но о том, что их пора выкинуть и купить новые, решает почему-то Google с производителями. Наглости, однако, у этих ребят не занимать. Причем производительности этих устройств было, вполне достаточно, чтобы и дальше выполнять свои задачи.

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Теперь нужно было как-то выходить из этой ситуации и не идти на поводу у этих ребят.

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Как Google пыталась меня убедить, что телефон Xiaomi Redmi Note 4 вышел из строя, и как я решил эту проблему

В один из мартовских дней этого года мой десятиядерный, с 64 Гб внутренней памяти Xiaomi Redmi Note 4 начал ни с того ни с сего циклически перезагружаться. Процесс загрузки доходил до полного включения (до рабочего стола) и через пару секунд уходил в перезагрузку, я не успевал даже ввести ключ разблокировки экрана.

Первая мысль была, что телефон вышел из строя или повреждена операционная система. И чтобы выяснить это, хотел сделать полный сброс телефона до заводских настроек (Hard Reset через Recovery), так как не видел других путей решения с сохранением всех данных. А без сохранения данных, это был единственный доступный, как мне казалось метод.

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Но, хорошо, что я этого не сделал. Оказалось, эта проблема имела массовый характер, все владельцы Xiaomi Redmi Note 4 столкнулись с ней. Тут, в общем, то и стало все на свои места, версия о неисправности сразу отпала и появилась другая, что это спланированная диверсия, проводимая через операционную систему или какое-либо приложение. Целью, которой являлось ввести владельцев в заблуждение относительно исправности своих смартфонов и вынудить их выбросить еще исправные и вполне производительные устройства на свалку истории и приобрести новые.

Так что к моей радости телефон, скорее всего, был исправен и появился шанс восстановить его нормальную работу с сохранением всех данных. Помогли мне в этом походы на форумы, где люди сталкиваясь с этой проблемой, описывали свои способы решения, если у них это получалось.

Первое, что нужно было сделать, это добиться хотя бы некоторой продолжительности его работы без перезагрузки, чтобы можно было проводить какие-либо действия с приложениями. Из почерпнутой информации на форумах я уже знал, какие манипуляции для этого можно использовать.

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Мне помог только вариант перевода телефона в «режим полета». При этом, в течение двух секунд, когда телефон находился во включенном состоянии после загрузки, мне хватило, чтобы, не вводя пароль разблокировки быстро опустить «шторку» и включить «режим полета». Хоть это и получилось с десятого раза, все нужно было делать очень быстро. После этого можно было вводить графический ключ, и телефон работал не перезагружаясь. Но если я после этого снова выключал «режим полета» циклическая перезагрузка возобновлялась, причем не имело значения, был телефон подключен к интернету, или нет.

Забегая вперед, скажу, что благодаря походам на форумы я уже знал, что проблема циклической перезагрузки заключалась в «сервисах Google Play». А именно в разрешении доступа «сервисов Google Play» к местоположению. Поэтому, что нужно было «ковырять», я уже знал.

Некоторые варианты манипуляций мне не помогли, и я не буду на них останавливаться. Помог мне следующий вариант действий:

1. На ноутбук скачал приложение «Redmi Disable System Apps», предназначенное для отключения/удаления приложений без «Root» прав. Скачать сразу на телефон не представлялось возможным, так как он находился в «режиме полета»;

2. Подключил телефон к ноутбуку, перенес установочный файл на телефон и установил приложение;

3. Запустил приложение и открыл вкладку «Remove Apps»;

4. В списке всех приложений нашел «Сервисы Google Play» и вошел в них, а далее вошел в «Разрешения»;

В «Разрешениях» отключил «Местоположение», ну и заодно отключил все остальные разрешения, мало ли что «Сервисам Google Play», в голову взбредет;

5. Также на всякий случай отключил и другие не нужные мне приложения от «Google», такие, как «Google Play Фильмы», «Google Play Музыка», «Google Play Фото» и «Google Карты»;

Браузер «Google» не отключал и из аккаунта не выходил, иначе бы перестал работать магазин «Play Market», чего не хотелось бы.

После этих манипуляций выключил «режим полета», телефон подключился к интернету, и вуаля, больше не перезагружается и работает нормально.

Как Google заставлял меня, пометь планшеты Samsung Galaxy Tab 4 (SM-T231) и Samsung Galaxy Note 10.1 на новые

Ситуация, которая произошла с моими планшетами довольно распространенная. При запуске приложения «YouTube» на экране появилась картинка, которая уведомила меня о дальнейшей неработоспособности «YouTube» на моих двух планшетах.

А жаль, производительность планшетов позволяла бы и дальше смотреть видео с «YouTube». Но не в этот раз, моя версия Android 4.4.2 больше поддерживается приложением «YouTube».

В данном случае можно сильно не расстраиваться и пользоваться «YouTube» через браузер, хотя это и менее удобно.

Или можно воспользоваться приложением "SkyTube" предназначенным для проигрывания видеороликов с «YouTube». Его установочный файл я скачал по этой ссылке на ноутбук. Перенес установочный файл на планшеты и установил. На обоих моих планшетах приложение работает нормально.

Внешне оно очень похоже на «YouTube».

Надеюсь, моя статья оказалась для вас полезной. Пишите в комментариях, сталкивались ли вы с подобными случаями полной или частичной неработоспособности ваших девайсов, которые были спровоцированы различными обновлениями. И как вы их решали.